Днепр-1 - Александрия. Ставка с прогнозом, составы, где смотреть

Команда Игора Йовичевича намного увереннее начала весеннюю часть сезона, чем заканчивала осеннюю. О последнем месте в таблице Favbet-лиги "Днепр-1" может забывать, словно о страшном сне после семи очков из девяти возможных в стартовых турах года. "Александрия" также демонстрирует качественную игру, правда не всегда она приносит результат. Это наглядно показал гостевой матч 16-го тура УПЛ против "Ворсклы" (1:3).

Кубок Украины, 1/4 финала

Стадион: "Днепр-Арена" (Днепр)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Днепр-1 19:00 Александрия

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Днепровская команда не смогла продлить победную серию, дважды упустив преимущество против "Мариуполя" (2:2). Однако радует, что стабильно качественную игру демонстрируют лидеры команды. Бразильский защитник Дуглас забил дважды в трех матчах, поучаствовав активно и в первом голе в ворота "Олимпика" (2:0), который номинально был записан как автогол соперника. Ну а форвард Артем Довбик отметился теми же двумя голами, а еще несколькими попаданиями в каркас со стандартов.

Обращает на себя внимание и корректный футбол в исполнении "Днепра-1", только семь желтых карточек заработали его игроки в предыдущих трех встречах.

Ориентировочный состав Днепра-1 (4-4-1-1): Юрчук - Тэйлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак - Назаренко, Пихаленок, Игнатенко, Чуже - Когут - Довбик.

Со счетом 3,02:1,36 переиграла команда Владимира Шарана полтавскую "Ворсклу" в последнем туре чемпионата по xG (ожидаемым голам), нанесла при этом два с половиной десятка ударов, но выиграть матч не смогла. Более того, не удалось добиться и ничьей, пропустив трижды (1:3).

Впрочем, несправедливым футбол бывает только в отдельно взятых матчах. На дистанции же хорошая игра, чаще всего, приводит к положительному результату. Вот и в кубковом поединке у гостей есть все шансы на успешный исход, при должном уровне мотивации, конечно. Уже в день матча стало известно, что не смогут сыграть Каспарс Дубра, Глеб Бухал и Кирилл Ковалец, у которых травмы.

Ориентировочный состав Александрии (4-1-4-1): Билык - Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Вантух - Банада - Лучкевич, Гречишкин, Шастал, Третьяков - Ситало.

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Цифры и факты по игре

Спустя пять дней после кубкового матча "Днепр-1" и "Александрия" проведут календарную встречу УПЛ, которая также пройдет на "Днепр-Арене".

Обе команды начали свой кубковый путь с 1/16 финала. "Александрия" по пути одолела представителей УПЛ "Ингулец" (4:1) и "Минай" (3:0), а вот днепряне были сильнее перволиговых "Горняка-Спорт" (5:3, д.в.) и "ВПК-Агро" (5:0).

Очный матч в первом круге чемпионата завершился разгромной победой подопечных Шарана дома (4:1).

Прогноз

Матч абсолютно равных соперников, а в таком случае обычно есть смысл ставить на аутсайдера. Пусть и с небольшим отставанием в котировках, но таковым букмекеры считают хозяев, что и меня лично несколько удивляет. Так что value есть в том случае, если ставить на проход днепрян дальше, чем и постараюсь воспользоваться.

Ставка: Проход "Днепра-1" за 2.12