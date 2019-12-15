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Манчестер Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 июня 2020, 22:15
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
44%
Ничья
25%
Арсенал
31%
Личные встречи
Манчестер Сити
10
Побед
20
Игр
5
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
15.12.2019 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2018
03.02.2019 - 18:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018/2019
12.08.2018 - 18:00 Арсенал 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2017/2018
01.03.2018 - 21:45 Арсенал 0 - 3 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Кубок Лиги Англия 2021
01.03.2020 - 18:30 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 19:30 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 16:45 Арсенал 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Европы 2021
27.02.2020 - 22:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Олимпиакос П
Чемпионат Англии 2019/2020
23.02.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 2 Завершен Эвертон В
Лига Европы 2021
20.02.2020 - 22:00 Олимпиакос 0 - 1 Завершен Арсенал В
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Новости команд
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
44%
Ничья
25%
Арсенал
31%
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Габриэл Жезус
    Нападающий
  • 31
    Эдерсон Мораес
    Вратарь
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 50
    Гарсия
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 14
    Эмерик Лапорт
    Защитник
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 21
    Давид Сильва
    Полузащитник
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 22
    Мари Pablo
  • 20
    Шкодран Мустафи
    Защитник
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамейянг
    Нападающий
  • 77
    Букайо Сака
  • 3
    Тирни
  • 29
    Маттео Гюэндузи
    Полузащитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 33
    Carson Скотт
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Нападающий
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 31
    Сеад Колашинац
    Защитник
  • 23
    Давид Луис
  • 9
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 35
    Габриел Мартинелли
  • 26
    Дамиан Мартинез
  • 15
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    Полузащитник
  • 24
    Рейсс Нелсон
    Нападающий
  • 19
    Пепе Николас
  • 8
    Себальос Даниэль
Тренеры
Трансляция
Запасные: Мартинес, Давид Луиз, Колашинац, Себалльос, Мэйтланд-Найлс, Мартинелли, Ляказетт, Пепе, Нельсон.
Арсенал: Лено — Бельерин, Мари, Мустафи, Тирни — Джака, Гендузи — Нкетиа, Уиллок, Сака — Обамеянг.
Запасные: Карсон, Зинченко, Отаменди, Родриго, Б. Силва, Фернандиньо, Агуэро, Сане, Фоден.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Лапорт, Менди — Д. Силва, Гюндонган, де Брюйне — Марез, Жезус, Стерлинг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Энтони Тейлор (Уайтеншо, Великобритания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать восьмого тура Английской Премьер-лиги. На поле "Этихад Стэдиум" (Манчестер, Великобритания) сыграют Манчестер Сити и лондонский Арсенал.
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Анонс матча Манчестер Сити - Арсенал 17.06.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой Манчестер Сити (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021.

Дата проведения матча: 17.06.2020
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Манчестер Сити (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Сити, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Манчестер Сити в предыдущем футбольном матче 15.12.2019 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Манчестер Сити - Арсенал можно посмотреть 17.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Манчестер Юнайтед - 08.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 07.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Манчестер Сити - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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