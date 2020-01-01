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"Манчестер Юнайтед" - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 ноября 2020, 18:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Майк Дин (Англия)
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
0 - 0
Обновить
3'
Арсенал
Лондон
Ход матча
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
50%
Ничья
17%
Арсенал
33%
П1: 2.16 Х: 3.86 П2: 3.38 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Интересные факты
  • Man Utd are undefeated in 17 of their last 19 matches (Premier League).
  • Man Utd have seen under 2.5 goals in their last 3 matches against Arsenal in all competitions.
  • Man Utd are undefeated in their last 6 home matches against Arsenal in all competitions.
Личные встречи
"Манчестер Юнайтед"
8
Побед
20
Игр
5
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:45 Арсенал 2 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
30.09.2019 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
30.09.2019 - 21:45 "Манчестер Юнайтед" 1 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018
10.03.2019 - 18:30 Арсенал 2 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 5 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" В
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 19:30 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен Челси Н
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 1 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Ньюкасл 1 - 4 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 18:30 "Манчестер Юнайтед" 1 - 6 Завершен "Тоттенхэм" П
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Последние матчи - Арсенал
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 21:45 Арсенал 3 - 0 Завершен Дандолк В
Чемпионат Англии 2019/2020
25.10.2020 - 21:15 Арсенал 0 - 1 Завершен Лестер Сити П
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 19:45 "Рапид" 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 "Манчестер Сити" 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Арсенал 2 - 1 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Показать больше
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
50%
Ничья
17%
Арсенал
33%
П1: 2.16 Х: 3.86 П2: 3.38 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Составы команд
1
Давид де Хеа
0
Бернд Лено
0
Эктор Бельерин
0
Шкодран Мустафи
0
Габриэл
0
Тирни
0
Себальос Даниэль
0
Томас
0
Гранит Джака
0
Виллиан
0
Александр Ляказетт
0
Пьер-Эмерик Обамеянг
Стартовый состав
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 5
    Магуайр Х.
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 39
    Скотт МакТоминай
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 18
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 0
    Виллиан
    Полузащитник
  • 0
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 0
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 0
    Себальос Даниэль
  • 0
    Томас
    Нападающий
  • 0
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 0
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 0
    Шкодран Мустафи
    Защитник
  • 0
    Габриэл
    Защитник
  • 0
    Тирни
  • 0
    Бернд Лено
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Фред, Мактоминей, Погба - Фернандеш - Гринвуд, Рашфорд. Запасные: Хендерсон, Уильямс, Туанзебе, Мата, Матич, ван де Беек, Кавани.
"Арсенал", стартовый состав: Лено - Холдинг, Габриэль, Тирни - Бельерин, Эльнени, Партей, Сака - Виллиан, Ляказетт, Обамеянг. Запасные: Рунарссон, Мустафи, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Джака, Пепе, Нкетиа.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Арсенал 01.11.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 01.11.2020
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 01.01.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Арсенал можно посмотреть 01.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 28.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Дандолк - 29.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Арсенал.

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