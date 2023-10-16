Украина - Англия онлайн трансляция матча

Матч между командой Украина и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 23-25.
Дата проведения матча: 16.10.2023
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Украина и командой Англия:
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Англия в предыдущем футбольном матче 09.09.2023 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Прошедший матч команды Украина был сыгран против Северная Македония - 14.10.2023, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Украина.
Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Прошедший поединок команды Англия был сыгран против Австралия - 13.10.2023, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2023 и закончился победой команды Англия.
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