Десна - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Коллектив Александра Рябоконя стал очень неудобным соперником для "Динамо". Алексей Михайличенко из четырёх попыток только однажды оказался сильнее "северян", а Мирча Луческу свою первую попытку свёл к ничьей. Сейчас начинается та часть сезона, когда каждый балл может стать золотым. Но как при этом абстрагироваться от мыслей о Лиге Европы? Уже в четверг снова играть с "Брюгге", и, учитывая эпидемию коронавируса в лагере соперника, всё ещё остаются неплохие шансы на выход во второй раунд плей-офф.

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21 февраля. Киев. Стадион: "Динамо". Начало в 19:30

"Десна" - "Динамо"

Главный арбитр - Игорь Пасхал

Ассистенты: Александр Корнийко и Виктор Матяш

Арбитр ВАР - Андрей Коваленко

Ассистент ВАР - Владимир Володин

Аудио трансляция - UA-Футбол

ТВ трансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция - oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар Футбол и другие ОТТ-сервисы

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Цифры и факты

поединок будет домашним для "Десны", но пройдёт на клубном стадионе "Динамо". Всё из-за продолжающихся трудностей с ареной имени Гагарина в Чернигове.

для "Десны" это будет второй официальный матч после зимней паузы. Неделю назад подопечные Александра Рябоконя уступили "Заре" 1:2.

"Динамо" в 2021-м выйдет на поле уже в третий раз. В прошлом туре УПЛ киевляне также на стадионе "Динамо" справились с "Олимпиком" (3:1), а в четверг на "Олимпийском" расписали ничью с "Брюгге" (1:1) в первом поединке плей-офф Лиги Европы.

"Динамо" продолжает возглавлять таблицу УПЛ, опережая на три очка "Шахтёр". Если киевляне сегодня потеряют очки, а "Шахтёр" выиграет у "Руха", то именно дончане выйдут на первую строчку благодаря победе в личной встрече над Киевом.

"Десна" сейчас четвёртая и отстаёт на три балла от "Зари". Луганчане свою встречу нынешнего тура провели вчера и выиграли. В случае победы сегодня "северяне" вернутся в ТОП-3, а поражение рискует откинуть их на пятую позицию (для этого должна выиграть "Ворскла").

"Десна" не проигрывает "Динамо" три встречи кряду. В первом круге УПЛ 2020/21 встреча завершилась без голов, летом 2020-го "Десна" выиграла 3:2, а в марте - снова была ничья (на этот раз 1:1).

Виталий Буяльский забивал в обоих матчах "Динамо" в 2021 году.

"Динамо" в пяти последних играх УПЛ забивает минимум по два гола. Соперники "Десны" пропускают хотя бы гол в четырёх крайних встречах Премьер-лиги.

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Составы

"Десна"

Не сыграют: Билошевский (условия аренды), Конопля, Огиря (оба - дисквалификация), Дима (игра за дубль)

"Северяне" потеряли сразу нескольких игроков основы на этот поединок, но длина скамейки позволяет "Десне" за это практически не переживать. Центрхава Билошевского, которого "Десна" арендовала как раз у "Динамо", должен будет заменить Домбровский. Вместо дисквалифицированных Огири и Конопли выйдут Арвеладзе и Полегенько соответственно. Возможна ротация на флангах полузащиты. Также ожидаем, что в центре обороны выйдет всё-таки Гитченко, который первый поединок календарного года начинал в запасе.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Тамм, Гитченко, Полегенько - Арвеладзе, Домбровский - Картушов, Тотовицкий, Калитвинцев - Будковский

"Динамо"

Не сыграют: Бурда, Костевич, Белуце, Гармаш, Вербич (все - травмы), Ванат (игра за дубль)

В двух официальных матчах года ротация "Динамо" свелась к одной позиции: пока Забарный отсутствовал, играл Караваев. Учитывая важность приближающегося поединка с "Брюгге" Мирча Луческу вновь может пойти на изменения. Например, точно ожидаем увидеть новые имена в середине поля. Возможно, появится на фланге обороны Караваев.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Попов, Кендзёра, Караваев - Андриевский, Сидорчук, Шепелев - Родригеш, Беседин, Цыганков.

Прогноз на матч Десна - Динамо

Букмекеры почему-то не верят в черниговскую команду, хотя особых предпосылок для этого нет. Да, в стартовой игре 2021-го "северяне" проиграли, но "Динамо", например, в обоих матчах после зимней паузы пропускало и сейчас под давлением из-за Лиги Европы. Думается, у номинальных хозяев будет шанс на победу. Но удовлетворительной для Александра Рябоконя и компании станет и ничья.

Ставка: "Десна" с форой +1 за 1,69