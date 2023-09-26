Мальорка - Барселона онлайн трансляция матча

Матч между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Estadi de Son Moix.
Дата проведения матча: 26.09.2023
Время начала матча: 22:30
История противостояний между клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Мальорка в предыдущем футбольном матче 28.05.2023 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Агуирре, Хавьер и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре
Предыдущий матч команды Мальорка был сыгран против Жирона - 23.09.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Жирона.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Сельта - 23.09.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды "Барселона".
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