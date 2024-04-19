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Гасперини: Проход Ливерпуля заслуживает медали
Рулевой итальянской команды высоко оценил заслуги подопечных
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы.
"Мы прошли великого тренера и отличную команду. Мы очень счастливы и с завтрашнего дня будем думать о следующих играх.
Это был немного безумный матч. Есть разные способы обороняться: либо отсиживаться, либо высоко прессинговать. Мы выбрали последний вариант. Команда была физически сильна и поддерживала темп.
Хоть в моей карьере и не было трофеев, но было несколько медалей. Думаю, что это (проход "Ливерпуля" - прим.) заслуживат медали, - сказал Гасперини в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, в 1/4 финала команда из Бергамо оказалась сильнее "Ливерпуля" (3:1 по сумме двух матчей).
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