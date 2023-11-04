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Минай – Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.11.2023

Украина

Минай - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай – Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.11.2023

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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В предыдущем сезоне "Ворскла" в одном из матчей проиграла "Миную" 0:2. Но "Минай" тогда был другим. Это была организованная, сбитая команда, умеющая огрызаться против любых соперников. Сейчас же закарпатцы – глухие аутсайдеры турнира без единой победы в чемпионате. Удастся ли в таких условиях навязать борьбу "Ворскле"? Есть сомнения.

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Содержание

УПЛ. Тринадцатый тур. 05.11.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Сергей Задиран

"Минай" 13:00 "Ворскла"

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Новости "Миная"

Позитива в контексте "Миная" мало. Владимир Шаран после ничьей с "Вересом" говорил о борьбе, стараниях и ожиданиях, но также говорил, что не узнал свою команду в течение первых 30-ти минут. Можно этот горизонт расширить: "Минай" трудно узнаваем почти весь первый круг текущего чемпионата.

Вот уже тринадцатый тур – а побед нет. И самое печальное то, что не видно света в конце тоннеля. Можно надеяться на зимнее трансферное окно, но будут ли оправданы эти надежды? У клуба нет много денег, поэтому подписать качественных футболистов будет практически нереально.

Против "Ворсклы" точно придется играть теми, кто есть. А есть все, кроме двух важных футболистов – Андрея Булезы (травма) и Вадима Витенчука (дисквалификация). Под вопросом остается участие в матче Александра Мельника, у которого тоже были проблемы со здоровьем.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Солдат, Кравчук, Мельник, Немчанинов – Гечев, Твердохлеб, Панасенко – Рогозинский, Гуничев – Вишневский

Новости "Ворсклы"

В чемпионате у "Ворсклы" дела обстоят не лучшим образом. Точнее, не так хорошо, как хотелось бы Виктору Скрипнику. Но у полтавчан уже есть достижения в Кубке Украины – выход в полуфинал и перспективы пробиться в Европу именно по этому пути.

Но "Ворскла" должна стараться хорошо проявлять себя и в чемпионате. Тем более против соперника, которого можно считать принципиальным. Помнится предыдущий чемпионат, когда "Ворскла" проиграла на поле "Миная" 0:2 (собственно, тогда оба матча состоялись на "Минай-Арене"). Не пора ли отомстить?

Сейчас, к слову, у "Ворсклы" восстановились почти все травмированные. Уже можно рассчитывать и на Чеснакова, и на Юрченко, и на Фелипе. Дисквалифицированных игроков тоже нет.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Сантана, Чеснаков, Корниенко – Юрченко, Скляр, Черныш – Бацула, Кане – Степанюк

"Минай" – "Ворскла". Статистика личных встреч

Три из пяти матчей между этими соперниками закончились со счётом 2:0. Дважды так побеждала "Ворскла", однажды – "Минай". Еще в одном случае была зафиксирована минимальная победа полтавчан, а в другом – ничья. История противостояния – не слишком насыщенная.

Минай – Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.11.2023 - изображение 4

"Минай" – "Ворскла". Последние матчи команд

В своем последнем матче "Минай" не проиграл. Вообще, в последних трех турах – только одно поражение. Но… ни одного забитого, ни одной победы в чемпионате в целом. Это не просто кризис, а кризис среди кризисов.

Минай – Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.11.2023 - изображение 5

"Ворскла" очень хорошо выступает в Кубке Украины. Разгромом "Оболони" на неделе полтавчане прервали свою серию без побед с четырех матчей. В трех последних играх Полтава организовала семь взятий ворот. Приличный показатель.

Минай – Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.11.2023 - изображение 6

"Минай" – "Ворскла". Турнирное положение команд

Турнирное положение "Миная" – критическое. Последнее место с отставанием в семь баллов от зоны, дающей право остаться в УПЛ. "Ворскла" – в конце первого десятка, но победа может приблизить ее к топ-5.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 +14 26 0
2 Полесье 12 8 1 3 19-8 +11 25 0
3 Шахтер 11 7 3 1 21-10 +11 24 0
4 СК Днепр-1 12 7 3 2 15-10 +5 24 0
5 Рух 12 5 5 2 19-12 +7 20 0
6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0
7 Колос 13 3 8 2 9-9 0 17 0
8 Динамо 10 5 1 4 23-16 +7 16 0
9 Ворскла 12 4 2 6 14-23 -9 14 0
10 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 -4 13 0
11 Оболонь 12 3 3 6 8-17 -9 12 0
12 Металлист 1925 11 3 3 5 9-12 -3 12 0
13 ФК Александрия 12 2 4 6 7-17 -10 10 0
14 Заря 10 2 3 5 10-13 -3 9 0
15 Верес 11 1 4 6 8-17 -9 7 0
16 ФК Минай 12 0 5 7 6-21 -15 5 0

"Минай" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

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"Минай" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Ворсклы" 1:0. Вряд ли будет результативный матч. "Ворскла" сыграет прагматично на результат и этого должно хватить для минимальной победы над соперником. "Минай" сейчас не в том состоянии, чтобы сопротивляться. Ставку предлагаем на "тотал меньше 2.5".

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.11.2023 в 21:41
первая победа Миная--дождались
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.11.2023 в 21:41
первая победа Миная--дождались
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