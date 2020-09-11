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Динамо - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 сентября 2020, 19:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
перерыв
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
71 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
61%
Ничья
13%
Десна
27%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
4
Побед
8
Игр
3
Побед
Десна
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
15.12.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо В
Суперкубок Украины 2021
25.08.2020 - 21:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 4 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.08.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен Полесье В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна П
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 17:00 Десна 3 - 1 Завершен Заря В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Десна 1 - 3 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
71 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
61%
Ничья
13%
Десна
27%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 24
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
Запасные игроки
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 22
    Родригес Жерсон
Тренеры
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Опасный момент
Де Пена классно пробил после подачи партнера с углового! Мяч попал в штангу!
42'
Опасный момент
Кендзера пробил со скидки Цыганкова! Паст среагировал и потащил удар в ближний угол!
41'
Опасный момент
Кендзера пробил головой после подачи партнера с углового! Штанга! Каркас ворот спас "Десну"!
38'
Атака "Динамо" закончилась неточным пасом с левого фланга. "Десна" отбилась.
36'
Замена
Замена у "Динамо". Забарный сменил Тымчика.
34'
Тымчик получил повреждение. Игрок получает помощь медиков.
31'
"Динамо" контролирует мяч. "Десна" ждет ошибки соперника.
27'
Высокий темп демонстрируют команды, но острых моментов не наблюдается.
24'
Буяльский нарушил правила в центре поля. Свободный для "Десны".
21'
Опасный момент
Калитвинцев воспольовался ошибкой Тымчика. Прошла подача от Владислава в центр штрафной! Будковский не смог пробить в створ!
19'
Передача Супряги на Цыганкова не прошла. Домбровский перехватил сферу.
17'
Супряга скинул на Шапаренко! Николай пробил мимо створа!
14'
Опасный момент
Картушов отдал на Будковского. Удар в касание! Мяч попал в штангу!
12'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Динамо".
10'
Моментов нет. Игра идет в районе центрального круга.
8'
Шапаренко отдал на Де Пену. Мяч не дошёл до адресата.
5'
Буяльский не смог принять фланговую передачу от Супряги. Слишком сильный пас.
3'
Фол против Буяльского. Штрафной для киевлян.
1'
Свисток
Матч начался!
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Тымчик, Кендзера, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга. Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Леднев, Андриевский, Родригес, Забарный, Сирота.
"Десна", стартовый состав: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Картушов — Филиппов, Будковский. Запасные: Литовка, Ермаков, Хлебас, Тотовицкий, Гуцуляк, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов.
Добрый вечер, дорогие друзья. UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура: "Динамо" - "Десна". Начало поединка - 19:00.
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Комментарии(1)
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Ігор Холост (Львов)
11.09.2020 в 19:25
Темп такий шалений аж очі крутяться...
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Анонс матча Динамо - Десна 11.09.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 11.09.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Десна в предыдущем футбольном матче 11.08.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Десна можно посмотреть 11.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Колос - 05.09.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Заря - 22.08.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Динамо - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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