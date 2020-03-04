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Олимпик - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 октября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 0
Обновить
20'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
20%
Ничья
20%
Десна
60%
Личные встречи
Олимпик
3
Побед
8
Игр
4
Побед
Десна
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2020
12.05.2019 - 14:00 Десна 2 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2020
06.04.2019 - 14:00 Олимпик 0 - 2 Завершен Десна
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Десна 3 - 1 Завершен Рух В
Лига Европы 2021
24.09.2020 - 21:15 Вольфсбург 2 - 0 Завершен Десна П
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Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
20%
Ничья
20%
Десна
60%
Трансляция
16'
Больше мяч контролируют дончане, но опаснее атаки получаются у северян
14'
Завийский неплохо пробил после скидки Шахаба, рядом со штангой пролетел мяч
12'
Хороший прострел от Конопли в штрафную Олимпика, голкипер вовремя выходит и забирает мяч
10'
Офсайд
Шахаб во вне игры
9'
Опасный момент
Ух, какой момент. Мудрик прострелил в штрафную, там на мяче оказались Калитвинцнв и Шевцов, помешали они друг другу и удар точным не получился
6'
Идет обмен атаками, хорошие скорости, а вот пробить по воротам не всегда удается
4'
Уголовой
Олимпик разыграл мяч не лучшим образом, впрочем, и черниговцы долго не могли вынести мяч - в дебюте много суеты
3'
Шахаб пробил из неудобного положения, но заработал корнер
1'
Калитвинцев наносит первый удар во встрече, сильно и немного неточно
Свисток
Матч начался
Олимпик: 1. Кичак, 4. Гришко, 6. Драме Ис., 54. Лебеденко, 20. Бабенко Р., 42. Пасич Е., 89. Политыло, 8. Захеди, 9. Завийский, 19. Тейшейра М., 22. Муива
Запасные: 12. Алими Б-м, 44. Цымбалюк, 74. Снурницын, 7. Чогадзе, 11. Ксёнз, 14. Романовский, 18. Альваренга, 21. Кравчук А., 33. Каргбо
Десна: 44. Паст, 17. Гитченко, 26. Конопля, 32. Имереков, 7. Огиря, 9. Арвеладзе Л., 11. Калитвинцев В., 14. Мудрик, 20. Тотовицкий, 22. Мостовой, 90. Шевцов
Запасные: 72. Литовка, 5. Ермаков, 8. Домбровский, 12. Картушов, 43. Западня, 4. Тамм, 13. Хлебас, 25. Гуцуляк, 77. Дегтярев
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча седьмого тура УПЛ Олимпик - Десна.
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Анонс матча Олимпик - Десна 24.10.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 24.10.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Десна в предыдущем футбольном матче 04.03.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Десна можно посмотреть 24.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Ворскла - 18.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против СК Днепр-1 - 18.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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