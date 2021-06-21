Украина - Австрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Украина и командой Австрия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Национальный.
Дата проведения матча: 21.06.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между Украина и командой Австрия:
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Австрия в предыдущем футбольном матче 02.06.2016 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Франко Фода разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Андрей Шевченко
Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Македония - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Украина.
Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер
Предыдущий матч команды Австрия был сыгран против Нидерланды - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Нидерланды.
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