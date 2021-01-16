Барселона - Атлетик. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании

Суперкубок Испании. Финал. Испания. Севилья. Олимпийский стадион. 17.01.2021. 22:00. Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано; трансляция - MEGOGO

Прошлый сезон "Барса" завершила без трофеев: поход за кубком Лиги чемпионов завершился позором 2:8 от "Баварии", в чемпионате "блаугранас" безнадежно отстали на финишной прямой от "Реала", в полуфинале Кубка Испании уступили "Атлетику", а в полуфинале национального Суперкубка – мадридскому "Атлетико".

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С тех пор "Барса" не стала крепче, но возможностей сделать этот сезон более удачным явно больше. Первая из них – это возможность добыть Суперкубок Испании, в рамках которого уже был одолен один соперник. С трудом и неприятностями каталонцы победили в полуфинале "Реал Сосьедад". И вот теперь на пути к трофею – еще один баскский клуб.

Ситуация весьма пикантная. Как уже отмечалось, "Барса" проиграла "Атлетику" в полуфинале прошлогоднего Кубка Испании. Безрезультатно каталонцы тогда штурмовали ворота Унаи Симона в течение девяноста минут, а перед финальным свистком официального времени пропустили автогол от Серхио Бускетса. Примечательно, что матч состоялся менее года назад, но обе команды успели сменить тренеров.

Именно с одним из наставников, к слову, связана пикантная изюминка противостояния: Марселино Тораль в 2019-м в финале Кубка Испании с "Валенсией" одолел "Барсу", после чего лишился своего поста из-за разногласий с руководством. И вот в "Атлетику" Тораль может добыть трофей уже в третьем поединке после своего официального назначения. Футбольная романтика в чистом виде.

Тораль без разогрева попал в самое устье вулкана. Первый самостоятельный поединок после назначения на пост тренера "Атлетика" он провел против "Барсы" в чемпионате (поражение 2:3), а дальше была битва с "Реалом" в полуфинале Суперкубка Испании. И вот сейчас еще одна серия дуэли с "блаугранас". Независимо от её итога, Тораль будет в почете, ведь заслужил авторитет трудовой победой над "Реалом". Да и поражение от "Барсы" в чемпионате не было безнадежным.

"Атлетик" готовится дать "Барсе" бой независимо от того, появится ли на поле Лионель Месси. Аргентинец из-за повреждения пропустил полуфинальный матч, но партнеры нашли в себе силы победить без своего лидера. Однако в финале помощь Месси не помешала бы "Барселоне". Лионель не раз самостоятельно решал судьбу таких поединков.

А вот кто точно не появится в составе "Барсы", так это травмированные Фати, Коутиньо, Пике и Роберто. "Атлетик" не рассчитывает на помощь Юри и Унай Лопеса.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Дест, Лангле, Араужо, Альба - Де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Гризманн, Брайтвайт "Атлетик": Унаи Симон - Баленсиага, Мартинес, Нуньес, Капа - Де Маркос, Весга, Дани Гарсия, Муньяин - Рауль Гарсия, И.Уильямс

Прогноз: победа "Барселоны" 1:0.

"Атлетик" неплохо проявил себя в плане защитной работы в матче с "Реалом". Марселино Тораль насытил зоны, максимально эффективно использовал физические возможности своих подопечных. "Барса", несомненно, будет атаковать не менее интенсивно, чем "Реал", но на этот раз вряд ли увидим три гола от "блаугранас" (как это было в недавнем матче чемпионата). Судьбу противостояния решит один мяч, как это было в трех из последних четырех матчей между соперниками.

Ставка на победу "Барсы" с разницей в один мяч.