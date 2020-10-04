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"Севилья" - "Барселона" онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 10 февраля 2021, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
"Севилья"
Севилья
1 - 0
Обновить
60'
"Барселона"
Барселона
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
40%
Ничья
30%
"Барселона"
30%
П1: 2.8560 Х: 3.2400 П2: 2.4300
П1: 3.5000 Х: 3.6000 П2: 2.0000
П1: 2.8560 Х: 3.2400 П2: 2.4300
П1: 3.6400 Х: 3.6200 П2: 2.0500
П1: 3.5000 Х: 3.5500 П2: 2.0500
Личные встречи
"Севилья"
2
Побед
28
Игр
20
Побед
"Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 22:00 "Барселона" 1 - 1 Завершен "Севилья"
Чемпионат Испании 2021
19.06.2020 - 23:00 "Севилья" 0 - 0 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
06.10.2019 - 22:00 "Барселона" 0 - 0 Завершен "Севилья"
Чемпионат Испании 2019/2020
06.10.2019 - 21:45 "Барселона" 4 - 0 Завершен "Севилья"
Последние матчи - "Севилья"
Чемпионат Испании 2020/2021
06.02.2021 - 22:00 "Севилья" 3 - 0 Завершен Хетафе В
Кубок Испании 2020/2021
03.02.2021 - 17:00 Алмерия 0 - 0 Завершен "Севилья" Н
Кубок Испании 2020/2021
02.02.2021 - 22:00 Алмерия 0 - 1 Завершен "Севилья" В
Чемпионат Испании 2020/2021
30.01.2021 - 15:00 Эйбар 0 - 2 Завершен "Севилья" В
Кубок Испании 2020/2021
27.01.2021 - 20:00 "Севилья" 3 - 0 Завершен "Валенсия" В
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Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2020/2021
07.02.2021 - 22:00 Бетис 2 - 3 Завершен "Барселона" В
Кубок Испании 2020/2021
03.02.2021 - 22:00 Гранада 3 - 5 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
31.01.2021 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Атлетик В
Кубок Испании 2020/2021
27.01.2021 - 22:00 Райо Вальекано 1 - 2 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
24.01.2021 - 17:15 Эльче 0 - 2 Завершен "Барселона" В
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
40%
Ничья
30%
"Барселона"
30%
П1: 2.8560 Х: 3.2400 П2: 2.4300
П1: 3.5000 Х: 3.6000 П2: 2.0000
П1: 2.8560 Х: 3.2400 П2: 2.4300
П1: 3.6400 Х: 3.6200 П2: 2.0500
П1: 3.5000 Х: 3.5500 П2: 2.0500
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Сусо
    Нападающий
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 12
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
  • 15
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 17
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 9
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 22
    Васкез, Франко
    Полузащитник
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 6
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 3
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 2
    Жорис Ньяньон
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 30
    Колладо, Алекс
    Полузащитник
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 29
    Де ла Фуенте, Конрад
    Нападающий
Тренеры
  • Хулен Лопетеги
  • Рональд Куман
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
1
Удары в створ
3
4
Штрафные
4
2
Сейвы
1
4
Фолы
4
4
Удары мимо
4
1
Блокировано ударов
3
ЖК
1
1
Угловые
3
Трансляция
59'
Уголовой
Еще один корнер для каталонцев, снова крутит Дембеле, но перебор, мяч перелетает всех, от ворот.
57'
Уголовой
Угловой для гостей, подача с подкруткой от Дембеле, голкипер с трудом паррирует мяч.
55'
Опасный момент
Месси пробивает с линии штрафной Севильи в правый от голкипера нижний угол, но Боно тащит.
53'
Опасный момент
Несери прорвался по левому флангу, но не сумел пройти последнюю преграду в лице Умтити, защитник отобрал мяч.
52'
Месси вошел в штрафную соперника, но замешкался и потерял мяч.
51'
Дембеле простреливает с левого фланга, защитник выносит круглого.
49'
Месси пробивает с линии штрафной соперника, мяч попадает в защитника.
48'
Начало второго тайма повторяет окончание первого - игра в центре поля и без опасности.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Опасный момент
Эскудеро пробивает с линии штрафной соперника, Тер Штеген вытаскивает мяч из-под перекладины.
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
44'
Бускетс фолит в центре поля против Гомеса, стандарт.
42'
Несери ворвался в штрафную соперника с левого фланга, упал (сам), мяч в руках у Тер Штегена.
41'
Фирпо фолит против Гомеса в атаке, штрафной.
40'
Пауза в матче, технические неполадки с оборудованием у рефери.
38'
Пас по левому флангу на Видаля, но в недодачу, аут для гостей.
36'
Футболисты буквально ходят с мячем по полю, скучновато.
34'
Навес от Месси с левого фланга в штрафную соперника, мяч в руках у Боно.
32'
Гризман фолит в атаке против Видаля, стандарт.
31'
Барселона в центре поля контролирует мяч, на этом все пожалуй.
29'
Мингеса нарушает правила проти Ракитича, штрафной. Очень много грязноватой игры сегодня.
27'
Нарушение в центре поля против Умтити, стандарт.
25'
Гоооол!!!
Кюнде с левого фланга ворвался во вратарскую соперника, перед этим обыграв двух защитников, пробил мимо Тер Штегена и открыл счет в матче.
24'
Навес с левого фланга в штрафную Боно, голкипер на выходе забирает мяч.
22'
Месси пробивает из-за пределов штрафной хозяев, мяч летит намного выше, от ворот.
20'
Жордан нарушает правила против Де Йонга в атаке, стандарт.
19'
Опасный момент
Кюнде пробивает с левого угла штрафной соперника низом, мяч проходит в метре от дальней штанги ворот Тер Штегена.
18'
Фирпо фолит против Несери на своей половине поля, стандарт.
17'
Де Йонг стреляет с линии вратарской соперника, мяч попадает в защитника Севильи.
15'
Пас по левому флангу атаки на Видаля, но не сумел он остановить передачу, аут для Барсы.
13'
Эскудеро фолит против Дембеле на чужой половине поля, штрафной.
11'
Опасный момент
Гризман отдал острый пас черпачком на Месси, тот с метра не смог переиграть Боно.
10'
Педри тонко отдавал пас на Де Йонга во вратарской соперника, последний не понял и не пошел на мяч.
8'
Жордан по центру подходил к штрафной оппонентов, но не сумел точно отдать пас.
6'
Ох не балуют нас футболисты ярким футболом пока, игра в центре поля, поочередно контролируя круглого.
4'
Дембеле перехватил мяч на чужой половине поля, отдавал пас в сторону вратарской соперника на Гризмана, но тот не сумел переиграть защитника.
2'
С первых минут поединка хозяева взяли мяч под контроль, пока перепас на своей половине поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча Кубка Испании 2020/2021 между командами Севилья и Барселона.
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Анонс матча "Севилья" - "Барселона" 10.02.2021, Кубок Испании

Матч между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 10.02.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Севилья" (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - "Барселона" можно посмотреть 10.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против Хетафе - 06.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Бетис - 07.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча "Севилья" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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