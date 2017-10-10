Нидерланды - Франция онлайн трансляция матча

Анонс матча Нидерланды - Франция 31.05.2021, Евро U-21

Матч между командой Нидерланды и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 31.05.2021

Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды

Страна: Нидерланды



Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Украина - 10.10.2017, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2017/2018 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Франция

Страна: Франция



Предыдущий поединок команды Франция был сыгран против Украина - 13.10.2015, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2015/2016 и закончился победой команды Франция.

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