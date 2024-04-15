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Лунин раскритиковал судейство в матче с Мальоркой - известны слова украинца

Испания

Андрей показывает характер

Лунин раскритиковал судейство в матче с Мальоркой - известны слова украинца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин остался крайне недоволен действиями арбитра в одном из эпизодов выездного матча 31-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (1:0).

Случилось это в компенсированное время встречи. В штрафную украинского вратаря последовал заброс на форварда хозяев Ведата Мурики, который выиграл мяч в борьбе с Луниным, однако не попал в пустые ворота. Судья поединка Санчес Мартинес фол не зафиксировал, но сам украинец бурно отреагировал на это решение.

"Это явный удар, явный фол… этого не может быть", — приводит слова Андрея Defensa Central.

По информации источника, Лунин также критиковал арбитра и на украинском языке.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провёл в составе "Реала" 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и в 12 играх сохранил ворота сухими.

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Реал (Мадрид) Мальорка арбитр Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Александр Бураков
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