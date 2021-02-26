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Севилья - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 27 февраля 2021, 17:15 - Рамон Санчес Писхуан
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матча:
Севилья
Севилья
0 - 1
Обновить
30'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
33%
Ничья
25%
Барселона
42%
П1: 9.48 Х: 4.49 П2: 1.42
П1: 3.40 Х: 3.10 П2: 2.10
П1: 9.48 Х: 4.49 П2: 1.42
П1: 3.88 Х: 3.10 П2: 2.22
П1: 3.20 Х: 3.45 П2: 2.30
Интересные факты
  • Юссеф Эн-Нэсури лучший бомбардир Cевилья с 13 голами. Лионель Месси забил 18 раз за Барселона
  • Хоан Хордан отдал больше всего передач в Cевилья с 5 передачами. Антуан Гризманн лучший распасовщик Барселона (6 передач)
  • Неманья Гудель получил больше всего желтых карточек (6) в Cевилья. Жорди Альба получил 7 в Барселона.
  • Наиболее популярный счет между Cевилья и Барселона 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Cевилья выигрывает первый тайм в 30% матчей, Барселона выигрывает в 49% матчей.
  • Cевилья выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Барселона выигрывает в 49%.
  • Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Недавнее выступление команды Cевилья в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.
  • Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 1, команда Барселона выиграла 2, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Cевилья.
  • В их последнюю встречу команда Cевилья победила в 2 гол(а).
  • Cевилья забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.8 гола против команды Cевилья (в среднем).
  • Cевилья забивает 1.79 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Барселона - 2.8.
  • Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Барселона - 1.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Cевилья выиграл последние 6 матчи в Ла Лига.
  • Cевилья забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • За последние 30 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 9 раз, 8 сыграла в ничью и 13 победы команды Барселона. Разница голов 48-38 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 0-0 (Cевилья дома) и 4-0 (Барселона дома).
  • Cевилья не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 65 встреч, команда Cевилья выиграла 13 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 137-70 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Cевилья забил 29% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Cевилья одержала 5 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Севилья
3
Побед
29
Игр
20
Побед
Барселона
Кубок Испании 2020/2021
10.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2021
19.06.2020 - 23:00 Севилья 0 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
06.10.2019 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Севилья
Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
22.02.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 3 Завершен Боруссия П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 17:15 Севилья 1 - 0 Завершен Уэска В
Кубок Испании 2020/2021
10.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 0 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
06.02.2021 - 22:00 Севилья 3 - 0 Завершен Хетафе В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
24.02.2021 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.02.2021 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершен Кадис Н
Лига Чемпионов 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершен Алавес В
Кубок Испании 2020/2021
10.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 0 Завершен Барселона П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
33%
Ничья
25%
Барселона
42%
П1: 9.48 Х: 4.49 П2: 1.42
П1: 3.40 Х: 3.10 П2: 2.10
П1: 9.48 Х: 4.49 П2: 1.42
П1: 3.88 Х: 3.10 П2: 2.22
П1: 3.20 Х: 3.45 П2: 2.30
Live Zone
Составы команд
13
Яссин Буну
18
Серхио Эскудеро
20
Диего Карлос
12
Жюль Кунде
16
Хесус Навас
10
Иван Ракитич
25
Фернандо
8
Хоан Хордан
24
Гомез, Алехандро
9
Люк де Йонг
11
Мунир Эль-Хаддади
1
тер Стеген, Марк-Андре
28
Óscar Mingueza
3
Пике, Жерар
15
Клеман Лангле
18
Альба, Жорди
2
Дест, Серджиньо
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
11
Усман Дембеле
10
Лионель Месси
16
Gonzalez, Pedro
Стартовый состав
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
  • 9
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 12
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 15
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 22
    Васкез, Франко
    Полузащитник
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 6
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 14
    Оскар
    Полузащитник
  • 3
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 17
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 2
    Жорис Ньяньон
    Защитник
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 31
    Диас, Хавьер
    Вратарь
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 7
    Сусо
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
Тренеры
  • Хулен Лопетеги
  • Рональд Куман
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
3
Штрафные
6
6
Фолы
3
Угловые
2
Удары в створ
3
2
Сейвы
Трансляция
26'
Игроки решили потолкаться в центре поля. Обошлось без карточек.
24'
Опасный момент
Месси пробил со штрафного! Легкая задача для Боно.
22'
Опасный момент
Дембеле пробил в дальний угол! Боно справился с этим ударом.
20'
"Барселона" держит мяч на своей половине поля. Каталонцы почти не продвигаются вперед.
17'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Барселоны".
14'
Навес Пике на Дембеле не дошел до адресата. Кунде перехватил.
11'
Безобразный удар от Дембеле. Мяч попал в защитника.
8'
Ф. Де Йонг был близок к завершению атаки, но мяч вынесли защитники хозяев.
6'
Дест пытался прострелить с правого фланга. Передача заблокирована.
3'
Фол пике против Л. Де Йонга. Штрафной для "Севильи".
1'
Свисток
Матч начался!
"Севилья", стартовый состав: Боно - Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро - Хордан, Фернандо, Ракитич - Эль-Хаддади, Де Йонг, Гомес. Запасные: Вацлик, Диас, Васкес, Видаль, Гнаньон, Гомес, Гудель, Рекик, Оскар, Сусо, Торрес, Эн-Несири.
"Барселона", стартовый состав: Тер Штеген - Мингеса, Пике, Ленгле, Альба - Дест, Бускетс, Де Йонг - Дембеле, Месси, Педри. Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Брэйтуэйт, Гризманн, Мориба, Пуч, Тринкао, Умтити, Фернандес, Фирпо.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Ла Лиги: "Севилья" - "Барселона". Начало поединка - 17:15.
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Анонс матча "Севилья" - "Барселона" 27.02.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 27.02.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Севилья" (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Севилья", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 10.02.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - "Барселона" можно посмотреть 27.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий поединок команды "Севилья" был сыгран против Осасуна - 22.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Эльче - 24.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча "Севилья" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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