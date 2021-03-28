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Казахстан - Франция онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 28 марта 2021, 16:00 - Астана Арена
Главный судья: Кульбаков, Алексей
Рейтинг матча:
Казахстан
0 - 2
Матч завершен
Франция
Ход матча
20' Усман Дембеле 44' Сергей Малый
59' Антуан Гризманн Вышел: Виссам Бен Йеддер 59' Антони Марсьяль Вышел: Килиан Мбаппе 60' Поль Погба Вышел: Адриен Рабио 65' Максим Федин Вышел: Еркебулан Тунгышбаев 65' Серикжан Мужиков Вышел: Ян Вороговский 82' Ндомбеле Альваро, Танги Вышел: Мусса Сиссоко 83' Азат Нургалиев Вышел: Каримов, Рамазан 84' Руслан Валиуллин Вышел: Samorodov, Maksim 88' Усман Дембеле 89' Владислав Васильев Вышел: Astanov, Elkhan 90' Усман Дембеле Вышел: Кингсли Коман
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Казахстан
32%
Ничья
21%
Франция
47%
П1: 201.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 30.00 Х: 11.00 П2: 1.09
Прогноз на матч
Личные встречи
Казахстан
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Франция
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Франция
Последние матчи - Казахстан
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Франция П
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 17:00 Казахстан 1 - 2 Завершен Литва П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Албания 3 - 1 Завершен Казахстан П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Беларусь 2 - 0 Завершен Казахстан П
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 16:00 Казахстан 0 - 0 Завершен Албания Н
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Последние матчи - Франция
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Украина Н
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Швеция В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Франция В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Хорватия 1 - 2 Завершен Франция В
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Новости команд
Главные события
90'
Усман Дембеле
Вышел: Кингсли Коман
Владислав Васильев
Вышел: Astanov, Elkhan
89'
88'
Усман Дембеле
Руслан Валиуллин
Вышел: Samorodov, Maksim
84'
Азат Нургалиев
Вышел: Каримов, Рамазан
83'
82'
Ндомбеле Альваро, Танги
Вышел: Мусса Сиссоко
Максим Федин
Вышел: Еркебулан Тунгышбаев
65'
Серикжан Мужиков
Вышел: Ян Вороговский
65'
60'
Поль Погба
Вышел: Адриен Рабио
59'
Антуан Гризманн
Вышел: Виссам Бен Йеддер
59'
Антони Марсьяль
Вышел: Килиан Мбаппе
44'
Сергей Малый ГООЛ!
20'
Усман Дембеле ГООЛ!
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Казахстан
32%
Ничья
21%
Франция
47%
П1: 201.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 30.00 Х: 11.00 П2: 1.09
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Азат Нургалиев
    Полузащитник
    83
  • 14
    Владислав Васильев
    89
  • 10
    Серикжан Мужиков
    65
  • 2
    Сергей Малый
    Защитник
    44
  • 3
    Нуралы Алип
  • 23
    Марат Быстров
  • 15
    Александр Мокин
    Вратарь
  • 4
    Темирлан Ерланов
  • 20
    Максим Федин
    Нападающий
    65
  • 7
    Руслан Валиуллин
    Полузащитник
    84
  • 8
    Асхат Тагыберген
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
    90 88 20
  • 18
    Курт Зума
    Защитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
    60
  • 13
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
    82
  • 20
    Антони Марсьяль
    Нападающий
    59
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 5
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 8
    Лемар Томас
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    59
  • 12
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 19
    Люка Динь
    Защитник
Запасные игроки
  • 18
    Orazov, Ramazan
    Полузащитник
  • 17
    Тимур Досмагамбетов
    Полузащитник
  • 11
    Ян Вороговский
    Полузащитник
  • 5
    Samorodov, Maksim
    Нападающий
  • 9
    Astanov, Elkhan
    Полузащитник
  • 16
    Еркебулан Тунгышбаев
    Полузащитник
  • 6
    Usenov, Daniyar
    Полузащитник
  • 22
    Александр Марочкин
    Защитник
  • 21
    Абзал Бейсебеков
  • 12
    Seisen, Mukhammejan
    Вратарь
  • 1
    Станислав Покатилов
    Вратарь
  • 19
    Каримов, Рамазан
    Нападающий
  • 14
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 22
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 15
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 4
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 2
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 3
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 16
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
Тренеры
  • Талгат Байсуфинов
  • Дидье Дешам
Статистика матча
35%
Владение мячом
65%
19
Штрафные
12
4
Офсайды
4
1
Блокировано ударов
3
8
Фолы
15
Удары в створ
6
2
Удары мимо
2
Угловые
9
5
Сейвы
ЖК
1
Трансляция
90'
Свисток
Матч завершен!
90+3'
Опасный момент
Мбапе опасно пробивает с левого угла вратарской соперника, Мокин снова тащит.
90'
Инфо
Рефери компенсирует 4 минуты к основному времени матча.
90'
Замена
Замена у Франции: вместо Дембеле на поле вышел Коман.
89'
Замена
Замена у Казахстана: вместо Васильева на поле вышел Астанов.
88'
Желтая карточка
Дембеле получает горчичник за фол в центре поля и разговоры с арбитром, штрафной.
86'
Пас по правому флангу на Диня, но слишком сильно, от ворот для Мокина.
84'
Замена
Замена у Казахстана: вместо Нургалиева играет Каримов, вместо Валиуллина на поле вышел Самородов.
83'
Офсайд
Мбапе залез в оффсайд в центре атаки, стандарт.
82'
Замена
Замена у Франции: вместо Ндомбеле на поле вышел Сисоко.
81'
Штрафной для хозяев, подача во вратарскую соперника, защита выносит мяч.
79'
Опасный момент
Рабье пробивает с левого угла вратарской соперника, Мокин фиксирует мяч в ногах.
77'
Ндомбеле фолит в центре поля против Вороговского, штрафной.
75'
Незабитый пенальти
Мбапе пробивает в левый от голкипера нижний угол, Мокин тащит.
74'
Ерланов фолит против Мбапе в своей штрафной, пенальти.
72'
Уголовой
Три подряд угловых для Франции, попытка от Дембеле навесить с левого фланга, но поехала нога у нападающего, от ворот.
71'
Дембеле фолит в атаке против Ерланова, штрафной.
69'
Опасный момент
Дембеле головой пробивал впритык, но Мокин из-под перекладины вытащил мяч.
69'
Уголовой
Корнер для гостей, розыгрыш, навес, но очень не точно, от ворот для Мокина.
67'
Вороговский фолит в атаке против Зума, штрафной.
65'
Замена
Замена у Казахстана: вместо Федина на поле вышел Тунгешбаев, вместо Мужикова играет Вороговский.
64'
Федин теряет мяч на правом фланге атаки, снова перехват от защиты "Ле Блю".
62'
Уголовой
Угловой для трехцветных, навес во вратарскую казахов, удар головой от Зума, Мокин выбивает мяч.
60'
Заброс с левого фланга в штраную Мокина, защита выносит мяч.
58'
Замена
Замена у Франции: вместо Марсиаля на поле вышел Мбапе, вмесо Погба играет Рабье, вместо Гризмана появляется Бен Едерр.
57'
Прямой удар от Марсиаля, Мокин кулаками выбивает мяч.
56'
Мужиков фолит против Лемара у своей штрафной, опасный стандарт для гостей.
55'
Федин фолит против Ленгле в центре поля, стандарт.
53'
И снова попытка организовать быструю атаку от казахов, но защита французов перекусывает игру соперника у своих ворот.
51'
Марсиаль лежит на газоне, нужна ем помощь врачей.
50'
Прострел с левого фланга в штрафную гостей, но до удара дело не дошло.
48'
Заброс в штрафную французов на Федина, но слишком сильно, от ворот для Льориса.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
44'
Гоооол!!!
Угловой для гостей, подача с левого фланга, Малый головой забивает мяч в свои ворота. Цирк ...
43'
Опасный момент
Мокин начудил у своих ворот, неудачно выбил мяч, перехват от французов, Лемар перебрасывал голкипера, но Малый выносит круглого с линии.
41'
Динь простреливает с левого фланга, Ерланов перехватывает.
40'
Ерланов фолит в центре против Марсиаля, штрафной.
38'
Офсайд
Дембеле - в штрафной соперника оказался в оффсайде, стандарт для хозяев.
36'
Офсайд
Федин забегает в оффсайд на правом фланге атаки, стандарт.
35'
Лемар пробивает с центра штрафной соперника, выстрел заблокирован.
33'
Пытались хозяева забрать мяч под контроль в центре поля, но бездарно это вышло, снова круглый у французов.
31'
Пас по правому флангу на ход Дюбуа, слишком сильно, от ворот для Мокина.
30'
Валиуллин зарабатывает штрафной для своей команды, подача во вратарскую Льориса от Васильева, после отскока удар от того же Валиуллина, но слишком высоко.
28'
Заброс от Погба во вратарскую Мокина на ход Гризману, но слишком сильно, мяч в руках голкипера.
26'
Ндомбеле фолит против Мужикова в центре поля, штрафной.
24'
Валиуллин отдает неудобный для своего голкипера пас, Мокин вынужден выбить в аут.
22'
Снова в атаке Франция, Казахстан осел в защите.
20'
Гоооол!!!
Выбежали в быструю атаку гости, Дембеле получил мяч во вратарской Мокина, шатнул защитника и отправил мяч в правый нижний угол.
19'
Теряют хозяева мяч на правом фланге атаки, от ворот для Льориса.
17'
Дембеле на замахе пытался убрать защитника на линии вратарской Казахстана, но не сумел этого сделать и потерял мяч.
15'
Стандарт для французов, заброс в штрафную казахов, Малый головой выбивает мяч.
13'
Марсиаль пробивает с линии вратарской Мокина, защита блокирует выстрел.
12'
Марсиаль в центре штрафной соперника пытался совершить удар, но не сумел пробить из-за чистокола ног защитников, мяч потерян.
10'
Дембеле получил мяч перед вратарской оппонентов, потанцевал, но так и не сумел отдать внятный пас, мяч перехватила защита.
9'
Офсайд
Динь залез в оффсайд на левом фланге атаки, стандарт.
8'
Штрафной зарабатывает Федин, подача во вратарскую Льориса, мяч в руках у голкипера.
6'
Фол от Погба на острие атаки, стандарт для хозяев.
5'
Лемар фолит в центре поля против Федина, штрафной.
3'
Ошибся защитник трехцветных в центре поля, мяч перехватили казахи.
2'
С начала поединка гости взяли мяч под контроль, хозяева встречают высоко.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Франция): Льорис (кап), Дюбуа, Зума, Ленгле, Динь, Ндомбеле, Погба, Марсиаль, Гризман, Лемар, Дембеле.
Инфо
Стартовый состав (Казахстан): Мокин, Нургалиев (кап), Валлиулин, Алип, Малый, Ерланов, Быстров, Васильев, Тагиберген, Мужиков, Федин.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая траснляция матча 2 тура отбора на Чемпионат мира 2022 между командами Казахстана и Франции.
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Анонс матча Казахстан - Франция 28.03.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Казахстан и командой Франция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Астана Арена.

Дата проведения матча: 28.03.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Казахстан и командой Франция:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Франция, тогда как команда Казахстан осталась с поражением. Столкновение Казахстан и Франция в предыдущем футбольном матче 28.03.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Талгат Байсуфинов и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Казахстан - Франция можно посмотреть 28.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Казахстан - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Казахстан
Страна: Казахстан

Прошедший матч команды Казахстан был сыгран против Франция - 28.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий поединок команды Франция был сыгран против Казахстан - 28.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Казахстан - Франция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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