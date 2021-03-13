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ФК Минай - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 марта 2021, 14:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 1
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перерыв
Ингулец
Петрово
Ход матча
7' Антон Шиндер 11' Алексей Ковтун 12' Александр Кучеренко 19' Карась, Даниил 25' Карась, Даниил 27' Младен Бартулович 32' Александр Снижко 32' Александр Петрусенко
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
36%
Ничья
24%
Ингулец
40%
П1: 2.50 Х: 3.30 П2: 2.85
П1: 2.38 Х: 3.00 П2: 2.80
П1: 2.50 Х: 3.30 П2: 2.85
П1: 2.57 Х: 3.10 П2: 2.95
П1: 2.55 Х: 3.10 П2: 2.95
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
4
Игр
0
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай
Первая лига 2021
29.06.2020 - 18:15 ФК Минай 1 - 1 Завершен Ингулец
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 15:00 ФК Минай 2 - 1 Завершен Ингулец
Первая лига 2019/2020
31.08.2019 - 18:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 13:45 ФК Минай 2 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 14:00 ФК Минай 4 - 0 Завершен Верес В
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ингулец Н
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Новости команд
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Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
36%
Ничья
24%
Ингулец
40%
П1: 2.50 Х: 3.30 П2: 2.85
П1: 2.38 Х: 3.00 П2: 2.80
П1: 2.50 Х: 3.30 П2: 2.85
П1: 2.57 Х: 3.10 П2: 2.95
П1: 2.55 Х: 3.10 П2: 2.95
Главные события
27'
Младен Бартулович ГООЛ!
Карась, Даниил
25'
Карась, Даниил
19'
12'
Александр Кучеренко
Алексей Ковтун
11'
Антон Шиндер
7'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 3
    Карась, Даниил
    Защитник
    25 19
  • 20
    Пыняшко, Василий
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 19
    Антон Шиндер
    Нападающий
    7
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
  • 22
    Mayembe, Shemmy
    Защитник
  • 29
    Денис Кожанов
    Полузащитник
  • 50
    Алексей Ковтун
    Защитник
    11
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
    27
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
    12
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 4
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 99
    Николай Квасный
    Защитник
  • 45
    Артем Щедрый
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 33
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 87
    Popovych, Ivan Vasyliovych
    Полузащитник
  • 88
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
    32
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
    32
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 32
    Kanibolotskyi, Anton
    Вратарь
  • 18
    Михаил Кополовец
    Нападающий
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Полузащитник
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 9
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 89
    Олег Синогуб
    Защитник
  • 47
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 14
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 18
    Mkomola, Yohana Oscar
    Нападающий
Тренеры
  • Василий Кобин
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
Удары в створ
4
10
Штрафные
7
5
Фолы
9
Угловые
3
3
ЖК
1
44%
Владение мячом
56%
2
Офсайды
1
3
Сейвы
Удары мимо
2
1
КК
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Щедрый на внушительной скорости сместился с левого фланга в зону перед штрафной, пробил от полукруга в левый нижний, но Попович дотянулся!
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 2 мин.
45'
Пиняшко умудрился развернуться в чужой штрафной, после передачи с левого фланга, но Шиндер так и не смог отдать ему ответный пас при быстрой стенке.
43'
Ингулец старается закрыть соперников на их половине поля в концовке тайма.
40'
Щедрый со штрафного у левого угла чужих владений пробил низом, но Салем не смог подставить ногу, поэтому Попович справился без труда.
39'
Ситчинава вновь показал дриблинг в левом фланге атаки, после чего Нуриев просто был вынужден сносить его с ног.
36'
Ситчинава принял заброс в правый фланг атаки на грудь, развернулся, пробил с границы штрафной, но Попович уже успел сократить дистанцию.
34'
Фол против Пиняшко от Балана в правом фланге обороны.
32'
Замена
А Ковтуна сменил Петрусенко.
32'
Замена
Милевский заменен на Снижко.
31'
Штрафной в левом фланге для Миная завершился неточной подачей в центр штрафной.
29'
Офсайд
Офсайд у Ситчинавы при передачу верхом в правый фланг со своей половины от Салема.
25'
Вторая желтая
ПЕНАЛЬТИ! Карась ценой второй желтой остановил Ситчинаву в левом фланге своей штрафной, толкнув соперника в спину.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бартулович прицельно пробил в правый верхний угол с пенальти!
23'
Опасный момент
В сторону от дальней штанги опустился мяч, после удара с левого фланга из-за пределов штрафной от Квасного!
22'
Опасный момент
Шиндер выдал космический пас пяткой на Маембе в правый фланг чужой штрафной, Шемми пробил в дальний, но Малыш потащил!
21'
Бартулович качал соперника в левом фланге чужой штрафной, но в ответственный момент у него поехала опорная нога.
19'
Желтая карточка
Бартулович прорвался в правый фланг чужой штрафной, но прямо на границе его снес с ног Карась.
17'
А теперь и от Ситчинавы фол против Карася на чужой половине.
16'
Фол на Милевском со стороны Салема в центре поля.
16'
Неспешный розыгрыш мяча на своей половине от Миная наблюдаем.
14'
Ситчинава неудачно исполнил подачу с правого фланга. Мяч улетел за лицевую.
12'
Желтая карточка
Кучеренко поднялся с газона, и также получил горчичник.
11'
Желтая карточка
Накладка от Кучеренко против Нуриева у чужой штрафной! Ковтун уже на желтой за разговоры.
9'
Салем перехватил передачу себе за спину в правый фланг обороны Ингульца.
7'
Желтая карточка
Первая пошла! Шиндер грубо сыграл в отмашке от Квасного у углового флажка на правом фланге атаки.
6'
Офсайд
Штрафной быстро разыграли, но Милевский залез в офсайд.
6'
Фол против Кныша в правом фланге обороны от Балана.
4'
Опасный момент
Парировал Попович дальний удар со штрафного от Ковалева под левую штангу!
3'
Пиняшко сбил Щедрого в центральной зоне перед своей штрафной.
1'
Резво начали команды. Неплохой темп контроля в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Крынский, Шевцов, Мкомола, Чайковский, Белоцерковец, Асмелаш, Синегуб, Семенко.
Ингулец: Малыш — Балан, Кучеренко, Салем, Ковалев, Квасный — Шедрый, Шишка, Запорожец, Бартулович — Ситчинава.
Запасные: Каниболоцкий, Петрусенко, Снижко, Бойко, И. Попович, Хахлев, Ахмедзаде, Кополовец.
Минай: А. Попович — Маембе, Ковтун, Карась, Кныш — Кожанов, Нуриев, Ткачук, Пиняшко — Шиндер, Милевский.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Ужгород, Украина) сыграют закарпатский Минай и петровский Ингулец.
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Анонс матча ФК Минай - Ингулец 13.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 13.03.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 03.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Василий Кобин и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Ингулец можно посмотреть 13.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Динамо - 07.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против Колос - 07.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Минай - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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