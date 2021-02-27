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ФК Мариуполь - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 февраля 2021, 14:00 - Стадион имени Владимира Бойко
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 1
Обновить
55'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
30%
Ничья
30%
СК Днепр-1
39%
П1: 2.54 Х: 2.42 П2: 4.07
П1: 3.75 Х: 4.33 П2: 2.30
П1: 2.54 Х: 2.42 П2: 4.07
П1: 2.65 Х: 2.42 П2: 3.82
П1: 3.80 Х: 2.40 П2: 2.65
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
3
Побед
5
Игр
2
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
18.09.2020 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Пролетер Нови-Сад Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 4 - 0 Завершен Кызылжар В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
22.02.2021 - 19:00 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ингулец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Будучность Подгорица Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:00 СК Днепр-1 4 - 1 Завершен Металоглобус В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
25.01.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Чукарички В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
30%
Ничья
30%
СК Днепр-1
39%
П1: 2.54 Х: 2.42 П2: 4.07
П1: 3.75 Х: 4.33 П2: 2.30
П1: 2.54 Х: 2.42 П2: 4.07
П1: 2.65 Х: 2.42 П2: 3.82
П1: 3.80 Х: 2.40 П2: 2.65
Live Zone
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 20
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 29
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 99
    Даниил Сикан
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 6
    Максим Чех
  • 11
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 22
    Дуглас Коста_
  • 17
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
  • 7
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
Запасные игроки
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 79
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 44
    Даниил Сагуткин
    Защитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 96
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 42
    Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза
    Нападающий
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 10
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 35
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 9
    Алексей Хобленко
    Нападающий
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Jovichevich, Igor
Статистика матча
12
Штрафные
8
3
Угловые
3
7
Фолы
12
2
ЖК
2
4
Удары мимо
2
49%
Владение мячом
51%
2
Удары в створ
3
1
Блокировано ударов
2
Сейвы
1
1
Офсайды
Трансляция
48'
Довольно слабый удар от Очеретько. Юрчук забрал мяч в руки.
46'
Замена
Замена у "Мариуполя". Кулаков сменил Сикана. Петерман сменил Танковского.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
41'
Опасный момент
Кащук чуть не выбежал на свидание с кипером соперника, но Юрчук вовремя "накрыл" игрока атаки.
38'
Опасный момент
Хороший удар Назаренко с правого угла штрафной! Кудрик на месте!
35'
Гоооол!!!
Сикан пробил после подачи партнера с угла поля! Рикошет от Дубинчака! Мяч попал в штангу! Добивание Меличенко! 1:1!
31'
Офсайд
Очеретько в положении вне игры.
29'
Навес Кащука с правого фланга не достиг адресата.
26'
В среднем темпе развивается поединок. "Мариуполь" с мячом.
23'
Опасный момент
Меличенко прострелил с правого фланга! Сикан пробил! Нет гола.
21'
Опасный момент
Неплохая атака от Мариуполя, но Очеретько не смог ее результативно завершить.
19'
Мяч держится в середине поля. Моментов нет.
16'
Инфо
Статистика ударов - 2:1 в пользу "Мариуполя".
13'
Гоооол!!!
Дуглас обыграл Чоботенко и пробил после навеса партнера с углового! 0:1!
11'
Желтая карточка
Назаренко получил желтую за грубую игру.
11'
Опасный момент
Очеретько пробил в перекладину из центра штрафной!
10'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу гостей.
7'
Опасный момент
Танковский пробил с правого края штрафной! Выше ворот!
5'
Желтая карточка
Дуглас получил желтую за свой фол.
3'
Опасный момент
Игнатенко вынес мяч подальше после подачи соперника с углового на дальнюю штангу.
1'
Свисток
Матч начался!
"Мариуполь", стартовый состав: Кудрик - Очеретько, Быков, Чоботенко, Стасюк - Чех - Танковсккий, Меличенко, Мишнев, Сикан - Кащук.
"Днепр", стартовый состав: Юрчук - Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак - Когут, Игнатенко, Пихаленок - Назаренко, Довбик, Чуже.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура: "Мариуполь" - "Днепр". Начало поединка - 14:00.
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Комментарии(2)
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Просто любитель (Днепр)
27.02.2021 в 14:15
Первый уже есть
Ответить
0
0
Просто любитель (Днепр)
27.02.2021 в 14:02
Ну шо Днепр- не подведи. Я в тебя верю
Ответить
0
0


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Анонс матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1 27.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 27.02.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 18.09.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Jovichevich, Igor разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1 можно посмотреть 27.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Заря - 20.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Олимпик - 22.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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