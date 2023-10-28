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ФК Минай - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 октября 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Суспільне: Херсон
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Обновить
28'
Верес
Ровно
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Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
43%
Ничья
32%
Верес
25%
П1: 3.00 Х: 2.25 П2: 3.00
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 1-1 (Минай дома) и 1-1 (Верес Ровно дома).
  • Минай без побед в последних 14 играх.
  • Минай сыграл 9 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Верес Ровно без побед в последних 6 играх.
  • Минай не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Минай в сезоне 0-2-3
  • Выездная статистика Верес Ровно в сезоне 0-1-3
  • Минай не забивает в последних 4 матчах.
  • Минай выигрывает первый тайм в 17% матчей, Верес Ровно выигрывает в 15% матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Верес Ровно выигрывает в 15%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Команда Верес Ровно проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Минай выиграла 0, команда Верес Ровно выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Верес Ровно проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Минай забивает 0.67 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1 гола против команды Минай (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Верес Ровно - 1.67.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Верес Ровно - 0.33.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Минай забивает 0.67 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Минай серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
4
Побед
9
Игр
2
Побед
Верес
Премьер-лига 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Верес
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Оболонь П
Кубок Украины 23-25
27.09.2023 - 14:15 Виктория 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 1 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 13:15 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 17:00 Верес 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес Н
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Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
43%
Ничья
32%
Верес
25%
П1: 3.00 Х: 2.25 П2: 3.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бандура Александр
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 19
    Gunichev, Yegor
    Нападающий
  • 97
    Korablin, Timur
    Полузащитник
  • 5
    Юрий Кравчук
    Защитник
  • 73
    Александр Мельник
    Защитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 10
    Odaryuk, Volodimir
    Нападающий
  • 3
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 6
    Julio Cesar
    Защитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 5
    Василий Курко
    Полузащитник
  • 14
    Максим Марусич
    Полузащитник
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Володимир Шаран
  • Lavrynenko, Sergiy
Статистика матча
5
Штрафные
2
2
Фолы
5
Удары мимо
3
Угловые
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча ФК Минай - Верес
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
25'
22'
Желтая карточка
20'
Навес Кораблина с левого фланга штрафной перелетел над воротами.
18'
Желтая карточка
Удар по ногам от Шевченко против Твердохлиба на левом фланге обороны.
17'
Балан на дальней стороне штрафной завершил передачу с левого фланга ударом слета выше ворот.
15'
Что-то гремит на заднем фоне, поэтому ожидаем ухудшения погоды.
12'
Заблокирована попытка Шарая прострелить с левого фланга на Марусича.
10'
Одарюк ускорился правым флангом атаки, но подачу в штрафную выполнил неудачно.
8'
Опасный момент
Штанга! Яго быстро разыграл штрафной перед чужими владениями передачей на Шарая за спины центральным защитникам, но тот пробил в Бандуру, рикошет от которого направил мяч в левый каркас ворот!
7'
Футболисты не очень жалеют друг друга в борьбе.
5'
Опасный момент
Шестаков с правого фланга штрафной с острого угла нанес удар в сетку с внешней стороны у ближней стойки.
4'
Марусич завершил подачу с левого фланга ударом головой точно в Бандуру в центре ворот.
3'
Гечев прострелил с левого фланга точно в соперника - аут.
1'
Минай получил право на стандарт на чужой половине, но неудачной подачей его упустил.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Верес идет предпоследним с 1 победой, 3 ничьими и 6 поражениями - 6 очков.
Инфо
Минай идет последним с 4 ничьими и 7 поражениями - 4 очка.
Запасные: Паст, Вовченко, Близниченко, Годя, Клец, Ковалюк, С. Шарай, Кучеров, Гакман, Гайдучик, Свитюха.
Верес: Когут - Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко - Жулио Сезар, Кухарук - Шестаков, Яго, В. Шарай - Марусич.
Запасные: Кемкин, Ольховой, Рогозинский, Демиденко, Дмитрук, Ременяк, Голуб, Панасенко, Вишневский, Ралюченко, Петько.
Минай: Бандура - Солдат, Мельник, Ю. Кравчук, Немчанинов - Витенчук - Одарюк, Кораблин, Твердохлеб, Гечев - Гуничев.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Минай-Арена (с. Минай, Украина) сыграют закарпатский Минай и ровенский Верес.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
28.10.2023 в 21:27
первая победа Миная
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Последние матчи
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Анонс матча ФК Минай - Верес 29.10.2023, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 29.10.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Верес (Ровно):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 22.04.2023 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Верес можно посмотреть 29.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Черноморец - 21.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Верес был сыгран против Рух - 22.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча ФК Минай - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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