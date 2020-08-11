Динамо - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Десна 11.08.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 11.08.2020

Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Десна в предыдущем футбольном матче 11.08.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Десна - 11.08.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Динамо - 11.08.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Десна.

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