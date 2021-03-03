Кубок Украины. Днепр 1:1 Александрия (3:4 пен). Панькив втаскивает команду в полуфинал

Оба наставника команд-соперников по четвертьфиналу Кубка страны выпустили неосновные составы и предоставили некоторым своим подопечным отдых. Еще утром появилась информация, что в Днепр не отправились с командой игроки "Александрии" Кирилл Ковалец, Каспарс Дубра и Глеб Бухал. В ответ Игор Йовичевич решил предоставить отдых Игорю Когуту, Лукасу Тейлору и Валерию Юрчуку. Кстати, у гостей также впервые в году появился в воротах Юрий Панькив, хотя называть его резервным голкипером все же непривычно.



"Днепр-1" был лучше в первом тайме, пока в параллельной игре "Динамо" и "Колос" пробивали послематчевые пенальти, подопечные Йовичевича прибрали к ногам мяч и инициативу. Традиционно активным впереди был Артем Довбик, который даже заставил несколько раз вступить Панькива в игру. Но Юрий не дрогнул и надежно отработал те эпизоды. У "Александрии" моментов было меньше, но и Богдан Сарнавский в концовке тайма выручил свою команду, когда уверенно сыграл ногами, отразив удар соперника.

После перерыва игра стала более живой, помимо активности в атаке хозяев показывала себя и "Александрия". Были у подопечных Шарана даже претензии на пенальти, не удовлетворенные арбитром. "Днепр-1" же привычно для себя сделал ставку на навесы, еще одной опцией оставались дальние удары Пихаленка. Гол же гостей возник из ничего - Игнатенко грубо обрезался, отдавая вертикальный пас из позиции правого центрального защитника, а затем еще и дал себя обыграть Третьякову, который дальним ударом поразил левый угол ворот Сарнавского.

Йовичевич тут же отреагировал серией замен, выпустив в том числе и Сергея Булецу. Именно игрок, принадлежащий киевскому "Динамо", сравнял счет. Довбик отдал красивый пас пяткой, защитники мяч у его партнера выбили, но точно на ногу Булеце, который поразил ближний угол с рикошетом от ноги еще одного игрока обороны "Александрии". Все же прошили!

Еще раньше Гречишкин заработал удаление, так что равным счетом довольствоваться и продлевать игру еще на полчаса днепряне явно были не намерены, хотели соперника дожать. Красивый удар наносил Пихаленок и Панькив бы уже не спас, но мяч не зашел в угол после удара с подкруткой.

Команды все же не смогли больше забить в основное время, а дополнительное, что логично, намного активнее провел играющий в большинстве "Днепр-1". Тем не менее, и серии пенальти избежать не удалось, а в ней крепче нервы и точнее удары были у игроков "Александрии". Героем же серии пенальти стал Юрий Панькив, отразивший удары Довбика и Булецы.

Днепр-1 - Александрия 1:1 (0:0, 3:4 пен)

Голы: Булеца (79) - Третьяков (62)

Серия пенальти: 0:0 Довбик (вратарь); 0:1 Мельник; 1:1 Дуглас; 1:2 Бабогло; 2:2 Пихаленок; 2:3 Бондаренко; 3:3 Хобленко; 3:4 Стецков; 3:4 Булеца (вратарь)

Днепр-1: Сарнавский, Адамюк (Тейлор 75), Дуглас, Логинов, Дубинчак, Назаренко (Вагнер 75), Пихаленок, Игнатенко (Когут 69), Ди Франко (Хобленко 98), Чуже (Булеца 69), Довбик.

Александрия: Панькив, Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецков 119), Банада, Лучкевич (Мирошниченко 81), Гречишкин, Третьяков (Калюжный 88), Шастал, Ситало.

Предупреждение: Ди Франко (17), Адамюк (74), Пихаленок (116) - Гречишкин (47, 75), Ситало (90+2)

Удаление: Гречишкин (75)