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Минай – Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.10.2023
Минай - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Кто-то в шутку назвал этот матч "голодными играми". Смех смехом, но команды действительно сразятся за возможность насытиться… Насытиться воздухом и перспективами спастись от вылета из УПЛ. Бой двух главных аутсайдеров первенства. Проигравший фактически получит статус главного неудачника первой половины турнира.
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УПЛ. Двенадцатый тур. 29.10.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Юрий Иванов; арбитр VAR – Дмитрий Бондаренко
"Минай" 13:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> |видеотрансляция – Общественное, YouTube, Спорт 1
Новости "Миная"
Недавно "Минай" распрощался с нападающим Даниилом Колесником. Это событие могло бы пройти незамеченным, если бы футболист не дал интервью. Колесник заявил в прессе, что у "Миная" есть финансовые проблемы, инвесторы сомневаются в целесообразности существования проекта, что, мол, даже с питанием на базе есть проблема.
Клуб эту информацию не комментирует (что и не странно), концентрируясь на других вещах. В частности, на борьбе с, как считают в Минае, судейской несправедливостью имени Лучано Лучи. Недавно президент "Миная" в эксклюзивном интервью UA-Футбол прямо так и заявил: мол, есть ли смысл инвестировать в футбол, если в этом футболе из инвесторов делают клоунов?
Как бы там ни было, а играть необходимо. И необходимо побеждать у "Вереса", иначе перспективы закарпатцев будут плачевными. Интересно, если не удастся – уйдет ли Шаран в отставку?
В этом матче не сыграет травмировавшийся в Одессе Андрей Булеза.
Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Мельник, Солдат – Витенчук, Твердохлеб, Кораблин – Гечев, Петько – Вишневский
Новости "Вереса"
У "Вереса" – свои проблемы. Очень упорно ходят слухи о возможной отставке Сергея Лавриненко. СМИ уже даже "нашли" замену наставнику – Руслан Костышин. Хотя клуб опровергает эту информацию, отмечая, что в структуре "Вереса" все работают над выходом из кризиса.
Кризис действительно затянулся. Не столь плох "Верес" по составу, насколько плохи результаты. С другой стороны, команда играет почти без ротации, и ставка на молодёжь не сделана. Коллектив банально мог себя исчерпать.
Ровняне будут активно работать зимой, о чем сказал Иван Надеин. Вектор выбрали бразильский и африканский. Но до зимы желательно обзавестись ещё несколькими победами на футбольном поле, и матч с "Минаем" – идеальная для этого возможность.
Ориентировочный состав "Вереса": Паст – Балан, Вовченко, Курко, Шевченко – Кучеров, Клец, Кухарук – В. Шарай, С. Шарай – Шестаков
"Минай" – "Верес". Статистика личных встреч
Историю этого противостояния бедной не назовёшь. Команды сыграли между собой семь матчей, и только в одном была зафиксирована победа одного из соперников в более чем в один мяч. Два последних поединка заканчивались со счётом 1:1.
"Минай" – "Верес". Последние матчи команд
Картина последних матчей удручающая. Что у одних, что у других. "Минай" в этом сезоне ещё не побеждал, так что гордиться можно разве что ничьими. Последняя из них состоялась в десятом туре в матче с "Рухом".
В начале осени "Верес" победил "Черноморец". Это действительно крутое достижение, но слишком локальное. Глобальная ситуация для "народного" клуба близка к плачевной. В последнем матче, в частности, ровенчане пропустили пять мячей.
"Минай" – "Верес". Турнирное положение команд
Что здесь говорить? Битва двух худших команд лиги, двух коллективов, подпирающих дно. "Минай" не выберется из зоны вылета, даже если выиграет. У "Верес" же есть определённые варианты.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|12
|8
|2
|2
|25-11
|+14
|26
|0
|2
|Полесье
|12
|8
|1
|3
|19-8
|+11
|25
|0
|3
|Шахтер
|10
|6
|3
|1
|20-10
|+10
|21
|0
|4
|СК Днепр-1
|11
|6
|3
|2
|13-10
|+3
|21
|0
|5
|Рух
|11
|5
|5
|1
|19-10
|+9
|20
|0
|6
|Черноморец
|11
|6
|1
|4
|18-11
|+7
|19
|0
|7
|Динамо
|9
|5
|1
|3
|23-15
|+8
|16
|0
|8
|Колос
|12
|3
|7
|2
|8-8
|0
|16
|0
|9
|Ворскла
|11
|4
|1
|6
|12-21
|-9
|13
|0
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|-6
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|-3
|11
|0
|12
|ФК Александрия
|12
|2
|4
|6
|7-17
|-10
|10
|0
|13
|Заря
|10
|2
|3
|5
|10-13
|-3
|9
|0
|14
|ЛНЗ
|11
|2
|3
|6
|8-15
|-7
|9
|0
|15
|Верес
|10
|1
|3
|6
|8-17
|-9
|6
|0
|16
|ФК Минай
|11
|0
|4
|7
|6-21
|-15
|4
|0
"Минай" – "Верес". Ставка и коэффициенты
"Минай" – "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 0:0. Команды, очень проблемно действующие в атаке. Команды, которые в матчах друг с другом забивают мало. И которые уже трижды за семь игр делили между собой очки. Грех прогнозировать что-нибудь другое, кроме мировой в этой игре. Для большего эффекта – мировая и тотал меньше 2.5.
Данный прогноз – лишь один из вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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