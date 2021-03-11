Манчестер Юнайтед - Милан онлайн трансляция матча

Милан без побед над Манчестер Юнайтед в последних 4 играх.

Милан не проигрывает в последних 4 играх.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 11 играх.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Манчестер Юнайтед не пропускает в 4 матчах подряд.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 35% матчей, Милан выигрывает в 57% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Милан выигрывает в 57%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Милан.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Милан выиграла 1, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Манчестер Юнайтед забивает 2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.6 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Манчестер Юнайтед забивает 2.07 гола, играя дома, а Милан забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Милан - 3.6.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Милан - 1.8.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.