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Динамо - Десна. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
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Поединком на "Олимпийском" УПЛ возвращается после международного перерыва

Динамо - Десна. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. 2-й тур
11 сентября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:00
"Динамо" (Киев) - "Десна" (Чернигов)

Главный арбитр - Игорь Пасхал
Ассистенты: Владимир Володин и Андрей Скрипка

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "2+2"
Интернет-трансляция: 1plus1.video

Цифры и факты

  • в единственном туре текущего чемпионата обе команды выиграли свои матчи. "Динамо" справилось с "Олимпиком" 4:1, а "Десна" переиграла "Зарю" 3:1. Что интересно, у "северян" была волевая победа.
  • киевляне ещё провели поединок за Суперкубок Украины, который также выиграли - у "Шахтёра" 3:1.
  • все шесть голов "динамовцев" в текущем сезоне забили шесть разных игроков.
  • во время международной паузы "Динамо" провело только один спарринг: был обыгран ковалёвский "Колос" благодаря результативному удару новичку команды Артёма Кравца.
  • "Десна" за это же время сыграла сразу три контрольных матча: подопечные Александра Рябоконя справились с дублем "Шахтёра" 5:1 и "Оболонью" 5:2, а также завершили вничью поединок с "Полесьем" 0:0.
  • в четырёх встречах прошлого сезона "Десна" дважды выиграла, одна победа на счету "Динамо", ещё одна встреча не определила победителя.
  • в четырёх из пяти последних очных встреч обе команды забивали. В июле этого года соперники на двоих забили пять голов, а победу праздновала "Десна" 3:2.
  • черниговчане забивают в 14 подряд матчах УПЛ.
  • киевляне только одну игру чемпионата в 2020-м завершили без забитого.
  • "Минай" - это единственная команда, которая в текущем календарном году "Динамо" не забивала. В 12 других встречах киевляне обязательно пропускали.

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Составы

"Динамо"
Не сыграют: Бурда (травма)

У киевлян вернулся в строй Миколенко, который должен в пятницу выйти на поле. Также Попов добавит конкуренции в центре и на правом фланге обороны. Не менее интересно будет увидеть, кто выйдет в атаке: молодой Супряга или опытный Кравец. Мы делаем ставку на второго. Возможно, кто-то из сборников получит от Луческу небольшой отдых перед Лигой чемпионов.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Попов, Кендзёра - Сидорчук - де Пена. Шапаренко, Буяльский, Цыганков - Кравец.

"Десна"
Не сыграют:

"Северяне" не разглашают кадровые проблемы. Ожидаем, что Александр Рябоконь вновь сыграет в три центрбека (многое будет зависеть от кондиций Тамма после возвращения из сборной). Будковский может вытеснить из старта Тотовицкого, а Арвеладзе занять место в центре поля вместе с Домбровским.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Тамм, Имереков, Гитченко - Огиря - Мостовой, Домбровский, Арвеладзе, Конопля - Будковский, Филиппов.

Прогноз на матч Динамо - Десна

Стартовый тур чемпионата не дал каких-то глобальных ответов по поводу перспектив коллективов в текущем сезоне. "Динамо" провело два официальных поединка, обыграв ещё и "Шахтёр" в поединке за Суперкубок, но между этими играми и пятничной прошло три недели. Впрочем, неизменным остаётся факт: что нападение обеих команд выглядит очень солидно. Поэтому ожидаем, что футбол нас порадует голами.

Ставка: тотал больше 3 за 2,06

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1,43
4,80
6,50
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1,42
5,00
6,80
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Parimatch
1,44
4,80
6,60
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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Прогнозы
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