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Ворскла - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 апреля 2021, 14:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
2 - 0
Обновить
72'
ФК Львов
Львов
Ход матча
8' Энес Махмутович 14' Якубу, Наджиб 27' Фране Циряк 28' Hrysyo, Maksym 32' Кейн, Ибрахим
46' Луизао Вышел: Ndiaye, Pape-Alioune 47' Кейн, Ибрахим 50' Владислав Кулач 61' Альваро Вышел: Ренан 61' Brikner, Ivan Вышел: Алексей Довгий
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
44%
Ничья
25%
ФК Львов
31%
П1: 1.02 Х: 21.00 П2: 38.00
П1: 1.45 Х: 4.00 П2: 6.00
П1: 1.02 Х: 21.00 П2: 38.00
П1: 1.02 Х: 21.00 П2: 38.00
П1: 1.51 Х: 4.20 П2: 6.80
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
4
Побед
8
Игр
2
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Колос П
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Новости команд
Главные события
61'
Альваро
Вышел: Ренан
61'
Brikner, Ivan
Вышел: Алексей Довгий
ГООЛ! Владислав Кулач
50'
ГООЛ! Кейн, Ибрахим
47'
Луизао
Вышел: Ndiaye, Pape-Alioune
46'
Кейн, Ибрахим
32'
28'
Hrysyo, Maksym
27'
Фране Циряк
Якубу, Наджиб
14'
8'
Энес Махмутович
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
44%
Ничья
25%
ФК Львов
31%
П1: 1.02 Х: 21.00 П2: 38.00
П1: 1.45 Х: 4.00 П2: 6.00
П1: 1.02 Х: 21.00 П2: 38.00
П1: 1.02 Х: 21.00 П2: 38.00
П1: 1.51 Х: 4.20 П2: 6.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
    47 32
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
    50
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 7
    Луизао
    Защитник
    46
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
    14
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
    61
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
    28
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
    27
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
    8
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 10
    Альваро
    Защитник
    61
Запасные игроки
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 52
    Semiyet, Daniil
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 92
    Ndiaye, Pape-Alioune
    Полузащитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 2
    Иван Лобай
    Защитник
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Бессмертный, Анатолий
Статистика матча
57%
Владение мячом
43%
10
Штрафные
14
13
Фолы
8
2
ЖК
3
3
Удары в створ
3
3
Сейвы
1
1
Удары мимо
1
1
Офсайды
2
3
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
Инфо
Ворскла успокоилась после двух забитых мячей. При этом полтавчане не собираются отдавать Львову инициативу.
59'
Замена
Львов освежает игру. Ренан и Довгий вышли на поле вместо Альваро и Брикнера.
54'
Ризнык намертво зафиксировал мяч после плотного дальнего удара Брикнера.
Инфо
Кулач вторым в УПЛ после динамовца Виктора Цыганкова забил 10 голов в сезоне. Владислав проводит самый результативный сезон в карьере.
50'
Гоооол!!!
2:0! Как все быстро изменилось в нашем матче! Кулач после передачи Кане вышел один на один с вратарем и вторым касанием пробил в угол.
Инфо
Кане забил 3-й гол в сезоне. Также в активе Ибрагима 2 результативных передачи.
47'
Гоооол!!!
И сразу Ворскла открывает счет! Кане никто не помешал принять мяч в штрафной Львова – малиец низом точно покатил в ближний угол!
46'
Свисток
Второй тайм стартовал!
Инфо
По первому тайму так и не скажешь, какая из команд идет 5-й в турнирной таблице и претендует на попадание в Лигу Европы. Львов действует активней, и если бы Альваро не допустил осечку с пенальти, то гости могли бы уйти на перерыв с минимальным преимуществом. А футболистов Ворсклы после инертного первого тайма ждет горячий разговор в раздевалке с Максимовым.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен. Пока без голов, но футбол у нас бодрый.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму две минуты.
45'
Опасный момент
Степанюк! Бил форвард Ворсклы метров с 23-х – Ильющенков в красивом прыжке вытащил мяч из-под перекладины.
44'
Грисьо бил после удара Альваро – мяч срезался с ноги у игрока гостей.
43'
Опасный момент
Альваро вышел один на один с Ризныком, но не смог обработать мяч и упустил шанс реабилитироваться перед командой за нереализованный пенальти.
42'
Неплохой дальний удар от Бусько – мяч ушел чуть выше перекладины.
39'
Ныч снова угрожал воротам Ворсклы! Чеснаков заблокировал удар форварда Львова после прострела Бусько с правого фланга.
37'
Ошибается боковой арбитр после разрезной передачи на Ныча. Не было тут офсайда.
35'
Тилль головой пробил после навеса Пердуты – мяч улетел куда-то в небеса.
33'
Розыгрыш штрафного закончился несильным ударом Брикнера прямо в руки Ризныку.
32'
Желтая карточка
Кане на фланге сбил Семенива и посадил себя на предупреждение. Малиец в этом эпизоде еще и получил болезненный удар по колену.
28'
Желтая карточка
И еще одна желтая для Грисьо за нарушение на чужой половине поля.
27'
Желтая карточка
Чиряк за разговоры получил от Балакина предупреждение. Футболист Львова переусердствовал в попытке выпросить пенальти.
27'
Опасный момент
Ныч не забивает из убойной позиции! Ризнык вовремя сократил угол обстрела и принял мяч на себя. Угловой для Львова.
25'
Кровь на лице у Скляря после столкновения с Альваро. Защитнику Ворсклы придется временно покинуть поле.
23'
Инфо
Маловато остроты от Ворсклы. Если бы не Ризнык, то полтавчане уже бы уступали в счете. Максимов вряд ли доволен тем, что происходит на поле.
19'
Семенив заработал штрафной с левого фланга – навес Альваро адресата не нашел.
16'
Тилль и Чиряк жестко столкнулись в центре поля. Пауза в игре.
14'
Незабитый пенальти
Ризнык!!! Вратарь Ворсклы угадал направление удара Альваро и спас свою команду.
13'
Опасный момент
Якубу привез пенальти на ворота Ворсклы! Балакин мог и удалять футболиста хозяев, но ограничился желтой карточкой.
11'
Тиль решился на дальний удар – футболисту сборной Люксембурга не хватило точности.
9'
Тиль со штрафного пустил мяч под перекладину – никаких проблем для вратаря Львова.
8'
Желтая карточка
Махмутович сбил Кулача в нескольких сантиметрах от штрафной – закономерное предупреждение для капитана Львова.
6'
Львов неплохо выбежал в контратаку – удар Ныча метров с 9-ти заблокировал Якубу.
3'
Кулач перспективно врывался в штрафную Львова, но в итоге момент закончился фолом Владислава в атаке.
1'
Свисток
Матч начался! Что произойдет сегодня – Ворскла закрепится в топ-5 или же Львов сбежит от Руха в борьбе за сохранение прописки в элите? Скоро все узнаем!
Вашему вниманию стартовые составы команд:
Ворскла: Ризнык – Яворский, Чеснаков, Якубу, Пердута – Скляр, Луизао, Тилль, Кане – Степанюк, Кулач.
Львов: Ильющенков – Ныч, Брикнер, Бусько, Грысьо, Семенив – Романчук, Якимец, Альваро, Чирьяк – Махмутович.
Инфо
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 21-го тура УПЛ между Ворсклой и Львовом. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Ворскла - ФК Львов 11.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Львов, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Ворскла в предыдущем футбольном матче 01.11.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Бессмертный, Анатолий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - ФК Львов можно посмотреть 11.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против СК Днепр-1 - 02.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Ворскла - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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