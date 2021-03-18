Милан - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 13 играх.

Результат первой игры Манчестер Юнайтед - Милан 1-1.

Милан сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.

Наиболее популярный счет между Милан и Манчестер Юнайтед 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Милан выигрывает первый тайм в 55% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33% матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Недавнее выступление команды Милан в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Милан забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 2.2 гола против команды Милан (в среднем).

Милан забивает 2.33 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Манчестер Юнайтед - 3.4.

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Манчестер Юнайтед - 1.4.