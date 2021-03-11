Манчестер Юнайтед - Милан онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.
Дата проведения матча: 11.03.2021
Время начала матча: 19:55
Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Манчестер Сити" - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Эллас Верона - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.
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