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Трубин не спас от вылета из ЛЕ. Марсель – Бенфика 1:0 (пен. 4:2). Видеообзор матча

Лига Европы

Трубину не удалось повторить успех Лунина

Трубин не спас от вылета из ЛЕ. Марсель – Бенфика 1:0 (пен. 4:2). Видеообзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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18 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Бенфикой". В первом поединке португальский клуб дома одолел французов со счетом 2:1. На стадионе "Велодром" удалось забить "провансальцам" - на 79-й минуте отличился Мумбанья.

Общий счет игры стал 2:2 и игру перевели в экстра-тайм, где команды не смогли поразить ворота друг друга. Все решалось в серии пенальти, где точнее оказался "Марсель". Украинский кипер "Бенфики" Анатолий Трубин не смог вытянуть ни один из ударов.

"Марсель", в свою очередь, вышел в полуфинал и сыграет с "Аталантой".

Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч (первая игра – 1:2)
Марсель, Велодром
Марсель – Бенфика 1:0 (пен. 4:2)
Гол: Мумбанья 79

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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