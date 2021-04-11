Ворскла - ФК Львов онлайн трансляция матча

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По первому тайму так и не скажешь, какая из команд идет 5-й в турнирной таблице и претендует на попадание в Лигу Европы. Львов действует активней, и если бы Альваро не допустил осечку с пенальти, то гости могли бы уйти на перерыв с минимальным преимуществом. А футболистов Ворсклы после инертного первого тайма ждет горячий разговор в раздевалке с Максимовым.