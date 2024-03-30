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Манчестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 31.03.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 30-й тур.
31 марта. 18:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Гонка за чемпионство продолжается и подобные матчи становятся едва ли не решающими в этой чрезвычайно ожесточенной борьбе. Сейчас "Арсенал" опережает "горожан" на 1 балл и возглавляет турнирную таблицу. Уже после этой игры все может измениться. И не надо забывать о "Ливерпуле", который в итоге должен выиграть от результата этой игры.
Для Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты наступает решающий период в сезоне, обе команды участвуют в Лиге Чемпионов и сил на все фронты может не хватать. Это лишь первый матч в безумном расписании матчей. Кто готов отдать на поле все силы? Кажется, что статус данного матча потребует именно этого.
Новости "Манчестер Сити"
Команда Пепа Гвардиолы проводит почти идеальный отрезок в 2024 году. Именно в этом календарном году они еще не проигрывали и последнее поражение датируется 6 декабря прошлого года, когда их обыграла "Астон Вилла". После того они успели выиграть Клубный Чемпионат Мира и вернуться в полноценную чемпионскую гонку.
В 2024-м лишь две команды смогли отобрать у "горожан" очки. Это были "Челси" и "Ливерпуль", оба матча закончились с одинаковым счетом - по 1:1. В последних 5 матчах манкунианцы одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью, речь как раз о том матче на "Энфилде", где на последних минутах был реальный риск вообще проиграть.
А так они обыграли "Лутон", одолели "Юнайтед" в манчестерском дерби, легко разобрались с "Копенгагеном" в 1/8 Лиги Чемпионов, также прошли "Ньюкасл" в Кубке Англии в рамках последнего матча перед международным перерывом. У них все в порядке с формой, самые тяжелые матчи проходят именно с самыми тяжелыми соперниками. "Арсенал" точно является настоящим тяжеловесом в этом сезоне. Конечно, Пепу и его ребятам под силу одолеть "Арсенал", но это все в теории, а на практике у них хватает определенных кадровых проблем и не все игроки находятся в оптимальной форме. Это может повлиять на ход игры.
Новости "Арсенала"
Во второй половине этого сезона Микель Артета и его ребята просто безжалостно уничтожают своих соперников. Очень много разгромов от "канониров" точно может напугать любого соперника. Впрочем это не очень напугало "Порту", который противостоял им в Лиге Чемпионов. Но сегодня мы не о главном еврокубке, а именно о внутренних соревнованиях.
В последних 5 матчах лондонцы одержали 4 победы и 1 матч проиграли, это было как раз противостояние с "Порту". Зато они с легкостью обыграли "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасл" и "Брентфорд". Хотя нет, все-таки с "Брентфордом" пришлось немного попотеть. В последнем матче перед международным перерывом они прошли "Порту" в непростом ответном матче.
Если бы матч против "Манчестер Сити" проходил сразу после матча с португальцами и не было бы никакого международного перерыва, то они бы имели даже больше шансов. Но теперь, когда игроки разъехались в свои национальные команды и теперь вернулись, все приходится переоценивать. Сможет ли этот коллектив продолжить показывать такую мощную форму, которая у них была еще две недели назад? Будет интересно узнать, соперник у них очень серьезный.
Турнирная таблица
Личные встречи
08.10.23 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" 1:0
06.08.23 СК "Манчестер Сити" — "Арсенал" 1:1 (пен. 1:4)
26.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал" 4:1
15.02.23 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" 1:3
27.01.23 КА "Манчестер Сити" — "Арсенал" 1:0
Цифры и факты
- "Манчестер Сити" выиграл последние 8 матчей против "Арсенала" на "Этихаде" во всех турнирах;
- "Арсенал" выиграл последние 8 матчей в рамках Премьер-лиги;
- В последних 9 матчах "Арсенала" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
На пресс-конференции накануне этого матча Пеп Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер и Джон Стоунз не смогут принять участие в игре из-за травм, которые они получили в сборной Англии. Кроме них, под вопросом готовность Мануэль Аканджи, Кевина Де Брюйне, Эдерсона и Матешу Нуньеша.
Что касается "Арсенала", то у Микеля Артеты точно будет отсутствовать Юрриен Тимбер. Под вопросом готовность Габриэла Мартинелли и Букайо Сака. Впрочем, в британских СМИ пишут, что они будут готовы.
Александр Зинченко хоть и восстановился от травмы и сыграл за сборную, но все же далек от идеальных кондиций. Поэтому мы ожидаем, что в стартовом составе украинца не будет.
"Манчестер Сити", 3-4-2-1: Ортега — Аканджи, Диаш, Аке — Силва, Родри, Ковачич, Фоден — Де Брюйне, Альварес — Холанд
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Объективно говоря, это матч двух чрезвычайно мощных и едва ли не равных команд. Разницу между ними определяют мелочи. К таким мелочам мы относим больший опыт борьбы за чемпионство у игроков "Манчестер Сити" и преимущество домашнего стадиона. Ожидаем, что за счет этого хозяева все же заберут все 3 балла, хотя это будет очень непросто.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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