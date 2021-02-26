Севилья - Барселона онлайн трансляция матча

Юссеф Эн-Нэсури лучший бомбардир Cевилья с 13 голами. Лионель Месси забил 18 раз за Барселона

Хоан Хордан отдал больше всего передач в Cевилья с 5 передачами. Антуан Гризманн лучший распасовщик Барселона (6 передач)

Неманья Гудель получил больше всего желтых карточек (6) в Cевилья. Жорди Альба получил 7 в Барселона.

Наиболее популярный счет между Cевилья и Барселона 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.

Cевилья выигрывает первый тайм в 30% матчей, Барселона выигрывает в 49% матчей.

Cевилья выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Барселона выигрывает в 49%.

Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Недавнее выступление команды Cевилья в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.

Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 1, команда Барселона выиграла 2, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Cевилья.

В их последнюю встречу команда Cевилья победила в 2 гол(а).

Cевилья забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.8 гола против команды Cевилья (в среднем).

Cевилья забивает 1.79 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.15 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Барселона - 2.8.

Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Барселона - 1.8.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Cевилья выиграл последние 6 матчи в Ла Лига.

Cевилья забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

За последние 30 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 9 раз, 8 сыграла в ничью и 13 победы команды Барселона. Разница голов 48-38 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 0-0 (Cевилья дома) и 4-0 (Барселона дома).

Cевилья не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 65 встреч, команда Cевилья выиграла 13 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 137-70 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Cевилья забил 29% голов между минутами 76-90?