ФК Минай - Верес онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 1-1 (Минай дома) и 1-1 (Верес Ровно дома).

Минай без побед в последних 14 играх.

Минай сыграл 9 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Верес Ровно без побед в последних 6 играх.

Минай не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Верес Ровно не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Минай в сезоне 0-2-3

Выездная статистика Верес Ровно в сезоне 0-1-3

Минай не забивает в последних 4 матчах.

Минай выигрывает первый тайм в 17% матчей, Верес Ровно выигрывает в 15% матчей.

Минай выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Верес Ровно выигрывает в 15%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

Команда Верес Ровно проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Минай выиграла 0, команда Верес Ровно выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Верес Ровно проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.

Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.

Минай забивает 0.67 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1 гола против команды Минай (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Верес Ровно - 1.67.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Верес Ровно - 0.33.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Минай забивает 0.67 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).