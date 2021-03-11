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Манчестер Юнайтед - Милан онлайн трансляция матча

Лига Европы - 11 марта 2021, 19:55 - Олд Траффорд
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Обновить
14'
Милан
Милан
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
36%
Ничья
36%
Милан
27%
П1: 1.53 Х: 4.25 П2: 7.01
П1: 1.53 Х: 3.80 П2: 7.00
П1: 1.53 Х: 4.25 П2: 7.01
П1: 1.54 Х: 4.21 П2: 7.03
П1: 1.61 Х: 3.80 П2: 6.70
Интересные факты
  • Милан без побед над Манчестер Юнайтед в последних 4 играх.
  • Милан не проигрывает в последних 4 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 11 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Манчестер Юнайтед не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 35% матчей, Милан выигрывает в 57% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Милан выигрывает в 57%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Милан.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Милан выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.6 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.07 гола, играя дома, а Милан забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Милан - 3.6.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Милан - 1.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Во время последних 9 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-13 в пользу команды Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 18:30 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.03.2021 - 22:15 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 21:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Ньюкасл В
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Эллас Верона 0 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан В
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Милан 1 - 1 Завершен Црвена Звезда Н
Чемпионат Италии 2020/2021
21.02.2021 - 16:00 Милан 0 - 3 Завершен Интер П
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Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
36%
Ничья
36%
Милан
27%
П1: 1.53 Х: 4.25 П2: 7.01
П1: 1.53 Х: 3.80 П2: 7.00
П1: 1.53 Х: 4.25 П2: 7.01
П1: 1.54 Х: 4.21 П2: 7.03
П1: 1.61 Х: 3.80 П2: 6.70
Составы команд
26
Дин Хендерсон
27
Теллеш, Алекс
5
Харри Магуайр
3
Бэйли, Эрик
29
Уан-Биссака, Аарон
31
Неманья Матич
39
Мактоминей, Скотт
9
Антони Марсьяль
18
Бруно Фернандес
21
Даниэль Джеймс
11
Гринвуд, Мейсон
99
Джанлуиджи Доннарумма
2
Давиде Калабрия
24
Симон Кьер
23
Фикайо Томори
5
Диогу Далот
33
Раде Крунич
18
Суалихо Мейте
79
Франк Кесси
56
Саелемакезерс, Алексис
17
Рафаэл Леау
21
Браим Диас
Стартовый состав
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 18
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 5
    Диогу Далот
    Защитник
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 30
    Бишоп, Нэйтан
    Вратарь
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 74
    Shoretire, Shola
    Полузащитник
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 90
    Антонио Доннарумма
    Вратарь
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 8
    Сандро Тонали
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 30
    Tonin, Riccardo
    Нападающий
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
2
Штрафные
Фолы
1
1
Удары в створ
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
12'
Инфо
Отмена гола! Кессье принял вбрасывание из-за боковой от Калабрии на руку!
11'
Опасный момент
ГОЛ! Кессье принял на бедро передачу с правого фланга от Калабрии, после чего вторым касанием пробил в дальний верхний!
10'
Юнайтед начал играть в более уверенный контроль мяча в данные минуты.
8'
Опасный момент
Мартиаль! Доннарумма потащил из-под перекладины удар форварда с лицевой границы штрафной!
7'
Манчестер показывает контроль мяча в центре поля.
4'
Офсайд
И уже есть гол! Леау получил отскок в свободной зоне перед чужой штрафной, убежал на свидание, пробил под Хендерсона, но боковой поднял флажок! Офсайд!
2'
Милан начал с фланговых попыток атаки, но опасности не создал для чужих ворот.
1'
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Кастильехо, Тонали, Калюлю, Тонин, Габбиа.
Милан: А. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Томори, Далот — Крунич, Мейте, Кесси — Салемакерс, Леау, Диас.
Запасные: Грант, Бишоп, Линделеф, Фред, Диалло, Шоу, Уильямс, Туанзебе, Шортайр.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Алекс Теллес — Мактминей, Матич — Джеймс, Фернандеш, Мартиаль — Гринвуд.
Славко Винцич (Словения) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Юнайтед и Милан.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Милан 11.03.2021, Лига Европы

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 11.03.2021
Время начала матча: 19:55

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Милан можно посмотреть 11.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Манчестер Сити" - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Эллас Верона - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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