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Милан - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Лига Европы - 18 марта 2021, 22:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 0
Обновить
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Милан
31%
Ничья
25%
Манчестер Юнайтед
44%
П1: 5.01 Х: 4.00 П2: 1.72
П1: 4.33 Х: 3.90 П2: 1.73
П1: 5.01 Х: 4.00 П2: 1.72
П1: 4.84 Х: 3.93 П2: 1.76
П1: 3.45 Х: 3.50 П2: 2.17
Интересные факты
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 13 играх.
  • Результат первой игры Манчестер Юнайтед - Милан 1-1.
  • Милан сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • Наиболее популярный счет между Милан и Манчестер Юнайтед 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Милан выигрывает первый тайм в 55% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33% матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Милан забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 2.2 гола против команды Милан (в среднем).
  • Милан забивает 2.33 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Манчестер Юнайтед - 3.4.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Манчестер Юнайтед - 1.4.
  • Во время последних 10 встреч, команда Милан выиграла 3 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-14 в пользу команды Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч
Личные встречи
Милан
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Манчестер Юнайтед
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Наполи П
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Эллас Верона 0 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 21:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Милан Н
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 18:30 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.03.2021 - 22:15 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Милан
31%
Ничья
25%
Манчестер Юнайтед
44%
П1: 5.01 Х: 4.00 П2: 1.72
П1: 4.33 Х: 3.90 П2: 1.73
П1: 5.01 Х: 4.00 П2: 1.72
П1: 4.84 Х: 3.93 П2: 1.76
П1: 3.45 Х: 3.50 П2: 2.17
Составы команд
99
Джанлуиджи Доннарумма
19
Тео
24
Симон Кьер
23
Фикайо Томори
20
Kalulu, Pierre
18
Суалихо Мейте
79
Франк Кесси
33
Раде Крунич
56
Саелемакезерс, Алексис
10
Хакан Чалханоглу
7
Самуэль Кастильехо
26
Дин Хендерсон
29
Уан-Биссака, Аарон
2
Виктор Нильссон-Линделёф
5
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
39
Мактоминей, Скотт
17
Фред
11
Гринвуд, Мейсон
18
Бруно Фернандес
21
Даниэль Джеймс
10
Рэшфорд, Маркус
Стартовый состав
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 18
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 19
    Тео
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 90
    Антонио Доннарумма
    Вратарь
  • 5
    Диогу Далот
    Защитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 4
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 30
    Tonin, Riccardo
    Нападающий
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
5
Штрафные
3
2
Фолы
5
3
Удары мимо
2
2
Удары в створ
1
3
Угловые
2
1
Блокировано ударов
1
1
Офсайды
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
45+1'
Свисток
Перерыв.
45'
Опасный момент
Крунич пробил из-под Ван-Биссаки! Мимо створа!
40'
Опасный момент
Плотный удар Салемакерса! Хендерсон перевел на угловой!
39'
Ибрагимович разминается у бровки. Ждем Златана на поле.
35'
Атака "Милана" 2 в 2! Кастильехо отдал на Кессье! Слишком слабая передача. Линделеф перехватил.
33'
Не очень высокий темп демонстрируют команды. "МЮ" держит мяч в центре поля.
29'
Магуайр пробил головой после подачи с углового. Мимо створа.
27'
Инфо
Статистика ударов - 3:2 в пользу "МЮ".
24'
Тео завладел мячом и разогнал атаку. Шоу в последний момент накрыл Эрнандеса.
21'
Джеймс упал в чужой штрафной! Молчит арбитр!
18'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу "МЮ".
15'
Опасный момент
Неплохой удар от Кессье! Хендерсон контролирует ситуацию.
13'
Джеймс сфолил против Тео. Свободный для хозяев.
12'
Опасный момент
Удар Фернандеша с линии штрафной! Выше створа!
11'
Гости владеют мячом. Моментов нет.
9'
Навес от Фернандеша! Мяч не дошел до адресата.
6'
"Юнайтед" завладел мячом. Хозяева активно прессингуют соперника.
3'
Кастильехо нарушил правила в атаке.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр - Феликс Брых.
"Милан", стартовый состав: Доннарумма - Эрнандес, Томори, Кьер, Калулу - Кессье, Мейте - Крунич, Чалханоглу, Кастильехо - Салемакерс.
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Хендерсон - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Мактоминай, Фред - Гринвуд, Фернандеш, Джеймс - Рашфорд.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 Лиги Европы: "Милан" - "Манчестер Юнайтед". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Милан - "Манчестер Юнайтед" 18.03.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 18.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Милан (Милан) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Милан в предыдущем футбольном матче 11.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 18.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Милан - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Наполи - 14.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 14.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча Милан - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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