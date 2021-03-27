  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. В ожидании первой победы. Казахстан - Франция. Анонс и прогноз матча на 28 марта 2021
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ожидании первой победы. Казахстан - Франция. Анонс и прогноз матча на 28 марта 2021

Другое
(2 голосов)

Чемпионам мира нужна победа. Желательно, уверенная

В ожидании первой победы. Казахстан - Франция. Анонс и прогноз матча на 28 марта 2021

Фото: fff.fr/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Если для сборной Украины ничья против Франции - результат положительный, то сами чемпионы мира не рассчитывали потерять очки на своем поле. Теперь у Дидье Дешама нет права на ошибку, а потому в воскресенье мы должны увидеть лучшую версию сборной Франции. Хотя, не обойдется без ротации.

Читайте такжеДругая игра в сравнении с последним приездом команды Шевченко. Обзор СМИ после матча Франция - Украина

Под горячую руку “синих” попадет сборная Казахстана. “Ястребы” только начинают свой путь в квалификации и вряд ли рассчитывают всерьез побороться за выход из группы. С другой стороны, всегда можно и нужно играть за собственную честь.

Казахстан 16:00 Франция

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа D
28 марта, Нур-Султан, стадион "Астана-арена"
Арбитр: А.Кульбаков
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

Казахстан:

Ужасные выступления в рамках Лиги Наций, вынудили федерацию футбола Казахстана сменить главного тренера - с “ястребами” снова начал работать Талгат Байсуфинов. В период с 2016 по 2017 года он неплохо справлялся со своими обязанностями. При нем Казахстан рекордно высоко поднялся в рейтинге ФИФА - 83-е место.

Новый старый тренер “ястребов” не сможет рассчитывать на двух игроков - Куата и Шушаневича. В остальном - мы ожидаем увидеть на поле всех игроков основы. В последних матчах “желто-синие” играли по схеме с тремя центральными защитниками и, вероятно, не будут отходить от этих наработок. Украине не так давно это помогло.

Ориентировочный состав: Покатилов - Бейсебеков, Алип, Марочкин, Ерланов, Шомко - Абикен, Зайнутдинов, Тагыберген - Аймбетов, Федин

Франция:

Местная пресса не особо обрадовалась итоговому результату в матче против Украины. Французы обвиняли свою команду в пассивности после перерыва, излишней самоуверенности, а также закидывали камнями Кимпембпе и особенно Килиана Мбаппе. В игре против Казахстана Дидье Дешам должен найти подход к своей команде, чтобы внести правильные изменения.

Игру против Казахстана точно пропустит Нголо Канте - опорник получил повреждение в прошлом матче. Помимо выхода Погба вместо игрока “Челси”, мы ожидаем, что свое игровое время получат и другие футболисты - Менди, Дембеле, Марсьяль и Лангле. Однако стоит отметить, что от перемены места слагаемых, качество игры “трехцветных” не должно пострадать.

Ориентировочный состав: Льорис - Павар, Варан, Лангле, Менди - Коман, Погба, Рабио, Дембеле - Гризманн, Марсьяль

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
1 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 2-2 1 0 0
2 Финляндия 1 0 1 0 2-2 1 0 0
3 Украина 1 0 1 0 1-1 1 0 0
4 Франция 1 0 1 0 1-1 1 0 0
5 Казахстан 0 0 0 0 0-0 0 0 0

Последние очные встречи

Казахстан и Франция проведут первый личный матч в это воскресенье.

Казахстан - Франция: Ставки и коэффициенты

1xbet
32.00
9.90
1.12
Сделать ставку
Favbet
40.00
9.80
1.10
Сделать ставку
Parimatch
26.00
9.40
1.12
Сделать ставку

Прогноз на матч Казахстан - Франция от UA-Football

Победа Франции 0:3. Интриги не будет. Точнее не так. Интрига будет, но лишь до первого забитого гола в исполнении гостей. Хозяева не побеждают на протяжении пяти встреч подряд и вряд ли неутешительная серия закончится в матче против раненых чемпионов мира. Казахи попытаются насытить оборону и не пропустить быстрый гол, но по нашему мнению, любые попытки выжить будут тщетны. Французам нужна первая победа в отборе и они ее добудут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Казахстан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...