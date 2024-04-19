  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сейв Трубина попал в пятерку лучших в ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы. ВИДЕО
В тренде

Сейв Трубина попал в пятерку лучших в ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы. ВИДЕО

Наши за границей

К сожалению, Бенфика вылетела в серии пенальти

Сейв Трубина попал в пятерку лучших в ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы. ВИДЕО

Фото: Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УЕФА представил пятерку лучших вратарских сейвов ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Читайте такжеТрубин не спас от вылета из ЛЕ. Марсель – Бенфика 1:0 (пен. 4:2). Видеообзор матча

В список попал и сейв украинского кипера "Бенфика" Анатолия Трубина после удара Жоффре Кондогбиа в матче с "Марселем".

Напомним, что "Бенфика", в итоге, проиграла 0:1 и вылетела после серии пенальти 2:4.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в подборку лучших сейвов попали Пау Лопес ("Марсель"), Матей Коварж ("Байер"), Лукаш Фабианский ("Вест Хэм") и Майк Меньян ("Милан").

По теме
yellow-arrow
Саттон: Почему-то болельщики считают, что именно Зинченко должен взять на себя всю вину за плохую форму Арсенала
yellow-arrow
Продолжает восстанавливаться после травмы. Малиновский вне заявки Дженоа на матч с Лацио
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости