  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Десна - Ингулец Смотреть онлайн
В тренде

Десна - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 09 августа 2021, 19:30 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 0
Обновить
перерыв
Ингулец
Петрово
Ход матча
10' Salem, Mohamed 28' Андрей Коробенко Вышел: Михаил Шишка 30' Андрей Домбровский 35' Леван Арвеладзе
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Десна
43%
Ничья
26%
Ингулец
30%
П1: 1.71 Х: 3.30 П2: 6.07
П1: 1.83 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.71 Х: 3.30 П2: 6.07
П1: 1.81 Х: 2.81 П2: 6.89
П1: 1.85 Х: 2.90 П2: 6.00
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 3 гол(а).
  • Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Когда Десна Чернигов лидирует 1-0 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove проиграл 3 матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Десна Чернигов и FC Ingulets Petrove - 1.2.
  • Десна Чернигов выигрывает первую половину матча в 25% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 23%.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Десна Чернигов и FC Ingulets Petrove - 2.4.
  • Из последних 5 встреч команда Десна Чернигов выиграла 3, команда FC Ingulets Petrove выиграла 0, 2 ничьи.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Десна Чернигов выигрывает первый тайм в 25% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 23% матчей.
  • Десна Чернигов забивает 1.81 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • В домашних матчах Десна Чернигов не проигрывает FC Ingulets Petrove в последних 3 встречах.
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Ingulets Petrove (во всех соревнованиях).
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Десна Чернигов забивает 1.8 гола за матч против команды FC Ingulets Petrove, а FC Ingulets Petrove забивает 0.6 гола против команды Десна Чернигов (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Десна Чернигов забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Игры прошлого года: 3-0 (Десна Чернигов дома) и 1-1 (FC Ingulets Petrove дома).
  • Во время последних 6 встреч, команда Десна Чернигов выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Ingulets Petrove выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-3 в пользу команды Десна Чернигов
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
4
Побед
6
Игр
0
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Десна
Первая лига 2017/2018
12.05.2018 - 17:30 Ингулец 1 - 3 Завершен Десна
Первая лига 2017/2018
11.10.2017 - 16:00 Десна 0 - 0 Завершен Ингулец
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 Ворскла 1 - 1 Завершен Десна Н
Показать больше
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 19:30 Олимпик 0 - 3 Завершен Ингулец В
Показать больше
Главные события
Леван Арвеладзе
35'
Андрей Домбровский
30'
28'
Андрей Коробенко
Вышел: Михаил Шишка
10'
Salem, Mohamed
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Десна
43%
Ничья
26%
Ингулец
30%
П1: 1.71 Х: 3.30 П2: 6.07
П1: 1.83 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.71 Х: 3.30 П2: 6.07
П1: 1.81 Х: 2.81 П2: 6.89
П1: 1.85 Х: 2.90 П2: 6.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
    35
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
    30
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
    28
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
    10
Запасные игроки
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
9
Штрафные
8
8
Фолы
9
3
Удары мимо
1
2
ЖК
1
51%
Владение мячом
49%
4
Угловые
1
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Калитвинцев смещался с правого фланга, но был сбит.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 2 мин.
43'
Гопей убежал на левый фланг атаки, но прострел на Ситало перехватили.
40'
Теперь уже, Салем уложил Будковского в зоне перед своей штрафной.
39'
Будковский заработал штрафной на правом фланге в борьбе против Ковалева.
37'
Гопей со входа в левый фланг штрафной пробил в ноги Сафронову.
35'
Желтая карточка
Арвеладзе получил желтую за накладку против Ситало в эпизоде до этого.
34'
Опасный момент
Гопей пяткой замыкал прострел с правого фланга ударом пяткой, но просто покатил мяч к голкиперу.
32'
Гуцуляк принял мяч в центре чужой штрафной, после заброса, но пробить ему не дал Салем.
31'
Желтая карточка
Подкат Домбровского на чужой половине против Козака завершился желтой.
30'
Опасный момент
Литовка сумел среагировать на завершении от Опанасенко подачи в левый фланг штрафной.
28'
Замена
Вместо Коробенко вышел Шишка.
27'
Коробенко придется снимать с игры.
25'
Уголовой
Угловой для Десны на правом фланге заработал Завийский, но подача обострения не принесла.
24'
Наблюдаем за контролем от Десны в данные минуты.
22'
Коробенко пришлось под руки выносить партнерам по команде за пределы поля.
20'
Козак и Коробенко в центре поля жестко столкнулись между собой.
18'
Опасный момент
Тотовицкий забросил в центр штрафной на Гуцуляка, тот выскочил перед голкипером, ушел направо, после чего возвращал на Будковского, но Филипп пробил над воротами!
16'
Домбровский на руку принял передачу с левого фланга перед чужой штрафной.
14'
Шарай с левого фланга подачей запустил мяч за лицевую.
12'
Ситало постучался с Гопеем на входе в левый фланг штрафной, после чего нигериец не смог попасть по мячу во время удара.
10'
Желтая карточка
Салем подкатился на желтую под Будковского на чужой половине.
9'
Тотовицкий слету завершал в центре штрафной подачу с левого фланга от Картушова, но запустил мяч над воротами.
6'
Вот это, конечно, Завийский запустил мяч за забор в левую сторону от ворот, замыкая с дальней дистанции прострел с левого фланга.
4'
Гуцуляк с левого фланга штрафной пробил прямиком в ноги сопернику.
3'
Гопей выскочил в контратаку, после блока дальнего удара Калитвинцева, но Картушаовего догнал.
1'
Смотрим за первыми попытками сыграть в атаку от Десны.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шуст, Бартулович, Коваленко, Шишка, Головкин, Павлов, Асмелаш, Поспелов, Мельничук.
Ингулец: Гальчук — Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко — Шарай, Запорожец, Коробенко, Козак — Ситало, Гопей.
Запасные: Мысак, Цымбалюк, Масалов, Биловар, Волошин, Безбородько, Дегтярев, Шевцов.
Десна: Литовка — Сафронов, Завийский, Селин, Картушов — Домбровский, Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк — Будковский.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Роман Блавацкий (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют черниговская Десна и петровский Ингулец.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Golfik25 (Киев)
09.08.2021 в 19:54
Игры нет. Десна неочем
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 17:30 - Сегодня ФК Ужгород ФК Ужгород 0 Оболонь Оболонь 2 Завершен 22:30 - Вчера Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 2 Фамаликан Фамаликан 0 Завершен 22:00 - Вчера Остенде Остенде 1 Гент Гент 0 Завершен 21:45 - Вчера Монпелье Монпелье 2 Марсель Марсель 3 Завершен 21:30 - Вчера Падова Падова 0 Алессандрия Алессандрия 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Десна - Ингулец 09.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 09.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Десна и Ингулец в предыдущем футбольном матче 26.02.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Ингулец можно посмотреть 09.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против ФК Мариуполь - 01.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Заря - 02.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Десна - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен