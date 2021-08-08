Десна - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - Ингулец 09.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 09.08.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Десна и Ингулец в предыдущем футбольном матче 26.02.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший поединок команды Десна был сыгран против ФК Мариуполь - 01.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Заря - 02.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

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