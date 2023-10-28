Минай – Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.10.2023

Кто-то в шутку назвал этот матч "голодными играми". Смех смехом, но команды действительно сразятся за возможность насытиться… Насытиться воздухом и перспективами спастись от вылета из УПЛ. Бой двух главных аутсайдеров первенства. Проигравший фактически получит статус главного неудачника первой половины турнира.

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УПЛ. Двенадцатый тур. 29.10.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Юрий Иванов; арбитр VAR – Дмитрий Бондаренко

"Минай" 13:00 "Верес"

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Новости "Миная"

Недавно "Минай" распрощался с нападающим Даниилом Колесником. Это событие могло бы пройти незамеченным, если бы футболист не дал интервью. Колесник заявил в прессе, что у "Миная" есть финансовые проблемы, инвесторы сомневаются в целесообразности существования проекта, что, мол, даже с питанием на базе есть проблема.

Клуб эту информацию не комментирует (что и не странно), концентрируясь на других вещах. В частности, на борьбе с, как считают в Минае, судейской несправедливостью имени Лучано Лучи. Недавно президент "Миная" в эксклюзивном интервью UA-Футбол прямо так и заявил: мол, есть ли смысл инвестировать в футбол, если в этом футболе из инвесторов делают клоунов?

Как бы там ни было, а играть необходимо. И необходимо побеждать у "Вереса", иначе перспективы закарпатцев будут плачевными. Интересно, если не удастся – уйдет ли Шаран в отставку?

В этом матче не сыграет травмировавшийся в Одессе Андрей Булеза.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Мельник, Солдат – Витенчук, Твердохлеб, Кораблин – Гечев, Петько – Вишневский

Новости "Вереса"

У "Вереса" – свои проблемы. Очень упорно ходят слухи о возможной отставке Сергея Лавриненко. СМИ уже даже "нашли" замену наставнику – Руслан Костышин. Хотя клуб опровергает эту информацию, отмечая, что в структуре "Вереса" все работают над выходом из кризиса.

Кризис действительно затянулся. Не столь плох "Верес" по составу, насколько плохи результаты. С другой стороны, команда играет почти без ротации, и ставка на молодёжь не сделана. Коллектив банально мог себя исчерпать.

Ровняне будут активно работать зимой, о чем сказал Иван Надеин. Вектор выбрали бразильский и африканский. Но до зимы желательно обзавестись ещё несколькими победами на футбольном поле, и матч с "Минаем" – идеальная для этого возможность.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст – Балан, Вовченко, Курко, Шевченко – Кучеров, Клец, Кухарук – В. Шарай, С. Шарай – Шестаков

"Минай" – "Верес". Статистика личных встреч

Историю этого противостояния бедной не назовёшь. Команды сыграли между собой семь матчей, и только в одном была зафиксирована победа одного из соперников в более чем в один мяч. Два последних поединка заканчивались со счётом 1:1.

"Минай" – "Верес". Последние матчи команд

Картина последних матчей удручающая. Что у одних, что у других. "Минай" в этом сезоне ещё не побеждал, так что гордиться можно разве что ничьими. Последняя из них состоялась в десятом туре в матче с "Рухом".

В начале осени "Верес" победил "Черноморец". Это действительно крутое достижение, но слишком локальное. Глобальная ситуация для "народного" клуба близка к плачевной. В последнем матче, в частности, ровенчане пропустили пять мячей.

"Минай" – "Верес". Турнирное положение команд

Что здесь говорить? Битва двух худших команд лиги, двух коллективов, подпирающих дно. "Минай" не выберется из зоны вылета, даже если выиграет. У "Верес" же есть определённые варианты.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 +14 26 0 2 Полесье 12 8 1 3 19-8 +11 25 0 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 4 СК Днепр-1 11 6 3 2 13-10 +3 21 0 5 Рух 11 5 5 1 19-10 +9 20 0 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 7 Динамо 9 5 1 3 23-15 +8 16 0 8 Колос 12 3 7 2 8-8 0 16 0 9 Ворскла 11 4 1 6 12-21 -9 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 12 2 4 6 7-17 -10 10 0 13 Заря 10 2 3 5 10-13 -3 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 10 1 3 6 8-17 -9 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

"Минай" – "Верес". Ставка и коэффициенты

"Минай" – "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 0:0. Команды, очень проблемно действующие в атаке. Команды, которые в матчах друг с другом забивают мало. И которые уже трижды за семь игр делили между собой очки. Грех прогнозировать что-нибудь другое, кроме мировой в этой игре. Для большего эффекта – мировая и тотал меньше 2.5.