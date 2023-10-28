ФК Минай - Верес онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 29.10.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Верес (Ровно):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 22.04.2023 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Черноморец - 21.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший матч команды Верес был сыгран против Рух - 22.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.
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