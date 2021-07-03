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Динамо - Лозанна Спорт онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 29 июня 2022, 21:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
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23'
Лозанна Спорт
Лозанна
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
25%
Лозанна Спорт
25%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Лозанна Спорт
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Лозанна Спорт
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
26.06.2022 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Ивердон Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024
13.05.2022 - 19:05 Динамо 3 - 0 Завершен Флора В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024
04.05.2022 - 20:05 Динамо 3 - 2 Завершен Базель В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.04.2022 - 19:00 Динамо 2 - 2 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.04.2022 - 19:05 Динамо 3 - 2 Завершен Боруссия В
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Последние матчи - Лозанна Спорт
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
22.05.2022 - 17:30 Санкт-Галлен 4 - 0 Завершен Лозанна Спорт П
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
19.05.2022 - 21:30 Лозанна Спорт 1 - 2 Завершен Сьон П
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
12.05.2022 - 21:30 Цюрих 2 - 2 Завершен Лозанна Спорт Н
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
08.05.2022 - 17:30 Лозанна Спорт 0 - 0 Завершен Базель Н
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
01.05.2022 - 17:30 Люцерн 3 - 0 Завершен Лозанна Спорт П
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Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
25%
Лозанна Спорт
25%
Трансляция
17'
Дальній удар від швейцарців - надто невдало.
14'
Гострий простріл Вівчаренка з лівого флангу вийшов безадресатним.
10'
Голкіпер швейцарців кулаком виніс подачу Андрієвського зі стандарту з правого флангу, а Вівчаренко з добивання в дотик пробив вище воріт.
9'
Закидання з правого флангу від підопічних Луческу вибили гравці Лозанни.
7'
За допомогою пресингу динамівці відібрали м'яч у суперника поблизу штрафного суперника, круглий у метушні майже дійшов до Бєсєдіна, проте голкіпер зіграв на випередження і забрав сферу до рук. Артем у підкаті врізався у воротаря, однак не дуже сильно - все в нормі.
5'
Гоооол!!!
І рахунок відкривають швейцарці! Обрізка в центрі поля призвела до котратаки Лозанни і Трей Койл з-за меж штрафного пробив у лівий верхній кут воріт.
3'
Инфо
Штучний газон на стадіоні у Лозанні.
Свисток
Матч розпочався!
Стартовий склад Динамо: Нещерет - Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко - Шепелєв, Андрієвський - Ванат, Волошин, Буяльський - Бєсєдін.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію товариського матчу, в якому київське Динамо зіграє проти Лозанни із Швейцарії.
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Последние матчи
Завершен 21:00 - Вчера Украина Украина 2 Венгрия Венгрия 0 Завершен 17:00 - 26.06.2022 Динамо Динамо 1 Ивердон Ивердон 1 Завершен 17:00 - 25.06.2022 Металлист Металлист 1 Ботев Ботев 2 Завершен 22:30 - 24.06.2022 Интер Интер 0 Викингур Викингур 1 Завершен 21:15 - 24.06.2022 Украина Украина 0 Шотландия Шотландия 4

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Анонс матча Динамо - Лозанна Спорт 29.06.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Лозанна Спорт (Лозанна) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 29.06.2022
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Лозанна Спорт (Лозанна):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Лозанна Спорт в предыдущем футбольном матче 03.07.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Лозанна Спорт можно посмотреть 29.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Лозанна Спорт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Ивердон - 26.06.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лозанна Спорт (Лозанна)
Год основания Лозанна Спорт (Лозанна): 1896
Страна: Швейцария

Прошедший матч команды Лозанна Спорт был сыгран против Санкт-Галлен - 22.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Швейцарии 2021/2022 и закончился победой команды Санкт-Галлен.

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