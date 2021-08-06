СК Днепр-1 - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Мариуполь выигрывает в 15%.

Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 32% матчей, Мариуполь выигрывает в 15% матчей.

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 2, команда Мариуполь выиграла 2, 1 ничьи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Мариуполь - 1.

Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Мариуполь - 3.

Команда СК Днепр-1 выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.

Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Артём Довбик лучший бомбардир СК Днепр-1 с 2 голами. Андрей Кулаков забил 2 раз за Мариуполь

СК Днепр-1 забивает 1.36 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Команда Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

СК Днепр-1 забивает 1.8 гола за матч против команды Мариуполь, а Мариуполь забивает 1.2 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).

Во время последних 6 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Мариуполь выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-7 в пользу команды СК Днепр-1