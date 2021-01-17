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"Барселона" - Атлетик онлайн трансляция матча

Суперкубок Испании - 17 января 2021, 21:45 - Олимпийский стадион
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
2 - 1
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97'
Атлетик
Бильбао
Ход матча
11' Иньяки Уильямс 40' Антуан Гризманн 42' Оскар де Маркос
46' Óscar Mingueza 68' Дани Гарсия 76' Антуан Гризманн
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
55%
Ничья
35%
Атлетик
10%
П1: 1.4600 Х: 5.0300 П2: 6.8800
Интересные факты
  • Барселона не проигрывает в последних 9 играх.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иАтлетик Бильбао, когда Барселона играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Атлетик Бильбао 2-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 50% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 35% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 35%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Недавнее выступление команды Атлетик Бильбао в "Суперкубок" лучше, чем у команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Суперкубок" против команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Суперкубок" против команды Барселона.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Атлетик Бильбао выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Барселона забивает 0.8 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.25 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Атлетик Бильбао - 1.6.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Атлетик Бильбао - 0.6.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • За последние 32 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 25 раз, 5 сыграла в ничью и 2 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 84-21 в пользу команды Барселона.
  • Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Барселона была в 2001
  • Во время последних 69 встреч, команда Барселона выиграла 44 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 143-60 в пользу команды Барселона
Прогноз на матч
Личные встречи
"Барселона"
18
Побед
26
Игр
4
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 3 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
23.06.2020 - 23:00 "Барселона" 1 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
16.08.2019 - 22:00 Атлетик 1 - 0 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2018
10.02.2019 - 21:45 Атлетик 0 - 0 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Барселона"
Суперкубок Испании 2020/2021
13.01.2021 - 22:00 "Барселона" 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 3 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 22:00 Уэска 0 - 1 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
29.12.2020 - 20:15 "Барселона" 1 - 1 Завершен Эйбар Н
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Последние матчи - Атлетик
Суперкубок Испании 2020/2021
14.01.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 3 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 15:00 Атлетик 1 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
31.12.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 23:00 Вильярреал 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
55%
Ничья
35%
Атлетик
10%
П1: 1.4600 Х: 5.0300 П2: 6.8800
Главные события
ГООЛ! Антуан Гризманн
76'
68'
Дани Гарсия
42'
Оскар де Маркос ГООЛ!
ГООЛ! Антуан Гризманн
40'
11'
Иньяки Уильямс
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    76 40
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
    11
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
    42
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
    68
  • 27
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 1
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
    46
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 12
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 7
    Ибай Гомес
    Нападающий
  • 2
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 16
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Марселино
Статистика матча
55%
Владение мячем
45%
20
Штрафные
8
7
Фолы
16
1
ЖК
1
2
Удары в створ
3
1
Оффсайды
4
2
Сейвы
1
Угловые
2
2
Удары мимо
4
Трансляция
81'
Замена
Венседор заменен на Весгу.
81'
Замена
Капа заменен на Беренгера.
76'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гризманн завершил прострел с левого фланга от Альбы ударом в одно касание точно по центру ворот!
78'
Со входа в левый фланг штрафной Рауль запустил мяч над перекладиной неточным ударом.
75'
Фол от Мартинеса в левом фланге обороны.
71'
С левого фланга подавал Альба, но де Йонг на дальней штанге не сумел прочитать неудачный вынос мяча от Баленсиаги.
70'
Попытка дриблинга в правого фланге атаки от Дембеле была остановлена.
68'
Желтая карточка
Дани Гарсия в центре поля грубо вкатился в де Йонга.
66'
У центра поля разыгрывает мяч каталонская команда.
64'
Месси обострял дриблингом в правом фланге, но Баленсиага его остановил.
62'
Прострел Вильямса с левого фланга был перехвачен.
60'
Дальний неточный удар от де Маркоса воротам не угрожал.
58'
Офсайд
Гол отменен! Офсайд.
57'
Опасный момент
ГОЛ! Рауль Гарсия головой завершил ударом под ближнюю штангу подачу Муниаина со штрафного в левом фланге!
54'
Прострел Гризманн от лицевой в левом фланге штрафной пришелся в руки Симону.
52'
Опасный момент
Со штрафного Месси пробил рядом с правым верхним углом!
50'
Месси и Дани столкнулись на входе в правый фланг штрафной на половине поля гостей.
47'
С неточной подачи штрафного в левом фланге начал тайм Месси.
46'
Замена
Вместо Деста, после перерыва, вышел Мингеса.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Де Маркос не смог замкнуть очередную подачу с левого фланга от партнеров по команде.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! И тут же ответный залетает! Де Маркос завершил из центральной зоны перед вратарской мягкий наброс с левого фланга от Иньяки!
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передача в левый фланг штрафной пришлась впору для Месси, Альба сбрасывал обратно Лео под удар, трое соперников заблокировали удар в синхронном подкате, но добивание от Гризманна блокировать было некому!
39'
Де Маркос с правого фланга подал в центр штрафной, откуда Рауль неудачно пробил головой выше ворот.
38'
Попытка дальнего удара от Месси пришлась выше цели.
36'
Барселона плетет кружева розыгрыша на своей половине.
34'
Рауль явно отдавал в офсайд на правый фланг для де Маркоса.
32'
Симон забрал мягкую подачу Дембеле от лицевой на правом фланге.
30'
Ленгле не позволил Иньяки убежать правым флангом контратаки.
28'
Иньяки в правом фланге чужой штрафной не сумел на дриблинге пройти Ленгле.
26'
Опасный момент
Тер Штеген дотянулся до удара под перекладину от Капы с правого фланга штрафной!
24'
Муниаин сбил Месси на подходе к левому флангу своей штрафной.
22'
Попытка прострела от Баленсиаги с левого фланга была блокирована.
20'
Заброс де Маркоса с правого фланга пришелся за лицевую.
17'
Баски вернули себе мяч под контроль. Барса сейчас не похожа сама на себя.
15'
Перевод от Месси от центра поля в левый фланг на Альбу был перехвачен.
13'
Барселона наконец-то сумел забрать себе мяч.
11'
Желтая карточка
Ленгле явно прозевал рывок Вильямса от центра поля, поэтому просто рубил соперника.
9'
Капа сумел остановить дриблинг Гризманна в левом фланге атаки.
7'
Офсайд
В офсайд попал Дембеле при забросе в правый фланг атаки.
5'
Прострел с левого фланга от Рауля был блокирован. Аут.
3'
Спокойный старт матча в нашем поединке.
1'
Барселона попала под прессинг с первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Эскьета, Морсильо, Нуньес, Весга, Гомес, Беренгер, Лекуэ, Санчет, Вильялибре.
Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Баленсиага — де Маркос, Д. Гарсия, Венседор, Муниаин — Р. Гарсия, Вильямс.
Запасные: Нето, Пенья, Пьянич, Брайтвейт, Пуч, Тринкан, Умтити, Фирпо, Мингеса.
Барселона: тер Штеген – Дест, Араухо, Ленгле, Альба — Педри, Бускетс, де Йонг – Гризманн, Месси, Дембеле.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка финального поединка Суперкубка Испании. На поле стадиона "Эстадио де-ла-Картуха" (Севилья, Испания) сыграют каталонская Барселона и баскский Атлетик.
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Анонс матча "Барселона" - Атлетик 17.01.2021, Суперкубок Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 17.01.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетик и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 06.01.2021 закончилось со счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Атлетик можно посмотреть 17.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Реал Сосьедад - 13.01.2021, в рамках турнира Суперкубок Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Реал - 14.01.2021, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.

Следите за результатами матча "Барселона" - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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