Ворскла - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 апреля 2021

Неделю назад полтавская "Ворскла" проиграла донецкому "Шахтеру", уступив четвертую строчку черниговской "Десне". Стоит признать, что команда Максимова играла без привычной для нее агрессии, а потому к итоговому счету никаких вопросов быть не может. Впереди ворсклян ждет более легкий оппонент - ФК "Львов", выигравший лишь одну игру за последние пять туров. Символично, что виктория была добыта именно в поединке против "горняков", которые неделю назад победили в Полтаве.

"Ворскла" 14:00 ФК "Львов"

Favbet-лига. 21-й тур

11 апреля, Полтава, стадион "Ворскла"

Арбитр: М.Балакин

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Ворскла":

Как мы уже говорили выше, в последнем туре полтавчане на своей арене проиграли "Шахтеру", практически окончательно выпав из борьбы за бронзовые медали. В теории, "Зарю" догнать еще можно, однако на деле отыграть четыре очка за шесть туров у соперника, который имеет еще и матч в запасе, практически невозможно. Особенно, если штаб Максимова не проведет работу над ошибками после игры с чемпионом.

Главный вопрос перед матчем в воскресенье - смогут ли выйти на поле Тилль и Пердута, которые получили травмы в прошедшее воскресенье. Вначале были новости, что оба пропустят один месяц, однако официальная пресс-служба полтавчан успела это опровергнуть. Оба сейчас работают в общей группе, но уверенности, что они выйдут с первых минут нет. Также игру пропустит Пуцлин, который набрал лишних желтых карточек. От себя сделаем ставку, что Максимов сыграет по схеме 4-4-2, оставив на скамейке Яворского - опытный центрбек провалил последнюю игру.

Ориентировочный состав: Ризнык - Якубу, Чеснаков, Альюн, Сапай - Луизао, Скляр, Челядин, Кане - Степанюк, Кулач

ФК "Львов":

Три недели назад Анатолий Бессмертный добыл свою первую победу во главе львовян, обыграв "Шахтер" со счетом 3:2. В двух других матчах наставник проигрывал - 0:4 "Заре" и 1:5 "Днепру-1". Результаты команды пока что напоминают показания на кардиомониторе и до конца непонятно, выходит ли пациент из комы или ему уже не вылечиться. Дождемся воскресенья, чтобы увидеть, как выводы сделал Бессмертный после недавнего фиаско.

Эрнест Антви наиграл на удаление в прошлом туре и точно не отправится в Полтаву на выездной матч. Зато, Бессмертный сможет рассчитывать на трех других легионеров, которые успели залечить травмы - Ренан, Шина и Михоби. Первые два, по нашему мнению, точно получат место в старте.

Ориентировочный состав: Костик - Грисьо, Романчук, Махмутович, Якимец - Брикнер, Чирьяк - Шина, Тавареш, Ренан - Ныч

Цифры и факты

История встреч двух команд насчитывает 12 матчей. Небольшое преимущество на стороне полтавчан, которые побеждали пять раз. В четырех поединках викторию праздновал "Львов" и еще трижды была зафиксирована ничья

Интересно, что Полтава не может обыграть "львов" в рамках украинского первенства на протяжении четырех игр кряду - две ничьи и два поражения

Львовский коллектив не может сохранить ворота на замке уже в 9 матчах подряд. За это время они пропустили 23 гола

Будущие соперники редко играют вничью в текущей кампании. "Ворскла", к примеру, на протяжении пяти последних встреч не обходится без мировых (три победы, два поражения). У "Львова" таких случаев шесть (две победы, четыре поражения)

50-й матч в УПЛ может провести полузащитник "Львова" Шина

Юрий Максимов может провести 20-й ничейный в УПЛ. Речь идет о его тренерской карьере

Лучший бомбардир в составе двух команд - Владислав Кулач, который успел отметиться девять раз. В составе "Львова", забив четыре гола, лидирует Алваро Тавареш

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3700 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Ворскла 20 8 7 5 27-17 +10 31 0 12 ФК Львов 18 4 3 1 15-44 -29 15 0

Последние личные встречи

УПЛ, 8-й тур, 01.11.2020

"Львов" - "Ворскла" 1:0

Гол: Ныч 27

Кубок Украины, 1/16 финала, 30.09.2020

"Ворскла" - "Львов" 2:0

Голы: Кулач 79, 82

УПЛ, 29-й тур, 03.07.2020

"Львов" - "Ворскла" 2:2

Голы: Яковелли 55, Борзенко 75 - Челядин 7, Кравчук 89

УПЛ, 24-й тур, 31.05.2020

"Ворскла" - "Львов" 1:1

Голы: Кане 13 - Шина 90 (п)

"Ворскла" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Львов" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 2:1. Полтавский клуб подходит к игре в качестве фаворита, однако из-за потери трех основных футболистов, шансы гостей могут вырасти. Для каждой из команд будет важно забить первой, ведь в подобном случае коллектив Максимова получит шанс играть на контратаках, что они любят и часто практикуют, а львовяне, если первыми поведут в счете, то смогут закрыться на своей половине и постараться удержать нужный счет. В целом, линия атаки у хозяев более сыграна, а потому мы уверенны в их непростой, но все-таки победе. К тому же, Владислав Кулач давненько не забивал. Пока травмирован Цыганков, у форварда есть шанс догнать его в таблице бомбардиров.