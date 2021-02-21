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Десна - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(2 голосов)

Главный матч тура в украинской Премьер-лиге

Десна - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Фото - ФК Динамо

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Коллектив Александра Рябоконя стал очень неудобным соперником для "Динамо". Алексей Михайличенко из четырёх попыток только однажды оказался сильнее "северян", а Мирча Луческу свою первую попытку свёл к ничьей. Сейчас начинается та часть сезона, когда каждый балл может стать золотым. Но как при этом абстрагироваться от мыслей о Лиге Европы? Уже в четверг снова играть с "Брюгге", и, учитывая эпидемию коронавируса в лагере соперника, всё ещё остаются неплохие шансы на выход во второй раунд плей-офф.

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21 февраля. Киев. Стадион: "Динамо". Начало в 19:30
"Десна" - "Динамо"

Главный арбитр - Игорь Пасхал
Ассистенты: Александр Корнийко и Виктор Матяш
Арбитр ВАР - Андрей Коваленко
Ассистент ВАР - Владимир Володин

Аудио трансляция - UA-Футбол
ТВ трансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция - oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар Футбол и другие ОТТ-сервисы
Текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

  • поединок будет домашним для "Десны", но пройдёт на клубном стадионе "Динамо". Всё из-за продолжающихся трудностей с ареной имени Гагарина в Чернигове.
  • для "Десны" это будет второй официальный матч после зимней паузы. Неделю назад подопечные Александра Рябоконя уступили "Заре" 1:2.
  • "Динамо" в 2021-м выйдет на поле уже в третий раз. В прошлом туре УПЛ киевляне также на стадионе "Динамо" справились с "Олимпиком" (3:1), а в четверг на "Олимпийском" расписали ничью с "Брюгге" (1:1) в первом поединке плей-офф Лиги Европы.
  • "Динамо" продолжает возглавлять таблицу УПЛ, опережая на три очка "Шахтёр". Если киевляне сегодня потеряют очки, а "Шахтёр" выиграет у "Руха", то именно дончане выйдут на первую строчку благодаря победе в личной встрече над Киевом.
  • "Десна" сейчас четвёртая и отстаёт на три балла от "Зари". Луганчане свою встречу нынешнего тура провели вчера и выиграли. В случае победы сегодня "северяне" вернутся в ТОП-3, а поражение рискует откинуть их на пятую позицию (для этого должна выиграть "Ворскла").
  • "Десна" не проигрывает "Динамо" три встречи кряду. В первом круге УПЛ 2020/21 встреча завершилась без голов, летом 2020-го "Десна" выиграла 3:2, а в марте - снова была ничья (на этот раз 1:1).
  • Виталий Буяльский забивал в обоих матчах "Динамо" в 2021 году.
  • "Динамо" в пяти последних играх УПЛ забивает минимум по два гола. Соперники "Десны" пропускают хотя бы гол в четырёх крайних встречах Премьер-лиги.

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Составы

"Десна"
Не сыграют: Билошевский (условия аренды), Конопля, Огиря (оба - дисквалификация), Дима (игра за дубль)

"Северяне" потеряли сразу нескольких игроков основы на этот поединок, но длина скамейки позволяет "Десне" за это практически не переживать. Центрхава Билошевского, которого "Десна" арендовала как раз у "Динамо", должен будет заменить Домбровский. Вместо дисквалифицированных Огири и Конопли выйдут Арвеладзе и Полегенько соответственно. Возможна ротация на флангах полузащиты. Также ожидаем, что в центре обороны выйдет всё-таки Гитченко, который первый поединок календарного года начинал в запасе.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Тамм, Гитченко, Полегенько - Арвеладзе, Домбровский - Картушов, Тотовицкий, Калитвинцев - Будковский

"Динамо"
Не сыграют: Бурда, Костевич, Белуце, Гармаш, Вербич (все - травмы), Ванат (игра за дубль)

В двух официальных матчах года ротация "Динамо" свелась к одной позиции: пока Забарный отсутствовал, играл Караваев. Учитывая важность приближающегося поединка с "Брюгге" Мирча Луческу вновь может пойти на изменения. Например, точно ожидаем увидеть новые имена в середине поля. Возможно, появится на фланге обороны Караваев.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Попов, Кендзёра, Караваев - Андриевский, Сидорчук, Шепелев - Родригеш, Беседин, Цыганков.

Прогноз на матч Десна - Динамо

Букмекеры почему-то не верят в черниговскую команду, хотя особых предпосылок для этого нет. Да, в стартовой игре 2021-го "северяне" проиграли, но "Динамо", например, в обоих матчах после зимней паузы пропускало и сейчас под давлением из-за Лиги Европы. Думается, у номинальных хозяев будет шанс на победу. Но удовлетворительной для Александра Рябоконя и компании станет и ничья.

Ставка: "Десна" с форой +1 за 1,69

1xbet
4,8
3,94
1,69
Сделать ставку
Favbet
5,80
4,05
1,58
Сделать ставку
Parimatch
4,90
3,95
1,68
Сделать ставку

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Прогнозы
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Комментарии (11)
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DesnaUA (Чернигов)
21.02.2021 в 12:19
Пусть победит сильнейший.
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0
0
Мироненко (Полтава)
21.02.2021 в 11:34
Сумнівів щодо перемоги киян немає. Обставина що Динамо буде у відриві від Шахти лише надасть боєвитості УПЛ. Може статися якийсь Форс мажор, але з грандами такого не трапляється. Динамо це ж не Ворскла, що може програти аутсайдеру кожного року причому.
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+1
-2
Vlad21
21.02.2021 в 10:50
Пусть Ренат Леонидович простимулирует Десну, для каждого футболиста Десны призовые хотя бы по 10 000 как минимум, можно и больше - тогда будет интересно . Выиграют, получат премиальные, - нет, ничего. На нет и суда нет. Стимулирование Законом это не запрещено. Это было бы интересно, как в теннисе - выиграл, получил. Только так наших футболистов можно, можно заинтересовать выложиться на 110%. Ну и смотреть будет интересно. То же нужно делать Игорю Михайловичу. Простимулируйте Рух, чтобы он рухнул Шахтер, а то уже некоторые стали себя чувствовать себя "дедами" в чемпионате Украины, авторитетом хотят побеждать. Потому Тайсон и ходит теперь пешком, видно, - человек ждет дембель. Хотелось бы видеть игры с напрягом уровня Шахтер - Динамо и это касательно всех игр и всех команд.
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
21.02.2021 в 12:08
А чому просто не вигравати свої матчі?
Ответить
+2
0
Oлeкcин (Н.)
21.02.2021 в 12:19
Потому что стадо баранов даже под руководством перебежчика выиграть у горняков не в состоянии.
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
21.02.2021 в 09:57
Так матч буде не простим для обох суперників... Сподіваюсь, що хоч тепер номінальні "гості" скористаються своїх перевагою у класі гравців та перервуть "ганебну серію". Хоч після важкого МОРОЗНОГО матчу це буде знову-таки важко!
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+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 09:40
Погода улучшилась можно и поиграть в футбол. Еще и болельщики появятся на трибунах. Огромный минус конечно, что домашняя игра Десны в Киеве. Типа подарок для Динамо ... но ... верим в команду!!! Вперед, Чернигов !!!!
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+4
-2
Alex.696 (Немирів)
21.02.2021 в 12:07
То чия вина, що домашні матчі проводите в Києві?
Ответить
+2
-1
Oлeкcин (Н.)
21.02.2021 в 12:16
Уркиса-старшего, который 20 лет все футбольные деньги страны складывал себе в карман, а не развивал инфраструктуру!
0
-1
Oлeкcин (Н.)
21.02.2021 в 09:39
Сегодня вся Украина, кроме ватного стада обколотых Cпутник-V полярных петухов, желает победы Десне, вынужденной играть в самом логове врага!
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+2
-5
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.02.2021 в 12:03
Блін , медкомісію давно проходив , чи ти на групі !?
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+1
-1


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