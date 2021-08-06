СК Днепр-1 - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 07.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 27.02.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Benyo, Yuriy и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Черноморец - 31.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Десна - 01.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
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