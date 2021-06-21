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Украина - Австрия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 21 июня 2021, 19:00 - Национальный . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Джюнейт Чакыр
Рейтинг матча:
Украина
0 - 1
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перерыв
Австрия
Ход матча
Кто победит?
280 Пользователей сделало свой выбор
Украина
52%
Ничья
30%
Австрия
18%
П1: 3.08 Х: 2.25 П2: 3.32
П1: 3.50 Х: 1.80 П2: 3.60
П1: 3.08 Х: 2.25 П2: 3.32
П1: 3.68 Х: 2.09 П2: 3.40
П1: 3.69 Х: 2.00 П2: 3.35
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Австрия
Мемориал Лобановского 2015/2016
02.06.2016 - 18:00 Украина 1 - 1 Завершен Австрия
Сборная Украины 2011/2012
01.06.2012 - 21:30 Австрия 3 - 2 Завершен Украина
Сборная Украины 2010/2011
15.11.2011 - 21:00 Украина 2 - 1 Завершен Австрия
Последние матчи - Украина
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 16:00 Украина 2 - 1 Завершен Македония В
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 22:00 Нидерланды 3 - 2 Завершен Украина П
Сборная Украины 2022
07.06.2021 - 19:00 Украина 4 - 0 Завершен Кипр В
Сборная Украины 2022
03.06.2021 - 21:00 Украина 1 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Сборная Украины 2022
23.05.2021 - 21:03 Украина 1 - 1 Завершен Бахрейн Н
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Последние матчи - Австрия
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 22:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Австрия П
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 19:00 Австрия 3 - 1 Завершен Македония В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 18:30 Австрия 0 - 0 Завершен Словакия Н
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Австрия П
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Австрия 0 - 4 Завершен Дания П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
280 Пользователей сделало свой выбор
Украина
52%
Ничья
30%
Австрия
18%
П1: 3.08 Х: 2.25 П2: 3.32
П1: 3.50 Х: 1.80 П2: 3.60
П1: 3.08 Х: 2.25 П2: 3.32
П1: 3.68 Х: 2.09 П2: 3.40
П1: 3.69 Х: 2.00 П2: 3.35
Составы команд
1
Георгий Бущан
16
Миколенко, Виталий
22
Николай Матвиенко
25
Zabarnyi, Illia
21
Александр Караваев
10
Николай Шапаренко
9
Роман Яремчук
5
Сергей Сидорчук
17
Александр Зинченко
7
Андрей Ярмоленко
18
Руслан Малиновский
26
Даниэль Бахманн
21
Лайнер, Стефан
6
Александар Драгович
13
Мартин Хинтереггер
27
Давид Алаба
24
Ксавер Шлагер
27
Конрад Лаймер
11
Гриллитш, Флориан
19
Кристоф Баумгартнер
9
Забитцер Марсель
7
Марко Арнаутович
Стартовый состав
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 7
    Марко Арнаутович
    Нападающий
  • 19
    Кристоф Баумгартнер
  • 9
    Забитцер Марсель
  • 24
    Ксавер Шлагер
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 11
    Гриллитш, Флориан
    Полузащитник
  • 21
    Лайнер, Стефан
    Защитник
  • 6
    Александар Драгович
    Защитник
  • 13
    Мартин Хинтереггер
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 26
    Даниэль Бахманн
Запасные игроки
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 21
    Карим Онисиво
    Нападающий
  • 28
    Алессандро Шопф
  • 17
    Шоб, Луис
    Полузащитник
  • 28
    Кристофер Триммель
    Полузащитник
  • 15
    Филипп Линхарт
    Защитник
  • 11
    Михаэль Грегорич
  • 6
    Штефан Ильсанкер
  • 38
    Пош, Штефан
    Защитник
  • 17
    Андреас Улмер
    Защитник
  • 12
    Павао Перван
    Вратарь
  • 1
    Александер Шлагер
    Вратарь
  • 25
    Каладжич, Саса
    Нападающий
Тренеры
  • Андрей Шевченко
  • Франко Фода
Трансляция
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен. 0:1 – Украина проигрывает Австрии в решающем матче за выход в 1/8 финала Евро-2020.
45+2'
Опасный момент
Гриллитч стрелял по воротам Бущана – выше ворот. Какой же бардак творится в обороне сборной Украины! Просто невероятно!
45+2'
Опасный момент
Еще один провал в центре защиты! Забарный привез момент для Арнаутовича – Марко пробил в руки Бущану.
45'
Инфо
Три минуты Чакыр добавил к первому тайму.
44'
Прострел Миколенко до Яремчука не дошел. И это все, на что мы сегодня способны?
43'
Опасный момент
Арнаутович прощает Украину! Марко из убойной позиции в касание не попал в дальний угол. А все началось с падения Малиновского у чужой штрафной…
39'
Ужас…Зинченко, Караваев, Шапаренко…Сплошные потери на ровном месте.
38'
Опасный момент
Бущан в эффектном прыжке вытащил мяч после классного обводящего удара Лаймера!
36'
Еще один неприятный момент в штрафной сборной Украины – Забарный заблокировал потенциально очень опасный удар Лайнера.
33'
Замена
Автор единственного гола в матче Кристоф Баумгартнер получил травму. Хавбека Хоффенхайма заменил вингер Шальке Алессандро Шопф.
29'
Опасный момент
Момент! Шапаренко коварно пробил из-под защитника – Бахманн выручил Австрию! Ярмоленко не хватило считанных сантиметров, чтобы добить мяч в пустые ворота!
27'
К 25-й минуте Украина еще ни разу не пробила в сторону ворот Австрии. Замечательно…
Инфо
Тем временем Мемфис Депай вывел Нидерланды вперед в матче с Северной Македонией. Да, этот матч на турнирную ситуацию никак не влияет, но все же следим и за событиями в Амстердаме.
Инфо
Украина проводит 9-й матч в финальной стадии чемпионатов Европы – и в 9-й раз не может сохранить свои ворота в неприкосновенности.
21'
Гоооол!!!
0:1. Баумгартнер после подачи углового ногой проткнул мяч в ближний угол ворот Бущана.
19'
Первый угловой у ворот Австрии завершился болезненным столкновением Забарного с Баумгартнером.
17'
Караваев неприятно обрезался возле своей штрафной. Осечку Александра отработали Матвиенко и компания, заблокировав два дальних удара Арнаутовича.
14'
Малиновский хорошо подключил к атаке Караваева, но амбициозную попытку Александра ворваться в штрафную хладнокровно пресек Баумгартнер.
Инфо
0-4 по ударам по воротам. Не клеится пока игра у сборной Украины, будем откровенны.
11'
Хинтереггер бил головой после подачи Алабы с углового – мимо ворот.
8'
Забитцер с лета выстрелил метров с 25-ти. Отличный удар для регби, для футбола так себе.
5'
Ярмоленко сбежал от Алабы после аута от Караваева, однако передача Андрея внешней стороной стопы до Яремчука не дошла.
4'
Два подряд корнера у ворот Бущана – было напряженно, но мы отбились.
3'
Украина провалилась на левом фланге – к счастью, момент закончился угловым.
1'
Свисток
Матч начался! Парни, с вами вся страна, не подведите!
История взаимоотношений Украины и Австрии насчитывает два товарищеских матча.
В ноябре 2011 года во Львове команда Олега Блохина вырвала победу благодаря позднему голу Марко Девича (2:1), но перед Евро-2012 австрийцы взяли реванш на своей земле (3:2), причем победный гол Марко Арнаутович забил на 90-й минуте.
Инфо
Перед заключительным туром ситуация в группе С следующая:
Нидерланды – 6, Украина – 3, Австрия – 3, Северная Македония – 0.
Нидерланды досрочно выиграли группу, а Северная Македония после двух поражений потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф.
Украина за счет большего количества забитых мячей впереди Австрии, а это значит, что в случае ничьи именно «сине-желтые» займут второе место в квартете и напрямую выйдут в 1/8 финала.
Стартовые составы команд:
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Малиновский.
Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба – Гриллитч, Лаймер, Шлагер, Забитцер, Баумгартнер – Арнаутович.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко по сравнению с победным матчем против Северной Македонии (2:1) сделал в стартовом составе только одно изменение – в опорную зону вместо Тараса Степаненко возвращается динамовец Сергей Сидорчук.
Добрый вечер! Вот мы и дождались этого момента – впереди матч года! В 19:00 по киевскому времени сборные Украины и Австрии в Бухаресте начнут выяснять, кто же на Евро-2020 выйдет из группы С со второго места и сыграет с Италией в 1/8 финала.
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Комментарии(20)
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fanat_football (Херсон)
21.06.2021 в 19:50
Сколько было пафоса перед матчем, а на поле одни сопли.
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0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.06.2021 в 19:50
Это не сборная, это сборище перепуганных дебилов во главе с таким же дебилом. Нечего делать в 1/8
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
21.06.2021 в 19:48
не нужно критиковать ребят. Главное - побольше песен, улыбок и смеха! Атмосфера в команде - вот это главное.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 19:48
была бы сборная Австрии боле мастеровитой - Украина горела бы уже минимум со счетом 3:0.
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
21.06.2021 в 19:45
Миколенко дает отвратительный пас в никуда и при этом явно кого-то посылает нах. Нехорошая обастановка в команде...
Ответить
0
0
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 19:44
Что делает Шевченко? Он тренер? Посмотрите - не будет снова ни одной замены перед вторым таймом! Противно смотреть на это ГАВНО!
Ответить
0
0
RomIg1987 ((Vol-Volynskij,Volyn)
21.06.2021 в 19:44
Мда... Важко підібрати слова В таких матчах і перевіряються сила та характер. Нема в нас цього. Слабко. Без бажання.
Ответить
0
0
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 19:42
Дно! Полнейшее дно! Неужели лучше совсем не выйти в 1/4, чем выйти на Италию???
Ответить
0
0
nu i nu (boston)
21.06.2021 в 19:42
план - проиграть, занять 3-е мест и избежать Италию в плей-офф.
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
21.06.2021 в 19:41
Второй тайм с Македонией продолжается.
Ответить
0
0
Spivak63
21.06.2021 в 19:39
Украина ОБОСРАЛАСЬ!!! Столько брака и страха в глазах! ЕПАНУТЬСЯ!
Ответить
0
0
nu i nu (boston)
21.06.2021 в 19:38
план - проиграть, занять 3-е место и уйти от Италии в плэй -офф.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 19:34
Нужно было состав немножко обновлять.
Ответить
0
0
oracle (rivne)
21.06.2021 в 19:28
EE
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0
0
нгіфв нгіфв (Одесса)
21.06.2021 в 19:26
де наші?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
21.06.2021 в 19:26
на трибунах:))
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
21.06.2021 в 19:24
В очередной раз отлично сработала связка Малина и Седан! Находка для игроков соперника! Так держать, наши свезды!
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+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.06.2021 в 19:35
Разве не Миколенко или Забарный виноваты? Аааа, Бущан
Ответить
+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
21.06.2021 в 19:24
План на ничью лопнул довольно быстро. Что дальше?
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 19:23
Позорище. Х
Ответить
0
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Анонс матча Украина - Австрия 21.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Украина и командой Австрия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Национальный.

Дата проведения матча: 21.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Украина и командой Австрия:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Австрия в предыдущем футбольном матче 02.06.2016 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Франко Фода разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Австрия можно посмотреть 21.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Украина - Австрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Македония - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Предыдущий матч команды Австрия был сыгран против Нидерланды - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Следите за результатами матча Украина - Австрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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