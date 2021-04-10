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Ворскла - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 апреля 2021
Полтава хочет вернуться на победный путь - Львов намерен помешать
Фото: ФК Ворскла
Неделю назад полтавская "Ворскла" проиграла донецкому "Шахтеру", уступив четвертую строчку черниговской "Десне". Стоит признать, что команда Максимова играла без привычной для нее агрессии, а потому к итоговому счету никаких вопросов быть не может. Впереди ворсклян ждет более легкий оппонент - ФК "Львов", выигравший лишь одну игру за последние пять туров. Символично, что виктория была добыта именно в поединке против "горняков", которые неделю назад победили в Полтаве.
"Ворскла" 14:00 ФК "Львов"
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11 апреля, Полтава, стадион "Ворскла"
Арбитр: М.Балакин
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Ворскла":
Как мы уже говорили выше, в последнем туре полтавчане на своей арене проиграли "Шахтеру", практически окончательно выпав из борьбы за бронзовые медали. В теории, "Зарю" догнать еще можно, однако на деле отыграть четыре очка за шесть туров у соперника, который имеет еще и матч в запасе, практически невозможно. Особенно, если штаб Максимова не проведет работу над ошибками после игры с чемпионом.
Тілі-віллі, тралі-валі!... В тренування ми погналі! ???????? #ФКВорскла #FCVP pic.twitter.com/6Rj3rEPvw0— ФК Ворскла (@vorsklacomua) April 9, 2021
Главный вопрос перед матчем в воскресенье - смогут ли выйти на поле Тилль и Пердута, которые получили травмы в прошедшее воскресенье. Вначале были новости, что оба пропустят один месяц, однако официальная пресс-служба полтавчан успела это опровергнуть. Оба сейчас работают в общей группе, но уверенности, что они выйдут с первых минут нет. Также игру пропустит Пуцлин, который набрал лишних желтых карточек. От себя сделаем ставку, что Максимов сыграет по схеме 4-4-2, оставив на скамейке Яворского - опытный центрбек провалил последнюю игру.
Ориентировочный состав: Ризнык - Якубу, Чеснаков, Альюн, Сапай - Луизао, Скляр, Челядин, Кане - Степанюк, Кулач
ФК "Львов":
Три недели назад Анатолий Бессмертный добыл свою первую победу во главе львовян, обыграв "Шахтер" со счетом 3:2. В двух других матчах наставник проигрывал - 0:4 "Заре" и 1:5 "Днепру-1". Результаты команды пока что напоминают показания на кардиомониторе и до конца непонятно, выходит ли пациент из комы или ему уже не вылечиться. Дождемся воскресенья, чтобы увидеть, как выводы сделал Бессмертный после недавнего фиаско.
Эрнест Антви наиграл на удаление в прошлом туре и точно не отправится в Полтаву на выездной матч. Зато, Бессмертный сможет рассчитывать на трех других легионеров, которые успели залечить травмы - Ренан, Шина и Михоби. Первые два, по нашему мнению, точно получат место в старте.
Ориентировочный состав: Костик - Грисьо, Романчук, Махмутович, Якимец - Брикнер, Чирьяк - Шина, Тавареш, Ренан - Ныч
Цифры и факты
- История встреч двух команд насчитывает 12 матчей. Небольшое преимущество на стороне полтавчан, которые побеждали пять раз. В четырех поединках викторию праздновал "Львов" и еще трижды была зафиксирована ничья
- Интересно, что Полтава не может обыграть "львов" в рамках украинского первенства на протяжении четырех игр кряду - две ничьи и два поражения
- Львовский коллектив не может сохранить ворота на замке уже в 9 матчах подряд. За это время они пропустили 23 гола
- Будущие соперники редко играют вничью в текущей кампании. "Ворскла", к примеру, на протяжении пяти последних встреч не обходится без мировых (три победы, два поражения). У "Львова" таких случаев шесть (две победы, четыре поражения)
- 50-й матч в УПЛ может провести полузащитник "Львова" Шина
- Юрий Максимов может провести 20-й ничейный в УПЛ. Речь идет о его тренерской карьере
- Лучший бомбардир в составе двух команд - Владислав Кулач, который успел отметиться девять раз. В составе "Львова", забив четыре гола, лидирует Алваро Тавареш
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|Ворскла
|20
|8
|7
|5
|27-17
|+10
|31
|0
|12
|ФК Львов
|18
|4
|3
|1
|15-44
|-29
|15
|0
Последние личные встречи
УПЛ, 8-й тур, 01.11.2020
"Львов" - "Ворскла" 1:0
Гол: Ныч 27
Кубок Украины, 1/16 финала, 30.09.2020
"Ворскла" - "Львов" 2:0
Голы: Кулач 79, 82
УПЛ, 29-й тур, 03.07.2020
"Львов" - "Ворскла" 2:2
Голы: Яковелли 55, Борзенко 75 - Челядин 7, Кравчук 89
УПЛ, 24-й тур, 31.05.2020
"Ворскла" - "Львов" 1:1
Голы: Кане 13 - Шина 90 (п)
"Ворскла" - "Львов": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ворскла" - "Львов" от UA-Football
Победа "Ворсклы" 2:1. Полтавский клуб подходит к игре в качестве фаворита, однако из-за потери трех основных футболистов, шансы гостей могут вырасти. Для каждой из команд будет важно забить первой, ведь в подобном случае коллектив Максимова получит шанс играть на контратаках, что они любят и часто практикуют, а львовяне, если первыми поведут в счете, то смогут закрыться на своей половине и постараться удержать нужный счет. В целом, линия атаки у хозяев более сыграна, а потому мы уверенны в их непростой, но все-таки победе. К тому же, Владислав Кулач давненько не забивал. Пока травмирован Цыганков, у форварда есть шанс догнать его в таблице бомбардиров.
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