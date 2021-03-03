СК Днепр-1 - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Александрия 03.03.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 03.03.2021

Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Jovichevich, Igor и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Александрия - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против СК Днепр-1 - 03.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.

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