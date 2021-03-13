ФК Минай - Ингулец онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 13.03.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 03.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Василий Кобин и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Динамо - 07.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против Колос - 07.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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