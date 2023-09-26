Мальорка - Барселона онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Мальорка иБарселона, когда Мальорка играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 20 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 14 победы команды Барселона. Разница голов 40-14 в пользу команды Барселона.

Во время последних 40 встреч, команда Мальорка выиграла 7 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-33 в пользу команды Барселона

Последняя домашняя победа Мальорка над Барселона была в 2009

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Мальорка (3-0 дома и 1-0 на выезде)

Барселона выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.

Вы знали, что Барселона забил 31% голов между минутами 61-75?

Барселона имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Барселона не проигрывает в последних 9 играх.

Барселона не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Мальорка без побед над Барселона в последних 11 играх.

В домашних играх Мальорка не забила еще ни одного гола в этом сезоне.

Барселона не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Выездная статистика Барселона в сезоне 2-1-0

Мальорка выигрывает первый тайм в 24% матчей, Барселона выигрывает в 51% матчей.

Мальорка выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Барселона выигрывает в 51%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).

Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Мальорка's.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 0, команда Барселона выиграла 5, 0 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.

Команда Мальорка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Мальорка забивает 0.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.2 гола против команды Мальорка (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Барселона - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Барселона - 1.4.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Мальорка забивает 1.1 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).

Барселона забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.