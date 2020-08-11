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Динамо - Десна онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 11 августа 2020, 18:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 2
Матч завершен
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
284 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
56%
Ничья
17%
Десна
27%
Личные встречи
Динамо
4
Побед
8
Игр
3
Побед
Десна
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
15.12.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
07.08.2020 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо Н
Показать больше
Последние матчи - Десна
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Десна 1 - 3 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос В
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Новости команд
Кто победит?
284 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
56%
Ничья
17%
Десна
27%
Трансляция
90+'
Свисток
Матч окончен
82'
Гоооол!!!
Илья Шевцов (Десна)
81'
Замена
Вместо Буяльский - де Пена (Динамо)
81'
Гоооол!!!
Виктор Цыганков (Динамо)
75'
Замена
Вместо Сидорчук - Андриевский (Динамо)
71'
Замена
Вместо Тамм - Гитченко (Десна)
71'
Замена
Вместо Филиппов - Дегтярёв (Десна)
69'
Незабитый пенальти
Цыганков (Динамо) - вратарь спасает
65'
Замена
Вместо Супряга - Соль (Динамо)
65'
Замена
Вместо Караваев - Вивчаренко (Динамо)
60'
Замена
Вместо Калитвинцев - Гуцуляк (Десна)
60'
Замена
Вместо Будковский - Тотовицкий (Десна)
60'
Замена
Вместо Домбровский - Арвеладзе (Десна)
58'
Замена
Вместо Леднев - Цыганков (Динамо)
46'
Замена
Вместо Картушов - Мудрик (Десна)
46'
Замена
Вместо Западня - Мостовой (Десна)
46'
Замена
Вместо Паст - Литовка (Десна)
46'
Замена
Вместо Цитаишвили - Шапаренко (Динамо)
46'
Замена
Вместо Булеца - Дуэлунн (Динамо)
46'
Замена
Вместо Тымчик - Забарный (Динамо)
46'
Замена
Вместо Бущан - Бойко (Динамо)
46'
Свисток
Второй тайм
45+'
Свисток
Перерыв
41'
Желтая карточка
Йонас Тамм (Десна)
32'
Гоооол!!!
Александр Филиппов (Десна)
1'
Свисток
Матч начался
Инфо
Десна (старт): Паст, Конопля, Имереков, Тамм, Западня, Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Будковский, Филиппов.
Инфо
Динамо (старт): Бущан, Сирота, Кендзёра, Тымчик, Сидорчук, Буяльский, Цитаишвили, Караваев, Леднев, Булеца - Супряга.
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Комментарии(34)
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batkomaxno555 (Никополь)
11.08.2020 в 19:43
я думаю цыган сделает вывод кому играть! без усиления динамовская срань мусор ктобы туда не пришел.
Ответить
0
0
Wiwisisilka (Динамо)
11.08.2020 в 19:30
Циганков не забив пеналя(((( В якій він зараз кондиції поганій, кому він там в Европі потрібен з такой грою((((
Ответить
0
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
11.08.2020 в 19:27
КАПЕЦЬ! Грають товарняк далеко не першим складом і ексПЕРДи в шоці чи в захваті Динамо програє
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0
0
380970368197 (Луцьк)
11.08.2020 в 19:24
Походу вас треба розігнати таких придурків
Ответить
0
0
lir1205 (Запорожье)
11.08.2020 в 19:18
выходит что это Динамо надо разогнать. Ну какой из Сидорчука защитник((((
Ответить
+2
-1
Dimos Krutos (Тернопіль)
11.08.2020 в 19:20
Ну да!
Ответить
0
-1
Wiwisisilka (Динамо)
11.08.2020 в 19:20
Сидорчук опорника грає, в центре зараз Забарвний та Сирота
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+2
0
storm_ua (Николаев)
11.08.2020 в 19:07
Десна унижают не просто дЫню, но и дЫню под руководством цыгана,в двойне приятно)))
Ответить
+2
-9
avatar
waleo (Киев)
11.08.2020 в 19:19
кому шо, а курці просо))
Ответить
+4
0
Dimos Krutos (Тернопіль)
11.08.2020 в 19:21
Ну да
+2
0
Dimos Krutos (Тернопіль)
11.08.2020 в 18:50
Перестаньте
Ответить
+2
0
skif1927 (Динамо)
11.08.2020 в 18:33
Десна забила, цигана потрібно гнати вон !
Ответить
+2
-11
lajkonik
11.08.2020 в 18:39
иди уроки делай
Ответить
+8
-2
Wiwisisilka (Динамо)
11.08.2020 в 18:44
Зоря 2:3 Днепр-1 Скрипника тоже будемо гнати? товарки для того і є щоб дивився тренер та гнав таких як Сидорчук та Буяльский, чи Караваєв))))
Ответить
+6
0
lajkonik
11.08.2020 в 18:47
то воно комп вiдкило щоб погавкати, поки мама не бачить)))
+5
-1
avatar
Kalina ua (Sumy)
11.08.2020 в 18:54
Коленьку забыл (ШАпоРенКО)
+2
0
vlotko (Броди)
11.08.2020 в 19:07
А може треба відмовитися від Тимчика, Сироти, Булеци, Супряги - рано їм ще виступати за основу ДК. Товарняк і є для того щоб відфільтрувати тих хто не вписується.
0
0
vlotko (Броди)
11.08.2020 в 19:12
А може навпаки, треба відфільтрувати таких як Сирота , Тимчик, Супряга, Булеца. Дали їм шанс а вони його не використали - це вже їх проблеми.
0
0
0965362968 (Радехів)
11.08.2020 в 18:16
Як грають
Ответить
0
0
skif1927 (Динамо)
11.08.2020 в 18:24
Як Ліверпуль і Барселона разом взяті ))
Ответить
+3
0
0965362968 (Радехів)
11.08.2020 в 18:09
Неможна
Ответить
0
0
lajkonik
11.08.2020 в 18:02
где можно посмотреть онлайн?
Ответить
+1
0
Alex.696 (Немирів)
11.08.2020 в 18:05
По ходу, ніде((( На ютюбі нема.
Ответить
+2
0
Wiwisisilka (Динамо)
11.08.2020 в 18:05
На базе Динамо)))
Ответить
+2
0
lajkonik
11.08.2020 в 18:08
на базе динамо тогда уже в живую а не онлайн))
+1
0
skif1927 (Динамо)
11.08.2020 в 18:11
Суческа зсборонила транслювати...гнида циганська
Ответить
+1
-4
Yura15052006 (Львов)
11.08.2020 в 18:15
Ні.Динамо ТБ не має змоги транслювати матчі через коронавірус у працівників.У матчі з Поліссям трансляція буде!
+1
-1
skif1927 (Динамо)
11.08.2020 в 18:20
Ахаха ))) У-21 транслюють, у-19 транслюють, кожен день майже , а тут коронавірус...гнида циганська сситься
+1
-4
lajkonik
11.08.2020 в 18:22
скиф, заспокийся )))
+2
-2
skif1927 (Динамо)
11.08.2020 в 18:25
Лайконік...що за нік придурковатий, ти що за цигана не митого ?
+1
-5
lajkonik
11.08.2020 в 18:37
я за футбол а не тупую беготню
+4
-1
skif1927 (Динамо)
11.08.2020 в 18:39
А ти з цих гомосеков, яким "какая разница", фубля йди в ігнор заднеприводний
0
-6
lajkonik
11.08.2020 в 18:44
уровень оскорбления третьеклассника
+5
0
Alex183318 (Київ)
11.08.2020 в 18:54
Я посмотрю на тебя когда на тебя такое давление будет ити
+1
-1


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Анонс матча Динамо - Десна 11.08.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 11.08.2020
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Десна в предыдущем футбольном матче 11.08.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Десна можно посмотреть 11.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Десна - 11.08.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Динамо - 11.08.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Динамо - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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