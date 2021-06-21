Украина - Австрия онлайн трансляция матча

Добрый вечер! Вот мы и дождались этого момента – впереди матч года! В 19:00 по киевскому времени сборные Украины и Австрии в Бухаресте начнут выяснять, кто же на Евро-2020 выйдет из группы С со второго места и сыграет с Италией в 1/8 финала.