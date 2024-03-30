Манчестер Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иАрсенал, когда Манчестер Сити играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 28 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 14 раз, 3 сыграла в ничью и 11 победы команды Арсенал. Разница голов 49-40 в пользу команды Манчестер Сити.

Во время последних 64 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 25 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-88 в пользу команды Манчестер Сити

Последняя гостевая победа Арсенал над Манчестер Сити была в 2015

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Арсенал (4-1 дома и 3-1 на выезде)

Арсенал выиграл последние 8 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Арсенал забил 23% голов между минутами 76-90?

Манчестер Сити не проигрывает в последних 22 играх.

Манчестер Сити выиграл 4 домашних матчей подряд.

Манчестер Сити не проигрывает в последних 40 домашних матчах.

Арсенал имеет выигрышную серию из 4 матчей.

В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Арсенал в последних 9 встречах.

Манчестер Сити не забивает в 0 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Арсенал не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 10-4-0

Erling Haaland лучший бомбардир Манчестер Сити с 18 голами. Bukayo Saka забил 13 раз за Арсенал

Julian Alvarez отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 8 передачами. Bukayo Saka лучший распасовщик Арсенал (8 передач)

Rodri получил больше всего желтых карточек (8) в Манчестер Сити. Kai Havertz получил 7 в Арсенал.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 53% матчей, Арсенал выигрывает в 46% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Арсенал выигрывает в 46%.

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Сити.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 3, команда Арсенал выиграла 2, 0 ничьи.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Манчестер Сити забивает 1.8 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Арсенал - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Арсенал - 0.8.