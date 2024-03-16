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AS: Навас не станет продлевать контракт с ПСЖ

Франция

Может перейти в Саудовскую лигу

AS: Навас не станет продлевать контракт с ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кейлор Навас не станет продлевать контракт с "ПСЖ". Об этом сообщает AS.

По имеющеюся информации, вратарь Коста-Рики принял решения не продлевать контракт с французским клубом, причиной такого решения стало отсутствия игрового времени и незаинтересованность самих "парижан" в продлении контракта с 37-летным вратарем. Сейчас основным голкипером команды является Джанлуиджи Доннаруммы который полностью устраивает руководство "французов", запасным голкипером "ПСЖ" после ухода Наваса станет 22-летный Арнау Тенас.

Напомним, за этот сезон Кейлор Навас сыграл в 4 матчах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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