Десна - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - Динамо 21.02.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 21.02.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Десна в предыдущем футбольном матче 11.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Заря - 13.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Брюгге - 18.02.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

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