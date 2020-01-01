"Манчестер Юнайтед" - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Арсенал 01.11.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 01.11.2020

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 01.01.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер



Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 28.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Дандолк - 29.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Арсенал.

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