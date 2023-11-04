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Минай – Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.11.2023
Минай - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В предыдущем сезоне "Ворскла" в одном из матчей проиграла "Миную" 0:2. Но "Минай" тогда был другим. Это была организованная, сбитая команда, умеющая огрызаться против любых соперников. Сейчас же закарпатцы – глухие аутсайдеры турнира без единой победы в чемпионате. Удастся ли в таких условиях навязать борьбу "Ворскле"? Есть сомнения.
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УПЛ. Тринадцатый тур. 05.11.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Сергей Задиран
"Минай" 13:00 "Ворскла"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Общественное, Спорт 1
Новости "Миная"
Позитива в контексте "Миная" мало. Владимир Шаран после ничьей с "Вересом" говорил о борьбе, стараниях и ожиданиях, но также говорил, что не узнал свою команду в течение первых 30-ти минут. Можно этот горизонт расширить: "Минай" трудно узнаваем почти весь первый круг текущего чемпионата.
Вот уже тринадцатый тур – а побед нет. И самое печальное то, что не видно света в конце тоннеля. Можно надеяться на зимнее трансферное окно, но будут ли оправданы эти надежды? У клуба нет много денег, поэтому подписать качественных футболистов будет практически нереально.
Против "Ворсклы" точно придется играть теми, кто есть. А есть все, кроме двух важных футболистов – Андрея Булезы (травма) и Вадима Витенчука (дисквалификация). Под вопросом остается участие в матче Александра Мельника, у которого тоже были проблемы со здоровьем.
Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Солдат, Кравчук, Мельник, Немчанинов – Гечев, Твердохлеб, Панасенко – Рогозинский, Гуничев – Вишневский
Новости "Ворсклы"
В чемпионате у "Ворсклы" дела обстоят не лучшим образом. Точнее, не так хорошо, как хотелось бы Виктору Скрипнику. Но у полтавчан уже есть достижения в Кубке Украины – выход в полуфинал и перспективы пробиться в Европу именно по этому пути.
Но "Ворскла" должна стараться хорошо проявлять себя и в чемпионате. Тем более против соперника, которого можно считать принципиальным. Помнится предыдущий чемпионат, когда "Ворскла" проиграла на поле "Миная" 0:2 (собственно, тогда оба матча состоялись на "Минай-Арене"). Не пора ли отомстить?
Сейчас, к слову, у "Ворсклы" восстановились почти все травмированные. Уже можно рассчитывать и на Чеснакова, и на Юрченко, и на Фелипе. Дисквалифицированных игроков тоже нет.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Сантана, Чеснаков, Корниенко – Юрченко, Скляр, Черныш – Бацула, Кане – Степанюк
"Минай" – "Ворскла". Статистика личных встреч
Три из пяти матчей между этими соперниками закончились со счётом 2:0. Дважды так побеждала "Ворскла", однажды – "Минай". Еще в одном случае была зафиксирована минимальная победа полтавчан, а в другом – ничья. История противостояния – не слишком насыщенная.
"Минай" – "Ворскла". Последние матчи команд
В своем последнем матче "Минай" не проиграл. Вообще, в последних трех турах – только одно поражение. Но… ни одного забитого, ни одной победы в чемпионате в целом. Это не просто кризис, а кризис среди кризисов.
"Ворскла" очень хорошо выступает в Кубке Украины. Разгромом "Оболони" на неделе полтавчане прервали свою серию без побед с четырех матчей. В трех последних играх Полтава организовала семь взятий ворот. Приличный показатель.
"Минай" – "Ворскла". Турнирное положение команд
Турнирное положение "Миная" – критическое. Последнее место с отставанием в семь баллов от зоны, дающей право остаться в УПЛ. "Ворскла" – в конце первого десятка, но победа может приблизить ее к топ-5.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|12
|8
|2
|2
|25-11
|+14
|26
|0
|2
|Полесье
|12
|8
|1
|3
|19-8
|+11
|25
|0
|3
|Шахтер
|11
|7
|3
|1
|21-10
|+11
|24
|0
|4
|СК Днепр-1
|12
|7
|3
|2
|15-10
|+5
|24
|0
|5
|Рух
|12
|5
|5
|2
|19-12
|+7
|20
|0
|6
|Черноморец
|11
|6
|1
|4
|18-11
|+7
|19
|0
|7
|Колос
|13
|3
|8
|2
|9-9
|0
|17
|0
|8
|Динамо
|10
|5
|1
|4
|23-16
|+7
|16
|0
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|14-23
|-9
|14
|0
|10
|ЛНЗ
|13
|3
|4
|6
|12-16
|-4
|13
|0
|11
|Оболонь
|12
|3
|3
|6
|8-17
|-9
|12
|0
|12
|Металлист 1925
|11
|3
|3
|5
|9-12
|-3
|12
|0
|13
|ФК Александрия
|12
|2
|4
|6
|7-17
|-10
|10
|0
|14
|Заря
|10
|2
|3
|5
|10-13
|-3
|9
|0
|15
|Верес
|11
|1
|4
|6
|8-17
|-9
|7
|0
|16
|ФК Минай
|12
|0
|5
|7
|6-21
|-15
|5
|0
"Минай" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Минай" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Ворсклы" 1:0. Вряд ли будет результативный матч. "Ворскла" сыграет прагматично на результат и этого должно хватить для минимальной победы над соперником. "Минай" сейчас не в том состоянии, чтобы сопротивляться. Ставку предлагаем на "тотал меньше 2.5".
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