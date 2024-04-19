Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин не спас от вылета из ЛЕ. Марсель – Бенфика 1:0 (пен. 4:2). Видеообзор матча
Трубину не удалось повторить успех Лунина
Getty Images / Global Images Ukraine
18 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Бенфикой". В первом поединке португальский клуб дома одолел французов со счетом 2:1. На стадионе "Велодром" удалось забить "провансальцам" - на 79-й минуте отличился Мумбанья.
Общий счет игры стал 2:2 и игру перевели в экстра-тайм, где команды не смогли поразить ворота друг друга. Все решалось в серии пенальти, где точнее оказался "Марсель". Украинский кипер "Бенфики" Анатолий Трубин не смог вытянуть ни один из ударов.
"Марсель", в свою очередь, вышел в полуфинал и сыграет с "Аталантой".
Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч (первая игра – 1:2)
Марсель, Велодром
Марсель – Бенфика 1:0 (пен. 4:2)
Гол: Мумбанья 79
Популярное сейчас
- Известны пары полуфиналистов Лиги Конференций. График матчей
- Байер прошел Вест Хэм и установил исторический рекорд
- Голкипер Астон Виллы получил две желтые карточки в матче ЛК, но продолжил играть
- У гостей есть только надежда. Аталанта – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18.04.2024
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?