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Известно, как сыграл Коваленко в матче 32-го тура Серии А: оценки украинца
Вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Виктор Коваленко не сумел помочь "Эмполи" одолеть "Лечче". Украинец вышел на поле на 70-й минуте при счете 0:0. На 89-й минуте футболисты "Лечче" организовали гол, который принес им победу (1:0).
За предоставленное игровое время Виктор 10 раз коснулся мяча (отдал 6 точных пасов из 7-ми, выиграл 2 единоборства, один раз безуспешно навесил в штрафную и заработал 2 штрафных). Статистические порталы выставили полузащитнику средние оценки - 6,0 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).
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Для Коваленко этот матч стал первым в апреле. Предыдущие 2 игры он провел на скамейке запасных.
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