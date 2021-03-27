В ожидании первой победы. Казахстан - Франция. Анонс и прогноз матча на 28 марта 2021

Если для сборной Украины ничья против Франции - результат положительный, то сами чемпионы мира не рассчитывали потерять очки на своем поле. Теперь у Дидье Дешама нет права на ошибку, а потому в воскресенье мы должны увидеть лучшую версию сборной Франции. Хотя, не обойдется без ротации.

Под горячую руку “синих” попадет сборная Казахстана. “Ястребы” только начинают свой путь в квалификации и вряд ли рассчитывают всерьез побороться за выход из группы. С другой стороны, всегда можно и нужно играть за собственную честь.

Казахстан 16:00 Франция

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа D

28 марта, Нур-Султан, стадион "Астана-арена"

Арбитр: А.Кульбаков

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

Казахстан:

Ужасные выступления в рамках Лиги Наций, вынудили федерацию футбола Казахстана сменить главного тренера - с “ястребами” снова начал работать Талгат Байсуфинов. В период с 2016 по 2017 года он неплохо справлялся со своими обязанностями. При нем Казахстан рекордно высоко поднялся в рейтинге ФИФА - 83-е место.

Новый старый тренер “ястребов” не сможет рассчитывать на двух игроков - Куата и Шушаневича. В остальном - мы ожидаем увидеть на поле всех игроков основы. В последних матчах “желто-синие” играли по схеме с тремя центральными защитниками и, вероятно, не будут отходить от этих наработок. Украине не так давно это помогло.

Ориентировочный состав: Покатилов - Бейсебеков, Алип, Марочкин, Ерланов, Шомко - Абикен, Зайнутдинов, Тагыберген - Аймбетов, Федин

Франция:

Местная пресса не особо обрадовалась итоговому результату в матче против Украины. Французы обвиняли свою команду в пассивности после перерыва, излишней самоуверенности, а также закидывали камнями Кимпембпе и особенно Килиана Мбаппе. В игре против Казахстана Дидье Дешам должен найти подход к своей команде, чтобы внести правильные изменения.

Tous tournés vers le match de dimanche face au Kazakhstan ???? #FiersdetreBleus



???? @JeremieMasuka pic.twitter.com/pvWCvhZdaw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 25, 2021

Игру против Казахстана точно пропустит Нголо Канте - опорник получил повреждение в прошлом матче. Помимо выхода Погба вместо игрока “Челси”, мы ожидаем, что свое игровое время получат и другие футболисты - Менди, Дембеле, Марсьяль и Лангле. Однако стоит отметить, что от перемены места слагаемых, качество игры “трехцветных” не должно пострадать.

Ориентировочный состав: Льорис - Павар, Варан, Лангле, Менди - Коман, Погба, Рабио, Дембеле - Гризманн, Марсьяль

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 2-2 1 0 0 2 Финляндия 1 0 1 0 2-2 1 0 0 3 Украина 1 0 1 0 1-1 1 0 0 4 Франция 1 0 1 0 1-1 1 0 0 5 Казахстан 0 0 0 0 0-0 0 0 0

Последние очные встречи

Казахстан и Франция проведут первый личный матч в это воскресенье.

Казахстан - Франция: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Казахстан - Франция от UA-Football

Победа Франции 0:3. Интриги не будет. Точнее не так. Интрига будет, но лишь до первого забитого гола в исполнении гостей. Хозяева не побеждают на протяжении пяти встреч подряд и вряд ли неутешительная серия закончится в матче против раненых чемпионов мира. Казахи попытаются насытить оборону и не пропустить быстрый гол, но по нашему мнению, любые попытки выжить будут тщетны. Французам нужна первая победа в отборе и они ее добудут.