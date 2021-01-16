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Барселона - Атлетик. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Атлетик: Прогноз и анонс матча ⋉ 17.01.2021 ⋊ Суперкубок Испании онлайн на UA-Футбол

Барселона - Атлетик. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Суперкубок Испании. Финал. Испания. Севилья. Олимпийский стадион. 17.01.2021. 22:00. Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано; трансляция - MEGOGO

Прошлый сезон "Барса" завершила без трофеев: поход за кубком Лиги чемпионов завершился позором 2:8 от "Баварии", в чемпионате "блаугранас" безнадежно отстали на финишной прямой от "Реала", в полуфинале Кубка Испании уступили "Атлетику", а в полуфинале национального Суперкубка – мадридскому "Атлетико".

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С тех пор "Барса" не стала крепче, но возможностей сделать этот сезон более удачным явно больше. Первая из них – это возможность добыть Суперкубок Испании, в рамках которого уже был одолен один соперник. С трудом и неприятностями каталонцы победили в полуфинале "Реал Сосьедад". И вот теперь на пути к трофею – еще один баскский клуб.

Ситуация весьма пикантная. Как уже отмечалось, "Барса" проиграла "Атлетику" в полуфинале прошлогоднего Кубка Испании. Безрезультатно каталонцы тогда штурмовали ворота Унаи Симона в течение девяноста минут, а перед финальным свистком официального времени пропустили автогол от Серхио Бускетса. Примечательно, что матч состоялся менее года назад, но обе команды успели сменить тренеров.

Именно с одним из наставников, к слову, связана пикантная изюминка противостояния: Марселино Тораль в 2019-м в финале Кубка Испании с "Валенсией" одолел "Барсу", после чего лишился своего поста из-за разногласий с руководством. И вот в "Атлетику" Тораль может добыть трофей уже в третьем поединке после своего официального назначения. Футбольная романтика в чистом виде.

Тораль без разогрева попал в самое устье вулкана. Первый самостоятельный поединок после назначения на пост тренера "Атлетика" он провел против "Барсы" в чемпионате (поражение 2:3), а дальше была битва с "Реалом" в полуфинале Суперкубка Испании. И вот сейчас еще одна серия дуэли с "блаугранас". Независимо от её итога, Тораль будет в почете, ведь заслужил авторитет трудовой победой над "Реалом". Да и поражение от "Барсы" в чемпионате не было безнадежным.

"Атлетик" готовится дать "Барсе" бой независимо от того, появится ли на поле Лионель Месси. Аргентинец из-за повреждения пропустил полуфинальный матч, но партнеры нашли в себе силы победить без своего лидера. Однако в финале помощь Месси не помешала бы "Барселоне". Лионель не раз самостоятельно решал судьбу таких поединков.

А вот кто точно не появится в составе "Барсы", так это травмированные Фати, Коутиньо, Пике и Роберто. "Атлетик" не рассчитывает на помощь Юри и Унай Лопеса.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Дест, Лангле, Араужо, Альба - Де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Гризманн, Брайтвайт

"Атлетик": Унаи Симон - Баленсиага, Мартинес, Нуньес, Капа - Де Маркос, Весга, Дани Гарсия, Муньяин - Рауль Гарсия, И.Уильямс

Прогноз: победа "Барселоны" 1:0.

"Атлетик" неплохо проявил себя в плане защитной работы в матче с "Реалом". Марселино Тораль насытил зоны, максимально эффективно использовал физические возможности своих подопечных. "Барса", несомненно, будет атаковать не менее интенсивно, чем "Реал", но на этот раз вряд ли увидим три гола от "блаугранас" (как это было в недавнем матче чемпионата). Судьбу противостояния решит один мяч, как это было в трех из последних четырех матчей между соперниками.

Ставка на победу "Барсы" с разницей в один мяч.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона Прогнозы
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Комментарии (24)
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Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 21:02
Если Месси будет играть в финале, то я в победе Барсы не сомневаюсь. Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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0
0
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Spokoyno (Киев)
16.01.2021 в 19:58
Чи зможе тренер Атлетико повернутися до своєї гри... "Б'ЄМОСЯ може що і вийде" Останній матч червоно-білі намагались пограти у футбол з Барселоною і програли. Так що очікуємо чи могла Барса додати та завоювати перший титул або знов буде "битва" і тоді шансів у неї все одно більше, але "Поле рівне, м'яч круглий!"
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+1
-1
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Loader (Днепр)
16.01.2021 в 20:03
Я за Атлетов. Барса в перестройке и возьмет или не возьмет что-нибудь... не важно. Беспокоит только уходящее поколение... Хотя.. Они столько набрали, что и не унести.
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
16.01.2021 в 20:38
Да ну Виталий, что-то не то ты написал, наверное случайно)) Ведь всё равно придётся тратить силы и рисковать здоровьем..... и не победить?
+1
0
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Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 20:45
Алекс прав, раз уж вышли в финал, то надо брать кубок. А то братва не поймёт.
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
16.01.2021 в 20:59
"Будем БРАТЬ!" Бо на інші титули шансів ... Небагато.
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
16.01.2021 в 20:39
Spokoyno (Киев) Дядьку, Барса играет против Атлетика, а не Атлетико.))
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
16.01.2021 в 20:58
Ви вважаєте, що я не вірно Алетик "проскланял"? Можливо я школу майже п'ятдесят років тому закінчив... До того "російську"...
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 19:49
Победа Барсы 2-1 и никаких гвоздей! Месси забьёт гол. Чапман, твой выход.
Ответить
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
16.01.2021 в 19:57
Чапмен куда то зашел. Достал, кажется, даже модераторов своими смайликами.)))
Ответить
+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 20:04
Та нее, должен где-то рядом фланировать. Такие шлемазлы просто так не пропадают.
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
16.01.2021 в 20:06
Конечно, какой цирк без клоунов?))
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 20:08
Ну, а как же? Шоу должно продолжаться!
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
16.01.2021 в 20:12
Ну.. Их есть у несогласных с политикой партии.Шоуменов, бл., типа Витьков или Од.
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 20:38
У них главную партию исполняет Дохтур. Трио бандеристов в составе Алграба, Витька и Прокопчука ему аккомпанирует. Простоквашину дали трамбон и он его насилует. Ода на бубне и страшно фальшивит. Начальник филармонии Металл вместе с хореографом Хардом спокойно курят в сторонке.
+1
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2021 в 19:45
Поразка Барселони 2-8.
Ответить
0
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 19:47
Таоськуйтобі.
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
16.01.2021 в 19:55
І тобі
0
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 19:57
Эй, барселонцы, а ну закидайте Алграба факерами.
Ответить
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
16.01.2021 в 19:59
Это утомляет. И так известно, что он в про.ебе.
+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
16.01.2021 в 20:01
"Не чіпай лайно ..." НаФІГа дітЛОХам приділяти таку увагу!
+2
-1
Algrab (Костопiль)
16.01.2021 в 20:12
Барсодрочерам, фізкульт-привіт!
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
16.01.2021 в 20:16
Ой, физкульт? Твоему поколению в магазин дойти и не замерзнуть.
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 20:49
Алграб, ты от пола хоть раз отожмёшься не с колен? Физкультурник блъ..
0
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