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Гасперини: Проход Ливерпуля заслуживает медали

Лига Европы

Рулевой итальянской команды высоко оценил заслуги подопечных

Гасперини: Проход Ливерпуля заслуживает медали

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы.

"Мы прошли великого тренера и отличную команду. Мы очень счастливы и с завтрашнего дня будем думать о следующих играх.

Это был немного безумный матч. Есть разные способы обороняться: либо отсиживаться, либо высоко прессинговать. Мы выбрали последний вариант. Команда была физически сильна и поддерживала темп.

Хоть в моей карьере и не было трофеев, но было несколько медалей. Думаю, что это (проход "Ливерпуля" - прим.) заслуживат медали, - сказал Гасперини в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, в 1/4 финала команда из Бергамо оказалась сильнее "Ливерпуля" (3:1 по сумме двух матчей).

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Лига Европы Ливерпуль
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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