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Десна - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 февраля 2021, 19:30 - Олимпийский
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 0
Обновить
22'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Десна
39%
Ничья
21%
Динамо
39%
П1: 1.6800 Х: 4.0300 П2: 4.7900
П1: 4.7500 Х: 4.0000 П2: 1.6670
П1: 1.6800 Х: 4.0300 П2: 4.7900
П1: 1.6700 Х: 3.6800 П2: 5.5100
П1: 4.9000 Х: 3.7500 П2: 1.7200
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
3
Побед
9
Игр
4
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
11.09.2020 - 19:00 Динамо 0 - 0 Завершен Десна
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
25.01.2021 - 15:00 Десна 0 - 1 Завершен Партизан П
Кубок Украины 2020/2021
16.12.2020 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - Динамо
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Брюгге Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершен Олимпик В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
08.02.2021 - 10:10 Динамо 5 - 2 Завершен БАТЭ В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершен "Шкендия" В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:15 Динамо 2 - 2 Завершен ЦСКА 1948 Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Десна
39%
Ничья
21%
Динамо
39%
П1: 1.6800 Х: 4.0300 П2: 4.7900
П1: 4.7500 Х: 4.0000 П2: 1.6670
П1: 1.6800 Х: 4.0300 П2: 4.7900
П1: 1.6700 Х: 3.6800 П2: 5.5100
П1: 4.9000 Х: 3.7500 П2: 1.7200
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 22
    Мостовой Андрей
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
Запасные игроки
  • 19
    Demyanenko, Denis
    Нападающий
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 6
    Dima, Constantin
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 99
    Миккель Дуэлунн
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
49
Владение мячом
4
Фолы
7
Штрафные
1
ЖК
1
Удары мимо
1
Угловые
2
Трансляция
19'
Уголовой
Ещё одна подача с углового на линию вратарскую Десны завершается в пользу "северян". Защитники вынесли мяч к центральному кругу.
16'
Уголовой
Десна легко отбилась после подачи углового на свои ворота, Сидорчук с подбора очень коряво пробивает.
15'
Опасный момент
Момент у Десны! Калитвинцев подавал справа в центр штрафной, Тотовицкий либо неудачно пробивал головой, либо скидывал себе за спину на Гуцуляка, а Алексей уже в подкате под нулевым углом послал мяч в ближнюю стойку!
12'
Мостовой слева подавал на линию штрафной, нападающие Десны не зацепились за мяч.
9'
Желтая карточка
Первая жёлтая карточка в матче. Ермаков достаточно жёстко подкатился под Сидорчука.
4'
Хороший момент у киевлян. Цыганков с правого края штрафной простреливал во вратарскую, но Беседин не замкнул.
3'
Неспешный темп на первых минутах. Киевляне однажды добрались до чужих ворот, но момент острым назвать нельзя.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Динамо (старт): Бущан, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Миколенко, Караваев, Родригеш, Забарный, Буяльский, Беседин, Кендзёра.
Инфо
Десна (старт): Паст, Полегенько, Тамм, Ермаков, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Мостовой, Гуцуляк, Будковский, Имереков.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча 15 тура УПЛ между Десной и Динамо. Центральный поединок игрового дня. Шахтёр полчаса назад свою встречу выиграл, догнал киевлян по очкам и по дополнительным показателям даже вышел в лидеры лиги.
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Комментарии(1)
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Димитър из Софии (София)
21.02.2021 в 19:32
Вперед Динамо!
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Анонс матча Десна - Динамо 21.02.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 21.02.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Десна в предыдущем футбольном матче 11.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Динамо можно посмотреть 21.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Заря - 13.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Брюгге - 18.02.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Десна - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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