Франция - Чили 3:2. Видео голов и обзор матча
Гости поля чуть не сделали камбэк
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции на своем поле победила Чили в товарищеском матче. Чилийцы быстро вышли вперед, однако спустя 13 французы сравняли счет. В середине первого тайма "трехцветные" увеличили преимущество. После перерыва хозяева поля снова оказались впереди. Сборная Чили сократил отставание, но гостям не хватило времени, чтобы вырвать хотя бы ничью.
Контрольный матч
26 марта. Марсель, "Велодром"
Франция - Чили 3:2
Голы: Ю.Фофана, 19, Коло Муани, 25, Жиру, 72 – Нуьес Эспиноса, 6, Осорио, 82.
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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