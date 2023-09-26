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Мальорка - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 26 сентября 2023, 22:30 - Estadi de Son Moix . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Ruiz Aguilera, Alejandro
Рейтинг матча:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0 - 0
Обновить
10'
Барселона
Барселона
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
26%
Ничья
30%
Барселона
43%
П1: 6.34 Х: 2.75 П2: 1.90
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Мальорка иБарселона, когда Мальорка играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 20 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 14 победы команды Барселона. Разница голов 40-14 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 40 встреч, команда Мальорка выиграла 7 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-33 в пользу команды Барселона
  • Последняя домашняя победа Мальорка над Барселона была в 2009
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Мальорка (3-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Барселона выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Барселона забил 31% голов между минутами 61-75?
  • Барселона имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Барселона не проигрывает в последних 9 играх.
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Мальорка без побед над Барселона в последних 11 играх.
  • В домашних играх Мальорка не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Барселона не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 2-1-0
  • Мальорка выигрывает первый тайм в 24% матчей, Барселона выигрывает в 51% матчей.
  • Мальорка выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Барселона выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).
  • Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Мальорка's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 0, команда Барселона выиграла 5, 0 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.
  • Команда Мальорка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Мальорка забивает 0.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.2 гола против команды Мальорка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Барселона - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Барселона - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Мальорка забивает 1.1 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Sergi Darder отдал больше всего передач в Мальорка с 2 передачами. Robert Lewandowski лучший распасовщик Барселона (3 передач)
Прогноз на матч
Личные встречи
Мальорка
0
Побед
9
Игр
9
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
01.05.2022 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Барселона
Последние матчи - Мальорка
Чемпионат Испании 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Жирона 5 - 3 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Сельта 0 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2023/2024
03.09.2023 - 17:15 Мальорка 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2023/2024
26.08.2023 - 20:30 Гранада 3 - 2 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2023/2024
18.08.2023 - 20:30 Мальорка 0 - 1 Завершен Вильярреал П
Показать больше
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершен Сельта В
Лига Чемпионов 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершен Ройял Антверпен В
Чемпионат Испании 2023/2024
16.09.2023 - 22:05 Барселона 5 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Вильярреал 3 - 4 Завершен Барселона В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
26%
Ничья
30%
Барселона
43%
П1: 6.34 Х: 2.75 П2: 1.90
Составы команд
1
Предраг Райкович
15
Пабло Маффео
6
Copete N.
2
Матия Настасич
24
Мартин Вальент
20
Гонзалез, Джованни
7
Ведат Мурики
12
Alanko Samu
18
Санчес, Антониу
14
Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
9
Абдон
1
тер Стеген, Марк-Андре
2
Жоао Кансело
4
Араухо, Рональд
5
Мартинез, Иньиго
3
Balde Martinez, Alejandro
6
Whyte Gavin
18
Ориоль Ромеу
22
Илкай Гюндоган
11
Рафинья
7
Ферран Торрес
14
Феликс, Жоао
Стартовый состав
  • 9
    Абдон
    Нападающий
  • 7
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 12
    Alanko Samu
  • 18
    Санчес, Антониу
    Полузащитник
  • 14
    Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
  • 15
    Пабло Маффео
    Защитник
  • 6
    Copete N.
  • 2
    Матия Настасич
    Защитник
  • 24
    Мартин Вальент
    Защитник
  • 20
    Гонзалез, Джованни
    Защитник
  • 1
    Предраг Райкович
    Вратарь
  • 11
    Рафинья
    Защитник
  • 7
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 14
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 6
    Whyte Gavin
  • 18
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
  • 22
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 2
    Жоао Кансело
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 5
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Агуирре, Хавьер
  • Xavi
Статистика матча
1
Штрафные
Фолы
1
1
Удары мимо
LIVE
Трансляция матча Мальорка - "Барселона"
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MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
5'
Уголовой
Первый угловой в матче. "Островяне" с левого фланга навесили в штрафную, но выброть его хозяева не смогли и защитники Барселоны выбили мяч
5'
И уже первый удар по воротам Барселоны, из-за пределов штрафной пробил Родригес, после рикошета мяч вылетел на угловой
4'
Опасный навес в штрафную Барселоны, Бальде первый на мяче и выбивает его
2'
Первый проход игроков Мальорки к воротам Барселоны тоже закончился потерей мяча
1'
Игроки Барселоны попытались организовать первую атаку, но потеряли мяч после неточного паса
1'
Свисток
Поединок стартовал
Игроки Барселоны начнут этот матч с центра поля
Инфо
Главный арбитр матча: Алехандро Муньис Руис
Главный тренер Мальорки: Хавьер Агирре
На скамейке запасных: Ван Дер Хейден, Грейф, Дардер, Кинтанилья Родригес, Коста, Ларин, Лопес, Льябрес, Маскарель, Морланес, Ндиае, Пичу Куэльяр
Инфо
Стартовый состав Мальорки (5-4-1): Райкович - Маффео, Копете, Настасич, Валент, Гонсалес Апуд - Мурики, Саму Коста, Санчес, Родригес (с) - Пратс
Главный тренер Барселоны: Хави
На скамейке запасных: Алонсо, Астралага, Кристенсен, Кунде, Левандовский, Лопес, Пенья, Роберто, Ямал
Инфо
Стартовый состав Барселоны (4-3-3): тер Штеген (с) – Бальде, Мартинес, Араухо, Канселу – Гюндоган, Ромеу, Гави – Жоау Феликс, Торрес, Рафинья
У Барселоны, конечно же, ситуация куда лучше. После шести туров у "блаугранас" пять побед и одна ничья еще в первом туре этого сезона в матче с Хетафе. В прошлом матче "задницы" в матче с Сельтой сделали невероятный камбэк и вырвали победу (3:2) проигрывая в два мяча до 81-й минуты. Шестнадцать очков дают команде право делить первую строчку с Жироной
После шести туров Мальорка имеет в своем активе только одну победу и две ничьи, а пять очков дают команде всего 17 место в турнирной таблице. В прошлом туре хозяева сегодняшнего матча в очень результативной игре проиграли Жироне 3:5
Матч пройдет в Пальма-де-Майорке на арене "Майорка Сон Муа" и начнется в 22:30 по киевскому времени
Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня Ua-Football проведет для вас текстовую трансляцию матча седьмого тура испанской Ла Лиги Мальорка – Барселона
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Анонс матча Мальорка - "Барселона" 26.09.2023, Чемпионат Испании

Матч между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Estadi de Son Moix.

Дата проведения матча: 26.09.2023
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Мальорка в предыдущем футбольном матче 28.05.2023 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Агуирре, Хавьер и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Мальорка - "Барселона" можно посмотреть 26.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Мальорка - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Предыдущий матч команды Мальорка был сыгран против Жирона - 23.09.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Жирона.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Сельта - 23.09.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Мальорка - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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