ФК Минай - Ворскла онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Ворскла (Полтава):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Tsymbal, Mykola и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Николай Цымбал
Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Шахтер - 06.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Десна - 05.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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