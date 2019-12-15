Манчестер Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Поединок между командой Манчестер Сити (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021.
Дата проведения матча: 17.06.2020
Время начала матча: 22:15
История противостояний между командами Манчестер Сити (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Сити, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Манчестер Сити в предыдущем футбольном матче 15.12.2019 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Манчестер Юнайтед - 08.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 07.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.
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