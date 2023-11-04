ФК Минай - Ворскла онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Минай выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-4 в пользу команды Ворскла Полтава

Игры прошлого года: 2-0 (Минай дома) и 2-0 (Ворскла Полтава дома).

Вы знали, что Ворскла Полтава забил 29% голов между минутами 16-30?

Минай без побед в последних 15 играх.

Минай сыграл 10 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Минай не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ворскла Полтава не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Минай в сезоне 0-3-3

Минай не забивает в последних 5 матчах.

Минай выигрывает первый тайм в 16% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 30% матчей.

Минай выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 30%.

Победителем прошлой встречи была команда Минай.

В их последнюю встречу команда Минай победила в 2 гол(а).

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

У команды Минай серия из 5 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 1, команда Ворскла Полтава выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.

Команда Минай выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Минай забивает 0.8 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1.4 гола против команды Минай (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Ворскла Полтава - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Ворскла Полтава - 1.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Минай забивает 0.63 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.39 гола, играя на выезде (в среднем).

Vadym Vitenchuk получил больше всего желтых карточек (4) в Минай. Oleksandr Sklyar получил 7 в Ворскла Полтава.

Ворскла Полтава без побед в последних 4 играх.

Ворскла Полтава не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.