ЛЕ. Карабах – Брага 2:3. Азербайджанцы впервые в истории выходят в 1/8 финала

В Баку сыграли ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Карабахом" и "Брагой". Неделю тому назад подопечные Гурбанова на выезде неожиданно победили - 4:2. Перед португальцами стояла очень непростая задача – отыграть гандикап в два гола.

Азербайджанский клуб никогда не имел существенных успехов в еврокубках, но "Карабах" сейчас имеет достаточно опыта в Европе и может создать серьезные проблемы более именитым соперникам. В прошлый четверг коллектив из Агдама победил за счет соблюдения тренерских установок и максимально эффективной игре в атаке. Что касается португальцев, то четвертая команда Примейры переживает не лучшие времена. Оборона позволяет соперникам слишком много у ворот Матеуса, даже в домашних матчах, в которых раньше клуб играл надежно.

Уже в дебюте встречи шикарную возможность забить упустил Банза, который из пределов штрафной пробил мимо ворот. Постепенно коллектив Гурбанова сумел перехватить инициативу, но эффективности в атаке не хватало. Много свободных зон давали португальцы своим соперникам. Следует отдать должное игрокам "Карабаха", которые стремились как можно скорее забить и решить судьбу двухматчевого противостояния. Похоже, что гости не ожидали такой агрессивной и быстрой игры азербайджанцев.

До перерыва гораздо интереснее в атаке играли хозяева, но забить не удалось. Стоит отметить надежную игру Матеуса, парировавшего удары Андраде и Вешовича. Если бы не голкипер, то "Брага" уже пропустила бы. Без ударов в створ для гостей.

Разговор с тренером не пошел на пользу футболистам "Браги". В атаке они сегодня откровенно разочаровывали. Отметить стоило только Матеуса, который в очередной раз в этом противостоянии парировал удар Вешовича.

Все изменилось на 57-й минуте, когда Джафаркулиев получил вторую желтую и оставил хозяев в меньшинстве. Интрига в матч вернулась на 70-й минуте. Бруно прострелил, а Фернандеш пробил под левую стойку – 0:1. Всего второй удар в створ ворот у футболистов "Браги". Последние двадцать минут гости всеми силами пошли в атаку и даже забили второй раз, но гол Руиса отменили из-за игры рукой. Футболистам "Карабаха" в меньшинстве было очень непросто.

На 83-й минуте португальцы все же добились своего. Джало шикарным ударом в дальний угол забил очень важный для гостей мяч – 0:2. Все перевернулось с ног на голову. В итоге, определить победителя двухматчевого противостояния за 90 минут соперники не смогли.

В экстратайме продолжали играть первым номером португальцы. Казалось, они смогут дожать соперника, но успех хозяевам принес стандарт. После подачи со штрафного мяч оказался у Матеуса да Силвы, который мощно пробил по центру – 1:2. Уже почти никто не верил в "Карабах", но они дождались своего шанса.

У португальцев оставалось около двадцати минут, чтобы спасти это двухматчевое противостояние и они достигли своего. За фол Мустафазаде арбитр назначил пенальти в ворота "Карабаха". Пенальти уверенно реализовал Банза – 1:3.

На 123-й минуте Нуриман Ахундзаде из пределов штрафной пробил в дальний угол – 2:3. Это фантастика! "Карабах" впервые в своей истории выходит в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы

1/16 финала. Второй матч

22 февраля, 19:45. "Бакинский олимпийский стадион" (Баку)

"Карабах" - "Брага" 2:3

Голы: Матеус да Силва (102), Ахундзаде (123) - Фернандеш (71), Джало (83), Банза (115, пен)

Удаление: Джафаркулиев (57)

"Карабах" (стартовый состав): Лунев – Джафаркулиев, Хусейнов, Мустафазаде, Вешович – Янкович, Роман – Зубир, Бензия, Андраде – Жуниньо

"Брага" (стартовый состав): Матеус – Гомес, Оливейра, Ниакате, Борха – Моутинью – Пицци, Мартинес – Банза, Руис, Фернандеш