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Лунин раскритиковал судейство в матче с Мальоркой - известны слова украинца
Андрей показывает характер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин остался крайне недоволен действиями арбитра в одном из эпизодов выездного матча 31-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (1:0).
Случилось это в компенсированное время встречи. В штрафную украинского вратаря последовал заброс на форварда хозяев Ведата Мурики, который выиграл мяч в борьбе с Луниным, однако не попал в пустые ворота. Судья поединка Санчес Мартинес фол не зафиксировал, но сам украинец бурно отреагировал на это решение.
"Это явный удар, явный фол… этого не может быть", — приводит слова Андрея Defensa Central.
По информации источника, Лунин также критиковал арбитра и на украинском языке.
В нынешнем сезоне Андрей Лунин провёл в составе "Реала" 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и в 12 играх сохранил ворота сухими.
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