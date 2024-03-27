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Франция - Чили 3:2. Видео голов и обзор матча

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Гости поля чуть не сделали камбэк

Франция - Чили 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Франции на своем поле победила Чили в товарищеском матче. Чилийцы быстро вышли вперед, однако спустя 13 французы сравняли счет. В середине первого тайма "трехцветные" увеличили преимущество. После перерыва хозяева поля снова оказались впереди. Сборная Чили сократил отставание, но гостям не хватило времени, чтобы вырвать хотя бы ничью.

Контрольный матч
26 марта. Марсель, "Велодром"
Франция - Чили 3:2
Голы: Ю.Фофана, 19, Коло Муани, 25, Жиру, 72 – Нуьес Эспиноса, 6, Осорио, 82.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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