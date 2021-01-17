"Барселона" - Атлетик онлайн трансляция матча

Анонс матча "Барселона" - Атлетик 17.01.2021, Суперкубок Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 17.01.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетик и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 06.01.2021 закончилось со счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Реал Сосьедад - 13.01.2021, в рамках турнира Суперкубок Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)

Год основания Атлетик (Бильбао): 1898

Страна: Испания

Тренер: Гаиска Гаритано



Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Реал - 14.01.2021, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.

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