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Манчестер Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 31 марта 2024, 18:30 - Этихад . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 0
Обновить
28'
Арсенал
Лондон
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Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
35%
Ничья
32%
Арсенал
32%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иАрсенал, когда Манчестер Сити играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 28 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 14 раз, 3 сыграла в ничью и 11 победы команды Арсенал. Разница голов 49-40 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 64 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 25 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-88 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя гостевая победа Арсенал над Манчестер Сити была в 2015
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Арсенал (4-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Арсенал выиграл последние 8 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Арсенал забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 22 играх.
  • Манчестер Сити выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 40 домашних матчах.
  • Арсенал имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Арсенал в последних 9 встречах.
  • Манчестер Сити не забивает в 0 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Арсенал не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 10-4-0
  • Erling Haaland лучший бомбардир Манчестер Сити с 18 голами. Bukayo Saka забил 13 раз за Арсенал
  • Julian Alvarez отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 8 передачами. Bukayo Saka лучший распасовщик Арсенал (8 передач)
  • Rodri получил больше всего желтых карточек (8) в Манчестер Сити. Kai Havertz получил 7 в Арсенал.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 53% матчей, Арсенал выигрывает в 46% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Арсенал выигрывает в 46%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 3, команда Арсенал выиграла 2, 0 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивает 1.8 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Арсенал - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Арсенал - 0.8.
  • Манчестер Сити забивает 2.53 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
19
Побед
32
Игр
8
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Суперкубок Англии 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2023/2024
06.03.2024 - 22:00 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Копенгаген В
Чемпионат Англии 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2023/2024
27.02.2024 - 22:00 Лутон Таун 2 - 6 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Арсенал
Лига Чемпионов 2023/2024
12.03.2024 - 22:20 Арсенал 1 - 0 Завершен Порту В
Чемпионат Англии 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2023/2024
04.03.2024 - 22:00 Шеффилд Юнайтед 0 - 6 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершен Ньюкасл В
Лига Чемпионов 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершен Арсенал П
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
35%
Ничья
32%
Арсенал
32%
Составы команд
18
Ортега, Стефан
25
Мануэль Аканджи
6
Натан Аке
3
Рубен Диаш
24
Gvardiol, Josko
16
Родри
47
Филип Фоден
8
Матео Ковачич
17
Де Брeйне, Кевин
20
Силва, Бернардо
9
Халанд, Эрлинг
22
Рая Мартин, Дэвид
4
Бен Уайт
2
Салиба, Вильям
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
15
Кивёр, Якуб
8
Мартин Эдегор
20
Жоржиньо
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
29
Хавертц, Кай
9
Жезус, Габриэль
Стартовый состав
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 25
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 18
    Ортега, Стефан
    Вратарь
  • 7
    Букайо Сака
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 8
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 20
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 2
    Салиба, Вильям
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 15
    Кивёр, Якуб
    Защитник
  • 22
    Рая Мартин, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
4
Штрафные
3
2
Угловые
1
1
Офсайды
2
Фолы
4
Удары мимо
1
72%
Владение мячом
28%
1
Удары в створ
Сейвы
1
LIVE
Трансляция матча "Манчестер Сити" - Арсенал
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В эфире
Setanta Sports
Трансляция
27'
Габриэл Магальяеш зажал в тиски ноги Де Брюйне. Фол, едва не на желтую.
26'
Замена
А вот Аке травмировался. Где-то дернул мышцу или получил повреждение другого характера. Натан уходит, Льюис появляется.
25'
Вот, контратака "Арсенала", неплохая. Эдегор и Хавертц ее разогнали, Жезус дальше выкатил мяч Каю, а тот врезался ногами в Ортегу. Хорошо, что не травмировался вратарь "Сити".
24'
Комбинирует, перекатывает, держит мяч "Сити", ищет пространство. Пока без опасных моментов, "Арсенал" держится", плотно играет в защите.
20'
Все еще ту же картину наблюдаем. "Арсенал" просто вдавлен в свою штрафную. Вот только что Сака пересек центральную линию, но тут же был остановлен. Длинная традиционная позиционная атака "Сити" продолжается.
17'
Ортега забирает мяч в руки после подачи с корнера. Редкая попытка созидания от "Арсенала".
15'
Опасный момент
Удар Аке с корнера! Повезло "Арсеналу", что прямо в Райю попал Натан с метра!
15'
Гвардиол зарабатывает угловой. "Сити" однозначно мощнее выглядит в эти минуты.
12'
Прижал "Сити" гостей. Не может "Арсенал" выйти со своей половины.
8'
Первый момент в матче! Жезус замыкал подачу Уайта на дальнюю штангу - рядом со стойком мяч пролетел. Неплохая атака гостей.
6'
Агрессивное начало от "Сити", постоянный прессинг.
4'
Естественно, подача в направлении Холанда на дальнюю штангу - Уайт первый на мяче, выбивает.
3'
Кивиор сбивает Силву у штрафной, будет стандарт для "Сити", с любимой позиции Де Брюйне - Кевин будет навешивать с угла штрафной.
1'
Офсайд
Вне игры у Холанда. Упал он еще в штрафной после контакта с защитником, но в любом случае, офсайд.
1'
Свисток
Поехали!
Инфо
Скамейка "канониров": Рамздейл, Томиясу, Зинченко, Парти, Виейра, Смит-Роу, Троссард, Мартинелли, Нкетия
Инфо
"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Жезус, Хавертц
Инфо
Скамейка "горожан": Карсон, Стоунз, Грилиш, Доку, Альварес, Гомес, Нунес, Бобб, Льюис
Инфо
"Ман Сити": 18. Ортега, 25. Аканджи, 3. Диаш, 6. Аке, 24. Гвардиол, 16. Родри, 8. Ковачич, 17. Де Брюйне (к), 20. Бернарду, 47. Фоден, 9. Холанд
Инфо
Добрый день, дамы и господа! Центральный матч 30-го тура пройдет на "Этихаде" в рамках Английской Премьер-лиги. Третья команда чемпионата принимает вторую. "Сити" отстает от "Арсенала" на один зачетный пункт. Впереди "Ливерпуль", он уже свой матч сыграл.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Арсенал 31.03.2024, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 31.03.2024
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 08.10.2023 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Арсенал можно посмотреть 31.03.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Ньюкасл" - 16.03.2024, в рамках турнира Кубок Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Порту - 12.03.2024, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2023/2024 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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