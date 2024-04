Сейв Трубина попал в пятерку лучших в ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы. ВИДЕО

УЕФА представил пятерку лучших вратарских сейвов ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В список попал и сейв украинского кипера "Бенфика" Анатолия Трубина после удара Жоффре Кондогбиа в матче с "Марселем".

Напомним, что "Бенфика", в итоге, проиграла 0:1 и вылетела после серии пенальти 2:4.

Также в подборку лучших сейвов попали Пау Лопес ("Марсель"), Матей Коварж ("Байер"), Лукаш Фабианский ("Вест Хэм") и Майк Меньян ("Милан").

Great stops from Pau López, Trubin, Kovář, Fabiański and Maignan...



???? Which keeper made the best save?@UKEnterprise || #UELsaves || #UEL pic.twitter.com/kcyWj1FbgK