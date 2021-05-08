ФК Минай - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Минай - Ворскла 09.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 09.05.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Tsymbal, Mykola и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Николай Цымбал



Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Шахтер - 06.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Десна - 05.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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