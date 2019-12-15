Манчестер Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча Манчестер Сити - Арсенал 17.06.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой Манчестер Сити (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021.

Дата проведения матча: 17.06.2020

Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Манчестер Сити (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Сити, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Манчестер Сити в предыдущем футбольном матче 15.12.2019 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Манчестер Сити (Манчестер)

Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Манчестер Юнайтед - 08.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 07.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

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