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Украина - Англия онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 16 октября 2023, 19:30 . Трансляция: Суспільне: Херсон
Рейтинг матча:
Украина
0 - 0
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30'
Англия
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Ход матча
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Украина
49%
Ничья
22%
Англия
29%
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
0
Побед
7
Игр
3
Побед
Англия
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 19:00 Украина 1 - 1 Завершен Англия
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англия 2 - 0 Завершен Украина
Евро 2024 2021
03.07.2021 - 22:00 Украина 0 - 4 Завершен Англия
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
10.09.2013 - 21:45 Украина 0 - 0 Завершен Англия
Последние матчи - Украина
Евро 2024 2024
14.10.2023 - 16:00 Украина 2 - 0 Завершен Северная Македония В
Молодежная сборная 23-25
12.10.2023 - 20:30 Люксембург 0 - 3 Завершен Украина В
Евро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Италия 2 - 1 Завершен Украина П
Молодежная сборная 23-25
12.09.2023 - 19:32 Украина 1 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 19:00 Украина 1 - 1 Завершен Англия Н
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Последние матчи - Англия
Международные товарищеские матчи 2023
13.10.2023 - 21:45 Англия 1 - 0 Завершен Австралия В
Международные товарищеские матчи 2023
12.09.2023 - 21:45 Шотландия 1 - 3 Завершен Англия В
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 19:00 Украина 1 - 1 Завершен Англия Н
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 21:45 Англия 7 - 0 Завершен Северная Македония В
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:46 Мальта 0 - 4 Завершен Англия В
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Новости команд
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Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Украина
49%
Ничья
22%
Англия
29%
LIVE
Трансляция матча Украина - Англия
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
25'
Опасный момент
Макати вполне мог забивать, воспользовавшись качественной передачей Байно-Гиттенса, но не попал как следует по мячу.
23'
Байно-Гиттенс собрал вокруг себя нескольких соперников и все равно умудрился пробить в створ. Нещерет постелился и достал мяч из нижнего угла.
17'
Один из игроков сборной Англии нанес удар головой после подачи с углового. К счастью, никакой угрозы владениям Нещерета не было.
13'
Очеретько пробил с дальней дистанции, неточно. Лучше бы поискал другие варианты продолжения атаки.
10'
Мадуэке мог пробивать из опасной позиции, но Нещерет вовремя вышел из ворот и помешал сопернику.
6'
Опасный момент
Отличный момент был у сборной Украины! Волошин отклеился от Ливраменто и готовился к дуэли с Траффордом, но защитник доиграл эпизод до конца и выбил мяч в подкате.
5'
Очеретько с углового закрутил мяч в створ, Траффорду пришлось нивелировать угрозу.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Густаво Коррея (Португалия).
Запасные: Фесюн (в), Гуничев, Дидык, Квасница, Краснопир, Кучерявый, Рубчинский, Смоляков, Яцык.
Инфо
Стартовый состав Украины: Нещерет — Вивчаренко, Батагов, Салюк, Роман — Очеретько, Бражко (к), Ярмолюк — Волошин, Вьюнник, Брагару. Главный тренер — Унаи Мельгоса.
Запасные: Кокс (в), Дилэп, Илинг-Джуниор, Кванса, Нортон-Кафф, Патино, Рэмзи, Роу, Филоджен-Бидас.
Инфо
Стартовый состав Англии: Траффорд — Брентуэйт, Хамфрис, Крессуэлл, Ливраменто — Байно-Гиттенс, Макати, Хэкни — Льюис, Эллиот (к), Мадуэке. Главный тренер — Ли Карсли.
Англичане в первых турах разгромили Люксембург (3:0) и Сербию (9:1). Украина справилась с Северной Ирландией (1:0) и тем же Люксембургом (3:0). Как минимум один из лидеров группы сегодня испортит свой стопроцентный результат.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отбора на молодежное Евро Украина U21 – Англия U21.
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Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Мозамбик Мозамбик 2 Нигерия Нигерия 3 Завершен 14:35 - Сегодня Китай Китай 1 Узбекистан Узбекистан 2 Завершен 14:30 - Сегодня Чайка Чайка 3 ФК Тростянец ФК Тростянец 0 Завершен 13:45 - Сегодня Металлург-2 Металлург-2 3 Скала 1911 Скала 1911 2 Завершен 13:30 - Сегодня СК Полтава СК Полтава 0 ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 2

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Анонс матча Украина - Англия 16.10.2023, Молодежная сборная

Матч между командой Украина и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 23-25.

Дата проведения матча: 16.10.2023
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Англия:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Англия в предыдущем футбольном матче 09.09.2023 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Северная Македония - 14.10.2023, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команды Англия был сыгран против Австралия - 13.10.2023, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2023 и закончился победой команды Англия.

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