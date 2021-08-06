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СК Днепр-1 - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 августа 2021, 19:30 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Serputko, Gennadi
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 0
Обновить
20'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
15' Артем Довбик
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
42%
Ничья
33%
ФК Мариуполь
25%
П1: 1.09 Х: 10.60 П2: 24.00
П1: 2.10 Х: 2.25 П2: 5.50
П1: 1.09 Х: 10.60 П2: 24.00
П1: 1.10 Х: 9.89 П2: 23.00
П1: 1.78 Х: 2.95 П2: 5.50
Интересные факты
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Мариуполь выигрывает в 15%.
  • Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 32% матчей, Мариуполь выигрывает в 15% матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 2, команда Мариуполь выиграла 2, 1 ничьи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Мариуполь - 1.
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Мариуполь - 3.
  • Команда СК Днепр-1 выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.
  • Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Артём Довбик лучший бомбардир СК Днепр-1 с 2 голами. Андрей Кулаков забил 2 раз за Мариуполь
  • СК Днепр-1 забивает 1.36 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Команда Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • СК Днепр-1 забивает 1.8 гола за матч против команды Мариуполь, а Мариуполь забивает 1.2 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • Во время последних 6 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Мариуполь выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-7 в пользу команды СК Днепр-1
  • Игры прошлого года: 1-2 (СК Днепр-1 дома) и 2-2 (Мариуполь дома).
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
2
Побед
6
Игр
3
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
18.09.2020 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Альянс В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен СК Днепр-1 Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
23.07.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Бурсаспор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 18:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 1 Завершен Десна В
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Главные события
ГООЛ! Артем Довбик
15'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
42%
Ничья
33%
ФК Мариуполь
25%
П1: 1.09 Х: 10.60 П2: 24.00
П1: 2.10 Х: 2.25 П2: 5.50
П1: 1.09 Х: 10.60 П2: 24.00
П1: 1.10 Х: 9.89 П2: 23.00
П1: 1.78 Х: 2.95 П2: 5.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
    15
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 22
    Plaksa, Rodion
    Полузащитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 99
    Billiat Khama
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 16
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 12
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 23
    Koshkosh, Ivan
    Полузащитник
Тренеры
  • Benyo, Yuriy
  • Markevych, Ostap
Статистика матча
1
Штрафные
5
5
Фолы
1
52%
Владение мячом
48%
2
Удары в створ
Сейвы
1
3
Угловые
Live Zone
Трансляция
16'
Мариуполь вновь старается привести мяч к чужой штрафной.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Таки затолкали! Подачу углового с правого фланга перевели на дальнюю, штангу, где Чуже чудом оставил его для Довбика, попав головой в штангу, а Артем протолкнул через линию!
12'
Кудрик на дальнем выходе к левой границе штрафной сумел выскочить перед Довбиком, которого разгоняли передачей на ход.
10'
Пихаленок был сбит грубым подкатом Шостака в центре поля.
8'
Дубинчак открывал в левом фланге штрафной Чуже передачей на ход, но Кудрик сыграл на выходе.
5'
Мариуполь постепенно старается отодвинуть соперников на чужую половину.
3'
Опасный момент
Перекладина! Назаренко прошел по правому флангу в контратаке, сместился ко входу в штрафную, и всадил мяч в перекладину!
1'
Днепряне начали с быстрых передач на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Турбаевский, Драмбаев, Удод, Кошкош, Клименко, Хромей, Никитишин, Вьюнник.
Мариуполь: Кудрик — Чоботенко, Микицей, Мампасси — Стасюк, Шостак, Петерман, Горбунов — Плакса, Кулаков, Топалов.
Запасные: Юрчук, Логинов, Игнатенко, Когут, Билл, Ярмолюк, Русин, Батагов.
Днепр-1: Паст — Н. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак — Пихаленок, Ди Франко — Назаренко, Джурасек, Чуже — Довбик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Геннадий Серпутько (Одесса, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Днепр-Арена" (Днепр, Украина) сыграют днепровский Днепр-1 и Мариуполь.
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Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 07.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 07.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 27.02.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Benyo, Yuriy и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь можно посмотреть 07.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Черноморец - 31.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Десна - 01.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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