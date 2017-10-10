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Нидерланды - Франция онлайн трансляция матча

Евро U-21 - 31 мая 2021, 19:00
Рейтинг матча:
Нидерланды
1 - 1
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75'
Франция
Ход матча
Кто победит?
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Нидерланды
25%
Ничья
38%
Франция
38%
Трансляция
73'
Уголовой
У "трёхцветных" угловой. Пошла подача на ближнюю штангу, защитники выигрывают верховую борьбу.
70'
Клюйверт практически вышел на удар с линии штрафной, но Конате выбил в подкате/падении мяч у него из ног!
69'
Желтая карточка
Клюйверт становится обладателем второй жёлтой карточки в матче.
66'
Опасный момент
Какой же бомбезный момент у Франции! Иконе одним простым финтом в центре поля убрал своего опекуна и убежал под углом один на один, но реализовать буллит не получилось: левый вингер Лилля пробил в стойку! Мяч прокатился практически по линии и ушёл к угловому флажку!
65'
Чуть-чуть сбилась игра. Нидерландцы сейчас больше владеют мячом и чаще идут вперёд, но как-то обострить игру не получается.
62'
У французов после перерыва действительно не всё получается. Поэтому изменения от тренерского штаба вполне ожидаемы.
60'
Замена
Двойная замена от Сильвена Риполя. Дьяби и Сумаре уступают место на поле Февру и Какере.
60'
Острый прострел с правого края в штрафную французов, выносят защитники мяч с линии вратарской.
57'
Арруи завершал контратаку нидерландцев как раз после подачи углового на свои ворота, но издали пробил мимо рамки.
56'
Уголовой
Ещё одна подача с углового для французов, снова оранье действуют надёжно в своей штрафной. Сегодня практически не увидели мы угроз после стандартов с угловых.
54'
Уголовой
Бейлов на выходе забрал мяч, среагировав таким образом на подачу с углового.
53'
Мауасса получил мяч в районе левого угла нидерландской штрафной после скидки от лицевой, бил на технику, но голкипер справился с ударом, переведя снаряд на угловой!
50'
Атака пришла с левого угла штрафной, откуда наносился удар по французским воротам, но выстрел заблокировали защитники. Мяч отскочил к Арруи перед штрафной, его удар оказался не самым лучшим, но точно в ноги к одинокому Боаду, который с восьми метров без особых проблем разобрался с голкипером! Было подозрение на офсайд у забивавшего, но рефери "вне игры" не увидели.
50'
Гоооол!!!
Оранье сравнивают счёт! 1:1!
49'
Ох! Меслье под острым прессингом нидерландского нападающего в своей вратарской убрал мяч под себя и сохранил мяч у французской команды. Рискованно играет голкипер "трёхцветных".
46'
Свисток
Второй тайм стартовал. В перерыве оба наставника обошлись без замен.
Напомним, что параллельно проходит ещё один четвертьфинал - Испания играет с Хорватией. Следить за этой встречей вы также можете в Матч-центре UA-Футбол (страница "Футбол онлайн" в шапке страницы).
Первая половина оставила неоднозначные впечатления. С одной стороны были скорости, но игре не хватало какого-то драйва, словно наблюдаешь обычную двусторонку. Хайлайты могут дать ошибочное впечатление, что футбол оказался интересный, но это не совсем так. Что касается фаворита противостояния, то Нидерланды, увы, пока не впечатляют. Впрочем, финал тайма показал, что и у них моменты будут. Главное - их дождаться и их реализовать.
45+'
Свисток
За это время ничего не произошло. Уходим на перерыв.
45+1'
Инфо
Две минуты добавлено к первому тайму.
44'
Нидерланды сейчас больше работают с мячом, но добраться к французским воротам практически не удаётся.
42'
Опасный момент
Хороший шанс у Нидерландов! Клюйверт нашёл пространство в полукруге штрафной, получил передачу и без сопротивления со стороны защитников пробил выше! Есть подозрение на офсайд у седьмого номера оранье, но лайнсмен не среагировал.
38'
Высокая подача в нидерландскую штрафную со стандарта, голкиперу Бейлову пришлось выходить практически к углу штрафной, но мяч в прыжке он всё-таки забрал.
37'
Заброс Стенгса на линию французской штрафной на де Вита, но тот не дотянулся к мячу в борьбе с защитником.
36'
Всё в центре поля. Не получается у оранье добраться к чужим воротам, французов это, похоже, устраивает.
33'
Опасный момент
Ух! Диаби из глубины нашёл возможность для подачи в центр штрафной на Ауара, тот в одно касание не смог принять-пробить, находясь перед воротами! Мяч ушёл за пределы поля. Очень хорошая атака от "петухов".
31'
Перспективная контратака у французов, Иконе между защитниками хотел протолкнуть мяч на партнёра под потенциальный выход один на один, однако передача не прошла.
29'
Французы выглядят убедительней после забитого гола. Нидерланды немного психологически просели и ничем ответить на пропущенный мяч пока не смогли.
26'
Уголовой
Клюйверт заработал для Нидерландов угловой и решил разыграть его передачей назад. Пошла подача из глубины в штрафную французов, а верховую борьбу легко выиграли защитники "трёхцветных".
24'
Защитник Лейпцига пришёл на подачу углового и замкнул её ударом с линии вратарской. 0:1!
24'
Гоооол!!!
Есть первый гол в четвертьфиналах! Дайон Упамекано забивает!
23'
Опасный момент
Иконе в жёстком единоборстве оставил мяч у себя перед штрафной площадку, продвинулся чуть к воротам и метров с 22-х стрелял под перекладину, голкипер перевёл на угловой!
21'
Опасный момент
Стенгс снова вышел на ударную позицию! Получил парень мяч практически в центре штрафной после передачи с левого края и решил в касание щёчкой очень мягко бить - попал в Мауассу!
20'
Уголовой
Подача от флажка ни к чему для атакующей команды не привела - французы достаточно легко отбились.
19'
Опасный момент
Стенгс завладел мячом во второй трети, сместился с правого края к центру и пробивал метров с двадцати - мяч прошёл рядом с правой стойкой! Будет угловой для нидерландцев.
18'
Очень острожный футбол мы наблюдаем. Рецепт приготовления вареников собрал бы больше остросюжетности и динамики, чем поединок в Будапеште.
15'
Подача с правого края в штрафную Франции, Упамекано и Клюйверт не сыграли по мячу и тот ушёл за пределы поля в пользу "трёхцветных".
13'
Замена
Дагба всё-таки не может продолжить игру из-за повреждения. Калулу выходит вместо него.
12'
Желтая карточка
Де Вит за срыв атаки получает первую жёлтую карточку в матче. Фол был в районе центрального круга.
12'
Подача с правого края во французскую штрафную, Меслье на выходе мяч спокойно забирает.
10'
Дагба просит медиков выйти на поле. Было у него в начале встречи жёсткое столкновение с Маласией. Вот так начинается турнир для правого защитника ПСЖ.
8'
Минуты две сперва подержали нидерландцы, затем такое же время мяч был под контролем французов. Но всё это без ударов даже в направлении рамки. По этому показателю статистика пока 0:0.
5'
Оранье добрались до французской штрафной площади, однако обошлось без удара по воротам.
4'
Пока вообще ничего интересного на поле. Команды катают мяч между штрафными площадками и присматриваются друг к другу.
1'
Свисток
Матч начался! Оранье разыграли с центра поля.
Не забываем, что победитель этого противостояния сыграет с триумфатором пары Дания - Германия. Эта встреча состоится сегодня в 22:00 и следить за игрой вы сможете также в текстовом онлайне на UA-Футбол.
Команды уже на поле. Звучат гимны стран. Кстати, матч проходит с присутствием болельщиков на трибунах, хотя стадион Йожефа Божика в Будапеште, понятно, не заполнен.
Инфо
Франция (запас): Грин, Берто - Калюлю, Дизази, Бадьяшиль, Козза, Гуйри, Какере, Фофана, Февр, Камавинга, Калимуэндо-Мюинга
Инфо
Франция (старт): Меслье - Мауасса, Конате, Упамекано, Дагба - Ауар, Сумаре, Чуамени - Иконе, Эдуар, Дьяби.
Инфо
Нидерланды (запас): Схерпен, Пас - Баккер, Кнустер, Духи, Ренсх, Эккеленкамп, Матусива, Сирхейс, Дилросун.
Инфо
Нидерланды (старт): Бейлов - Маласия, Ботман, Схурс, Тезе - Кадыоглу, Арруи, ди Вит - Клюйверт, Боаду, Стенгс.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча молодёжного Евро. Это четвертьфинал и это одна из самых интригующих игр стадии Нидерланды - Франция. Старт поединка запланирован на 19:00.
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Анонс матча Нидерланды - Франция 31.05.2021, Евро U-21

Матч между командой Нидерланды и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 31.05.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Франция можно посмотреть 31.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро U-21. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Украина - 10.10.2017, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2017/2018 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция

Предыдущий поединок команды Франция был сыгран против Украина - 13.10.2015, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2015/2016 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Нидерланды - Франция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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