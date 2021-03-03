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СК Днепр-1 - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 03 марта 2021, 18:45 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 1
Матч завершен
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
П1: 2.43 Х: 3.32 П2: 2.81
П1: 2.38 Х: 3.25 П2: 2.75
П1: 2.43 Х: 3.32 П2: 2.81
П1: 2.43 Х: 3.32 П2: 2.81
П1: 2.37 Х: 3.30 П2: 3.05
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
2
Побед
7
Игр
4
Побед
ФК Александрия
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
15.12.2019 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - СК Днепр-1
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
22.02.2021 - 19:00 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ингулец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Будучность Подгорица Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Лодзь Н
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Новости команд
П1: 2.43 Х: 3.32 П2: 2.81
П1: 2.38 Х: 3.25 П2: 2.75
П1: 2.43 Х: 3.32 П2: 2.81
П1: 2.43 Х: 3.32 П2: 2.81
П1: 2.37 Х: 3.30 П2: 3.05
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 22
    Дуглас Коста_
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 7
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 42
    Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза
    Нападающий
  • 17
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 10
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 35
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 9
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 8
    Иван Калюжный
  • 7
    Мишенко, Богдан
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
Тренеры
  • Jovichevich, Igor
  • Володимир Шаран
Статистика матча
11
Угловые
5
3
ЖК
2
10
Удары в створ
3
12
Удары мимо
4
КК
1
51%
Владение мячом
49%
Трансляция
Свисток
Матч завершен
Свисток
Завдяки двом сейвам Юрія Паньківа у серії післяматчевих пенальті "Олександрія" виходить до півфіналу Кубку України!
Нереализованный послематчевый пенальти
Булеца (Дніпро-1) теж не забиває!
Реализованный послематчевый пенальти
Стецьков (Олександрія) влучає точно в ліву дев'ятку!
Реализованный послематчевый пенальти
Хобленко (Дніпро-1) забиває ударом по центру!
Реализованный послематчевый пенальти
Боднаренко (Олександрія) забиває!
Реализованный послематчевый пенальти
Піхальонок (Дніпро-1) забиває!
Реализованный послематчевый пенальти
Бабогло теж забиває! 2:1 на користь "Олександрії" після двох серій ударів.
Реализованный послематчевый пенальти
Дуглас (Дніпро-1) пробив точнісінько в дев'ятку!
Реализованный послематчевый пенальти
Мельник виводить "Олександрію" вперед!
Нереализованный послематчевый пенальти
Паньків (Олександрія) рятує після удару Довбика!
Свисток
На нас чекає серія пенальті!
120'
Инфо
Одну хвилину було компенсовано.
120'
Опасный момент
Довбик (Дніпро-1) головою пробив повз ворота після подачі від Вагнера.
118'
Замена
Стецьков змінив Вантуха.
116'
Желтая карточка
Піхальонок (Дніпро-1) сфолив на Мірошніченку в центрі поля і заробив гірчичник.
112'
"Олександрія" відбивається, але "Дніпро-1" не може довести м'яч до завершальної фази атаки.
107'
Офсайд
Дніпряни забили гол, але офсайд Вагнера все зіпсував.
Свисток
Другий екстратайм розпочався!
Свисток
Перші додаткові 15 хвилин завершилися.
104'
Опасный момент
Після прострілу Тейлора (Дніпро-1) уздовж лінії воротарського майданчика Хобленко не зумів вдало підставитися під удар і вразити порожні ворота.
103'
Булеца (Дніпро-1) потилицею пробив повз ворота.
99'
Хобленко (Дніпро-1) вийшов замість Ді Франко.
98'
Після кутового Дуглас (Дніпро-1) пробив через себе вище воріт.
96'
Удар Довбика (Дніпро-1) був заблокований.
Свисток
Перший додатковий тайм розпочався!
Свисток
Основний час завершено!
90+3'
Желтая карточка
Володимир Шаран (Олександрія) отримав попередження за претензії до арбітра.
90+2'
Желтая карточка
Сітало (Олександрія) відмахнувся від Дугласа і був попереджений.
90'
Инфо
Чотири хвилини було додано до основного часу.
88'
Замена
Замість Третякова (Олександрія) вийшов Калюжний.
87'
Опасный момент
Піхальонок (Дніпро-1) змістився у центр і пробив обвідним ударом у дальній кут. Паньків вже проводив м'яч поглядом, на його щастя круглий снаряд пролетів повз ворота.
86'
Набагато вище воріт пробив Бабогло (Олександрія).
84'
Дальній удар з лету від Третякова (Олександрія) пройшов повз ворота.
83'
Контратаками обмінялися суперники, проте акцентованим ударом завершили лише гості. Сарнавський на місці.
82'
Замена
Замість Лучкевича (Олександрія) вийшов Мірошніченко.
81'
Опасный момент
Довбик (Дніпро-1) двічі хитнув своїх суперників у їхньому штрафному, але сил на влучний удар не вистачило.
79'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Контратака дніпрян призвела до удару Булеци, м'яч від пострілу якого за допомогою рикошету влучив у ворота Паньківа. 1:1 у матчі!
77'
Паньків (Олександрія) парирував удар від Довбика у ближній для голкіпера кут.
76'
Замена
Замість Адамюка (Дніпро-1) вийшов Тейлор.
75'
Вторая желтая
Гості в меншості будуть догравати поєдинок. Гречишкін (Олександрія) сфолив на Дубінчаку в центрі поля, зірвавши атаку, та отримав друге попередження у матчі.
74'
Желтая карточка
Адамюк (Дніпро-1) зриває прорив Гречишкіна і отримує жовту картку.
71'
Назаренко (Дніпро-1) лежить на полі після зіткнення з Гречишкіним.
69'
Замена
Когут та Булеца (Дніпро-1) вийшли замість Ігнатенка та Чуже відплвідно.
69'
Назаренко (Дніпро-1) знову проривався у штрафний майданчик, проте невдало навісив на дальню сітйку.
64'
Опасный момент
Назаренко (Дніпро-1) пробив впритул по воротах суперника, але Паньків рефлекторно відбив удар.
62'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Максим Третяков (Олександрія) відібрав м'яч на чужій половині поля пісял невдалої передачі від Ігнатенка, протягнув м'яч і пробив з 25-ти метрів точно під ліву стійку!
60'
Опасный момент
Тепер момент у гостей! Артем Сітало (Олександрія) пробив головою у боротьбі із двома захисниками суперника вище воріт.
57'
Опасный момент
Ігнатенко після подачі від кутового прапорця пробив по центру воріт. Паньків знову на місці.
55'
Опасный момент
Піхальонок (Дніпро-1) пробив під поперечину з-за меж штрафного майданчика. Паньків перевів на кутовий
51'
Ігнатенко (Дніпро-1) пробив заради удару. Надто вище воріт.
50'
Дуглас (Дніпро-1) в підкаті перервав небезпечну атаку суперника.
47'
Желтая карточка
Гречишкін (Олександрія) отримав жовту картку за зрив атаки суперника.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Инфо
5:1 за ударами після першого тайму.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Арбітр компенсував одну хвилину.
42'
Опасный момент
Сарнавський (Дніпро-1) ногою парирував удар з лету від Лучкевича.
40'
Назаренко прорвався по лівому фоангу і потужно пробив, проте трохи вище воріт.
38'
Довбик прорвався до штрафної зони гостей, але сфолив в атаці.
30'
Опасный момент
Довбик (Дніпро-1) головою пробив трохи правіше стійки пісял навісу від Дубінчака. Небезпечно!
23'
Уголовой
Кутовий від Піхальонка (Дніпро-1) з лівого флангу ледь не завершився ударом Довбика, проти захисники "Олександрії" прочитали передачу.
29'
Стандарт "Олександрії" призвів до фолу в атаці.
20'
Удар Назаренка (Дніпро-1) "з двійничка" був заблокований.
18'
Желтая карточка
Ді Франко (Дніпро-1)"нагороджений" попередженням за відмашку від Третьякова.
17'
Инфо
Вболівальники активно підтримують господарів.
11'
Назаренко (Дніпро-1) прорвався по лівому флангу, але його передача в центр на лінію штрафного майданчика суперників була перехоплена.
14'
Знову Назаренко (Дніпро-1) виконував передачу з лівого флангу, але на цей раз вже навісну. Результат той ж: невлучно.
9'
Команди почергово фолять в центрі поля. Поки без акцентованого просування вперед.
4'
Перший раз Юрій Паньків вступив в гру! Артем Довбик пробив у правий кут, але голкіпер гостей був на місці.
2'
Стандарт біля воріт "Дніпра-1" призвів до удару Третьякова, який був заблокований.
Свисток
Матч розпочався!
"Дніпро-1": Сарнавський, Адамюк, Дуглас, Логінов (к), Дубінчак, Піхальонок, Ігнатенко, Назаренко, Чуже, Ді Франко, Довбик. Запасні: Махарадзе, Тейлор, Сваток, Цуріков, Батагов, Когут, Гонсалвез, Булеца, Хобленко.
"Олександрія": Паньків (к), Бабогло, Третьяков, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Шастал, Гречишкін, Вантух, Банада, Бондаренко. Запасні: Білик, Мельник, Стецьков, Мишенко, Мірошніченко, Калюжний, Дришлюк, Новіков, Устименко.
Вітаємо всіх любителів гри мільйонів! UA-Футбол проведе для Вас трансляцію матчу 1/4 Кубку України між "Дніпро-1" та "Олександрією".
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Комментарии(2)
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леонид Угринович
03.03.2021 в 21:33
Ни видео ни текстовой ганьба!
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0
0
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леонид Угринович
03.03.2021 в 20:56
Почему в овертаймах нет обновления текстовой трансляции?!
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0
0


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Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Александрия 03.03.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 03.03.2021
Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Jovichevich, Igor и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Александрия можно посмотреть 03.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Александрия - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против СК Днепр-1 - 03.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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