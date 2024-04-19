Гасперини: Проход Ливерпуля заслуживает медали

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы.

"Мы прошли великого тренера и отличную команду. Мы очень счастливы и с завтрашнего дня будем думать о следующих играх.

Это был немного безумный матч. Есть разные способы обороняться: либо отсиживаться, либо высоко прессинговать. Мы выбрали последний вариант. Команда была физически сильна и поддерживала темп.

Хоть в моей карьере и не было трофеев, но было несколько медалей. Думаю, что это (проход "Ливерпуля" - прим.) заслуживат медали, - сказал Гасперини в интервью Sky Sport Italia.