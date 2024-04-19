Сейв Трубина попал в пятерку лучших в ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы. ВИДЕО
К сожалению, Бенфика вылетела в серии пенальти
Фото: Getty Images
УЕФА представил пятерку лучших вратарских сейвов ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.
В список попал и сейв украинского кипера "Бенфика" Анатолия Трубина после удара Жоффре Кондогбиа в матче с "Марселем".
Напомним, что "Бенфика", в итоге, проиграла 0:1 и вылетела после серии пенальти 2:4.
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Также в подборку лучших сейвов попали Пау Лопес ("Марсель"), Матей Коварж ("Байер"), Лукаш Фабианский ("Вест Хэм") и Майк Меньян ("Милан").
Great stops from Pau López, Trubin, Kovář, Fabiański and Maignan...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 18, 2024
???? Which keeper made the best save?@UKEnterprise || #UELsaves || #UEL pic.twitter.com/kcyWj1FbgK
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