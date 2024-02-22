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Карабах - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Карабах - Брага: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карабах
Неделю назад подопечные Гурбанова поставили на колени четвертую команду чемпионата Португалии – 4:2. Безусловно, судьба двухматчевого противостояния еще не решена, но гости в сверхсложном положении. Смогут ли португальцы отыграть гандикап в два гола? Возможно, победа над "Фаренсе" в Примейре придаст им уверенность в собственных силах...
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Матч начнется в 19.45. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига Европы
1/16 финала. Второй матч
22 февраля, 19:45. "Бакинский олимпийский стадион" (Баку)
"Карабах" - "Брага"
Трансляция - Мегого Футбол-14
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