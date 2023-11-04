ФК Минай - Ворскла онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 05.11.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Ворскла (Полтава):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Ворскла в предыдущем футбольном матче 08.05.2023 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Верес - 29.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Оболонь - 02.11.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.
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