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ФК Минай - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 ноября 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Суспільне: Херсон
Главный судья: Zadiran, S
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
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перерыв
Ворскла
Полтава
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Ход матча
13' Артем Челядин 34' Odaryuk, Volodimir
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
35%
Ничья
30%
Ворскла
35%
П1: 4.02 Х: 2.38 П2: 2.26
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Минай выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-4 в пользу команды Ворскла Полтава
  • Игры прошлого года: 2-0 (Минай дома) и 2-0 (Ворскла Полтава дома).
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 29% голов между минутами 16-30?
  • Минай без побед в последних 15 играх.
  • Минай сыграл 10 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Минай не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Минай в сезоне 0-3-3
  • Минай не забивает в последних 5 матчах.
  • Минай выигрывает первый тайм в 16% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 30% матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Минай.
  • В их последнюю встречу команда Минай победила в 2 гол(а).
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • У команды Минай серия из 5 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 1, команда Ворскла Полтава выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Команда Минай выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Минай забивает 0.8 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1.4 гола против команды Минай (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Ворскла Полтава - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Ворскла Полтава - 1.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Минай забивает 0.63 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.39 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Vadym Vitenchuk получил больше всего желтых карточек (4) в Минай. Oleksandr Sklyar получил 7 в Ворскла Полтава.
  • Ворскла Полтава без побед в последних 4 играх.
  • Ворскла Полтава не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
6
Игр
3
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Оболонь П
Кубок Украины 23-25
27.09.2023 - 14:15 Виктория 1 - 0 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - Ворскла
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Ворскла Н
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Главные события
Odaryuk, Volodimir
34'
13'
Артем Челядин
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
35%
Ничья
30%
Ворскла
35%
П1: 4.02 Х: 2.38 П2: 2.26
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бандура Александр
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Защитник
  • 3
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 10
    Odaryuk, Volodimir
    Нападающий
    34
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 6
    Андрей Ралюченко
    Полузащитник
  • 73
    Александр Мельник
    Защитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 19
    Gunichev, Yegor
    Нападающий
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 10
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 27
    Illia, Krupskyi
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
    13
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Полузащитник
  • 95
    Rodrigues, Felipe
    Защитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Володимир Шаран
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
2
Удары мимо
2
5
Штрафные
8
1
Офсайды
1
7
Фолы
4
1
ЖК
1
Угловые
8
Удары в створ
1
1
Сейвы
LIVE
Трансляция матча ФК Минай - Ворскла
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Суспільне: Херсон
Трансляция
41'
Опасный момент
38'
Еще момент после углового возникает у Ворсклы! Челядин примерно с 10 метров расстреливал ворота, но не попал в створ.
37'
Опасный момент
Юрченко едва не закрутил мяч в ворота от углового флажка. Учитывая погодные условия, это был действительно опасный момент. Однако Бандура справился.
34'
Желтая карточка
Одарюк в подкате зацепил ногу Кане, но не мяч.
26'
Было подозрение на игру рукой Солдата в своей штрафной площадке. Ассистенты на VAR посмотрели эпизод, нарушение не зафиксировали.
21'
Одарюк прорвался по флангу и выполнил прострел, на который не пошел никто из партнеров. Немчанинов все же пробил со второго темпа, но не попал в ворота.
13'
Желтая карточка
Челядин потерял контроль над мячом и начал бить соперников по ногам, чтобы вернуть его себе.
10'
Длительная пауза возникла в игре из-за повреждения Пердуты. С капитаном Ворсклы все хорошо, он готов вернуться на поле.
3'
Опасный момент
Минай отвечает своим моментом! Твердохлеб с границы штрафной пытался поразить ближний угол, было очень близко к цели.
1'
Опасный момент
Полтавчане могли открывать счет уже на первой минуте! Степанюк обокрал защитника и пробил в дальний угол, пока Бандура не был готов. Совсем немного не хватило.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Сергей Задиран.
Запасные: Кемкин (в), Ольховой (в), Гечев, Голуб, Демиденко, Кораблин, Кравчук, Панасенко, Ременяк, Рогозинский.
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура (к) — Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Солдат — Петько, Ралюченко — Гуничев, Твердохлеб, Одарюк — Вишневский. Главный тренер — Владимир Шаран.
Запасные: Домолега (в), Бацула, Лукас, Нестеренко, Островский, Сердюк, Сантана, Хрипчук, Черныш.
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Исенко — Крупский, Чеснаков, Павлюк, Пердута (к) — Челядин, Скляр — Фелипе, Юрченко, Кане — Степанюк. Главный тренер — Виктор Скрипник.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура УПЛ Минай – Ворскла.
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Анонс матча ФК Минай - Ворскла 05.11.2023, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 05.11.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Ворскла в предыдущем футбольном матче 08.05.2023 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Ворскла можно посмотреть 05.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Верес - 29.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Оболонь - 02.11.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

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