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Брага - Заря онлайн трансляция матча

Лига Европы - 10 декабря 2020, 22:00 - Стадион Мунисипал де Брага
Главный судья: Даниел Стефански
Рейтинг матча:
Брага
Брага
0 - 0
Обновить
53'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Брага
21%
Ничья
21%
Заря
58%
П1: 1.456 Х: 4.58 П2: 6
Прогноз на матч
Личные встречи
Брага
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Заря
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:55 Заря 1 - 2 Завершен Брага
Лига Европы 2018/2019
16.08.2018 - 22:30 Брага 2 - 2 Завершен Заря
Лига Европы 2018/2019
09.08.2018 - 21:30 Заря 1 - 1 Завершен Брага
Последние матчи - Брага
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 АЕК 2 - 4 Завершен Брага В
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 Брага 3 - 3 Завершен Лестер Сити Н
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Лестер Сити 4 - 0 Завершен Брага П
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:55 Заря 1 - 2 Завершен Брага В
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:15 Брага 0 - 0 Завершен АЕК Н
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Заря 3 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 Заря 1 - 0 Завершен Лестер Сити В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен Заря В
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 АЕК 0 - 3 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Брага
21%
Ничья
21%
Заря
58%
П1: 1.456 Х: 4.58 П2: 6
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Тьягу Са
    Вратарь
  • 90
    Галено В.
  • 95
    Гильерме Четтине
  • 9
    Руис Абель
  • 15
    Андре Орта
    Полузащитник
  • 7
    Педро Жоао Новаис
  • 27
    Франсержио
    Полузащитник
  • 3
    Тормена
  • 16
    Дэвид Кармо
  • 2
    Жозе Карлуш Тейшейра Лопес Реиш Гонсалвеш
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 20
    Абу Х.
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 5
    Нуну Секейра
    Защитник
  • 93
    Rogerio Сантос
  • 20
    Паулинью
    Полузащитник
  • 21
    Рикарду Орта
    Нападающий
  • 45
    Медейруш Юрий
  • 1
    Матеус
    Нападающий
  • 36
    Бруно Виана
  • 71
    Эрнани Tchuda
  • 8
    Мохамед Аль Мушрати
  • 23
    Vasilj N. (В
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
Тренеры
Статистика матча
50%
Владение мячем
50%
Трансляция
51'
Тормена неудачным пасом в левый фланг разрушил позиционную атаку своей команды.
48'
Опасный момент
Кабаев получил пас на ход в левый фланг штрафной, но сходу пробил вышел ближней штанги.
46'
Громов встал на пути мяча при ударе от Кочеригна со средней дистанции.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Са спокойно забрал в руки мяч после удара Гладкого затылком по навесной траектории в завершении подачи с левого фланга.
43'
Юрченко сходу решил замыкать отскок мяча от перехваченного прострела с левого фланга в исполнении Цыганикса, но отправил мяч в сторону от левой штанги.
41'
Цыганикс сбил продвижение Орты с правого фланга в зону перед штрафной.
39'
Тормен подцепил ноги Кабаева в центре поля неудачным отбором мяча.
37'
Опасный момент
Карму пропустил удар между ног от Кабаева с правого фланга штрафной, но мяч так и прокатился мимо дальней штанги!
36'
Опасный момент
Руиса вывели передачей в правый фланг штрафной за спины защитника на свидание с голкипером, но Шевченко выстоял в дуэли!
34'
Опасный момент
Орта продолжает пристреливаться! Очередной дальний удар пришелся в сторону от правой штанги!
33'
Опасный момент
Прошла подача с правого фланга от Зе Карлуша в район дальней штанги на Галено, однако нападающий не смог попасть в район правой штанги ударом в касание!
32'
Кочергин запускал Фаворова верховой передачей в правый фланг, но защитник поздно стал набирать ход.
30'
Сильная передача на ход Громову от Гладкого из центрального круга. Потеря.
28'
Опасный момент
Пошел в сторону от дальней штаги удар с правого фланга от Орты! Опорная зона Зари проспала соперника.
26'
Опасный момент
Орта с левого фланга хлестко приложился со средней дистанции под ближнюю штангу! Рядом!
24'
Опасный момент
Са сумел зафиксировать мяч, после удачного перехвата прострела Громова с левого фланга с острого угла!
22'
Опасно выбивал мяч из-под ног Гильерме в центре штрафной Абу Ханна. Как бы он не подцепил соперника сейчас! VAR нет.
20'
Орта получил мяч около нашей штрафной в ходе быстрого контрвыпада, однако запустил его над перекладиной ударом со средней дистанции.
18'
Удар с левого фланга от Назарины пришелся в Франсержиу. Угловой.
17'
Цыганикс получил мощный удар в корпус от Зе Карлуша на своей половине.
14'
Дальний удар от Новайша низом пришелся в руки Шевченко.
13'
Цыганикс врезал по ногам Зе Карлушу у центральной линии.
11'
Кабаев не смог зацепиться за передачу Кочергина перед чужой штрафной, после чего врезался в Рауля Силву в центре поля.
9'
Подача Цыганикса с левого фланга так и перелетела над штрафной.
7'
Гильерме влетел в ноги Кочергина с неудачной попыткой отбора мяча у нашей штрафной.
6'
Новайш пострадал после накладки со стороны Назарины в центре поля.
4'
Опасный момент
Руиш с левого угла вратарской пробивал под дальнюю штангу, но Цыганикс смог вынести мяч с линии ворот! На добивании первым был Зе Карлуш, но пробил над перекладиной!
1'
Португальцы начали с атаки, но сильным оказался длинный па на Гильерме.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Василь, Мацапура, Лунев, Перович, Хомченовский, Пиддубный, Гринь.
Заря: Шевченко — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий, Громов.
Запасные: Матеус, Сантуш, Секейра, Аль-Мусрати, Паулинью, Р. Орта, Виана, Медейруш, Соареш, Инфанде, Родригеш, Оливейра.
Брага: Са — Зе Карлуш, Карму, Тормена, Силва — Франсержиу, Новайш, А. Орта — Галено, Гильерме, Руис.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэль Стефански (Варшава, Польша) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G. На поле стадиона "Брага Мунисипал" (Брага, Португалия) сыграют португальская Брага и луганская Заря.
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Анонс матча Брага - Заря 10.12.2020, Лига Европы

Матч между командой Брага (Брага) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион Мунисипал де Брага.

Дата проведения матча: 10.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Брага (Брага) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Брага, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и Брага в предыдущем футбольном матче 29.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брага - Заря можно посмотреть 10.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Брага - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брага (Брага)
Год основания Брага (Брага): 2004
Страна: Португалия
Тренер: Абел Феррейра

Прошедший поединок команды Брага был сыгран против АЕК - 03.12.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Брага.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 06.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Брага - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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