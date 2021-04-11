Ворскла - ФК Львов онлайн трансляция матча

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой ФК Львов (Львов):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Львов, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Ворскла в предыдущем футбольном матче 01.11.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Бессмертный, Анатолий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против СК Днепр-1 - 02.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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