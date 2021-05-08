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ФК Минай - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 09 мая 2021, 14:00 - Mynay-Arena
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
1 - 1
Обновить
17'
Ворскла
Полтава
Ход матча
7' Хахлов, Олексий 11' Malepe, Ripo 14' Кейн, Ибрахим
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
31%
Ничья
31%
Ворскла
38%
П1: 9.92 Х: 5.23 П2: 1.31
П1: 9.92 Х: 5.23 П2: 1.31
П1: 9.92 Х: 5.23 П2: 1.31
П1: 12.50 Х: 5.00 П2: 1.29
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 14:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Десна В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 Ворскла 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Колос 3 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов В
Показать больше
Новости команд
Главные события
14'
Кейн, Ибрахим ГООЛ!
Malepe, Ripo
11'
ГООЛ! Хахлов, Олексий
7'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
31%
Ничья
31%
Ворскла
38%
П1: 9.92 Х: 5.23 П2: 1.31
П1: 9.92 Х: 5.23 П2: 1.31
П1: 9.92 Х: 5.23 П2: 1.31
П1: 12.50 Х: 5.00 П2: 1.29
Составы команд
Стартовый состав
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 4
    Sakiv, Taras
    Защитник
  • 20
    Пыняшко, Василий
    Полузащитник
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 8
    Malepe, Ripo
    Полузащитник
    11
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 33
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
    7
  • 30
    Chato
    Защитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
    14
Запасные игроки
  • 81
    Taran, Illia
    Вратарь
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 9
    Oduenyi, Ugochukwu
    Нападающий
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
  • 2
    Chushenko, Vladislav
  • 88
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 42
    Skybinskyi, Maksym
  • 48
    Ulianytskyi, Artur
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 27
    Alekseevich Krupsky, Ilya
    Защитник
  • 86
    Kozhevnikov, Alexander
    Полузащитник
Тренеры
  • Tsymbal, Mykola
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
2
Штрафные
2
2
Угловые
1
Фолы
1
1
Удары в створ
1
1
ЖК
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Степанюк выдал скидку в правый фланг чужой штрафной на Кане в оттяжку, после чего Ибрагим покатил в дальний! Каким классным верховым пасом отправили Руслана в рывок!
12'
Перехвачена попытка вскрыть левый фланг обороны Ворсклы передачей по правому флангу на Хахлева.
11'
Желтая карточка
Малепе в центре поя ударил по ногам Тилля.
9'
Ворскла старается организовать мгновенный ответ.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хахлев с пенальти пробил точно в правый нижний угол!
7'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ В СИЛЕ! VAR решил эпизод.
5'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! На ровном месте! Кулачу в руку попал мяч, после попытки Ахмедзаде головой продлить подачу с углового на левом фланге с ближней штанги!
3'
Фол от Яворского в правом фланге обороны против Ахмедзаде.
1'
Ворскла начала поединок с мячом на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ткаченко, Пердута, Кожевников, Кравчук, Уляницкий, Нестеренко, Крупский, Павлюк.
Ворскла: Резник — Яворский, Чеснаков, Сапай — Кане, Пуцлин, Скляр, Ребенок — Тилль, Степанюк — Кулач.
Запасные: Таран, Бойко, Скибинский, Огбонная, Милевский, Синжко, Чушенко.
Минай: Попович — Малепе, Матич, Лопыренок, Сакив — Ткачук — Кныш, Хахлев, Багайоко, Пиняшко — Ахмедзаде.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Ужгород, Украина) сыграют закарпатский Минай и полтавская Ворскла.
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Анонс матча ФК Минай - Ворскла 09.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Tsymbal, Mykola и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Ворскла можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Николай Цымбал

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Шахтер - 06.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Десна - 05.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Минай - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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