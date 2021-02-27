ФК Мариуполь - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1 27.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 27.02.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 18.09.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Jovichevich, Igor разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Заря - 20.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Олимпик - 22.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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