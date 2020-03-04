Олимпик - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча Олимпик - Десна 24.10.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 24.10.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Десна в предыдущем футбольном матче 04.03.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Игорь Климовский



Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Ворскла - 18.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший поединок команды Десна был сыгран против СК Днепр-1 - 18.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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