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Верес - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 августа 2021, 17:00 - Авангард . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
Обновить
перерыв
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Верес
36%
Ничья
23%
Ворскла
41%
П1: 3.19 Х: 2.70 П2: 2.70
П1: 4.00 Х: 3.75 П2: 1.83
П1: 3.19 Х: 2.70 П2: 2.70
П1: 3.20 Х: 2.48 П2: 2.97
П1: 3.35 Х: 2.45 П2: 2.85
Интересные факты
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Vorskla Poltava is 0.2.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Veres Rivne has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Veres Rivne haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 1, FC Vorskla Poltava won 2, 2 draws.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • Veres Rivne wins 40% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 39%.
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Vorskla Poltava is 0.6.
  • Дмитрий Немчанинов has more yellow cards (3) than any other player at Veres Rivne. Александр Склярп has collected 2 for FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 40% of their matches, FC Vorskla Poltava in 39% of their matches.
  • Veres Rivne scores 2.21 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 0.93 goals when playing away (on average).
  • In Премьер-лига, FC Vorskla Poltava has better performance than Veres Rivne.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • Veres Rivne scores 0.2 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.4 goals against Veres Rivne (on average).
  • FC Vorskla Poltava have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • During the last 5 meetings, Veres Rivne have won 1 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 2 times.
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
1
Побед
5
Игр
2
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2017/2018
05.05.2018 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2017/2018
31.03.2018 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
17.02.2018 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
16.09.2017 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:30 Верес 1 - 2 Завершен ЛНЗ П
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух В
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 19:00 Ворскла 2 - 3 Завершен КуПС П
Премьер-лига 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 19:00 КуПС 2 - 2 Завершен Ворскла Н
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Новости команд
Известно, с кем сыграет Верес на сборах 06.01.2021 в 10:33 Известно, с кем сыграет Верес на сборах В их числе представники УПЛ
Верес просматривает 21-летнего полузащитника из Кот-д'ИВуара 12.11.2020 в 15:39 Верес просматривает 21-летнего полузащитника из Кот-д'ИВуара Он может стать игроком Первой лиги
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Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Верес
36%
Ничья
23%
Ворскла
41%
П1: 3.19 Х: 2.70 П2: 2.70
П1: 4.00 Х: 3.75 П2: 1.83
П1: 3.19 Х: 2.70 П2: 2.70
П1: 3.20 Х: 2.48 П2: 2.97
П1: 3.35 Х: 2.45 П2: 2.85
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
Запасные игроки
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
  • 48
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 45
    Адеринсола Эсеола
    Нападающий
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 9
    Иван Пешич
  • 99
    Владислав Вакула
    Полузащитник
Тренеры
  • Вирт, Юрий
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
12
Штрафные
6
5
Фолы
9
1
Офсайды
3
5
Угловые
2
1
Удары мимо
2
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
45+2'
Свисток
Верес успел провести ещё и свою атаку, но до удара её не довёл, поэтому Виталий Романов решил завершить попытки обеих команд пробить в направлении створа. Перерыв.
45+1'
Штрафной для Ворсклы левее центра. Пошла подача на дальнюю штангу, Скляр оставил мяч для своего набегавшего партнёра, а в это время в спину Скляра врезался Геннадий Пасич. Линейный рефери решил, что это фол, хотя эпизод неоднозначный очень.
45+1'
Желтая карточка
Полюлях предупреждён за срыв атаки. Первая жёлтая в игре.
45+1'
Инфо
Две минуты добавлено к тайму. Справедливо. Пауз для выхода медиков на поле у нас хватало в первой половине.
44'
Уголовой
Подача углового теперь уже от Ворсклы также не увенчалась ничем положительным для зрелищности игры: у полтавчан пробить оказалось было некому.
43'
...Степанюк здорово бежал по зоне правого полусреднего и уже в штрафной вырезал на Тилля вдоль ворот, однако мяч к нему не дошёл: кто-то из защитников выбил на угловой. Очень перспективная контратака от гостей.
43'
Уголовой
Ещё один угловой для Вереса завершается без удара. При этом, ещё и привезли контратаку на свои ворота...
40'
Теперь ещё и Мирошник на газоне. Защитник Вереса неудачно приземлился на кисть после единоборства со Степанюком, но после оказания мед. помощи Роман вернулся в игру.
38'
Уголовой
Чеснаков очень высоко выпрыгнул на линии вратарской и замыкал подачу от углового флажка, но решил не портить хорошую статистику по ударам в створ сегодня (1:1), пробив головой мимо рамки.
37'
Степанюк симпатично врывался в штрафную вдоль левой лицевой, но его прострел не прошёл. В качестве бонуса - гости заработали угловой.
35'
Снова жёстко играют против Сергийчука. Форвард уже поднялся с газона и через несколько секунд должен будет вернуться в игру.
33'
Гегедош перспективно отдавал передачу на левый край штрафной гостей, куда уже мчал Геннадий Пасич, но Пердута хавбека ровенчан опередил.
30'
Уголовой
Гегедош с ещё одного углового выполнил подачу на Якубу, который своим выносом головой за пределы штрафной начал контратаку полтавчан. Челядин мчал правым краем, пока его прорыв не остановил без фола Геннадий Пасич.
29'
Уголовой
Угловой для Вереса. Пошла подача в штрафную Ворсклы, однако первым на мяче оказался Степанюк и выбил снаряд в аут.
27'
Небольшая пауза в игре: Чеснаков наступил на ногу Сергийчуку, форварду Вереса нужно время, чтобы прийти в себя после нокдауна.
25'
Если бы по этому матчу писали книгу, то она была бы о старании и упорстве, но не о результате.
22'
Штрафной для Вереса с левого фланга. Гегедош выполнил подачу где-то к линии вратарской, Ризнык на выходе мяч зафиксировал в руках.
21'
Офсайд
Кане в офсайде. Пока что оба момента у ворот Когута возникали после активности малийца.
20'
Евгений Пасич из-за пределов штрафной стреляет практически без обработки. Вертикальная атака ровенчан начиналась очень перспективно, однако в её завершении Сергийчук и Евгений Пасич перемудрили с несколькими подряд стеночками.
18'
Пока всё ещё в борьбе проходит матч и без успешных попыток создать момент с обеих сторон.
14'
Первый шанс Ворсклы сегодня. Кане открылся под передачу в правой части штрафной Вереса и пробивал с разворота, но в створ не попал.
13'
Сергийчук, один из самых активных игроков дебюта, едва не обокрал Тамма в полтавской штрафной.
11'
Всё ещё продолжается борьба за мяч и территорию. Что интересно, номинальный фаворит встречи, который представляет Полтаву, пока ещё к воротам Когута не подходил.
8'
Три минуты прошли без угроз воротам. Обе команды поочерёдно владеют мячом, но не обостряли больше ситуацию.
5'
Уголовой
С розыгрышем углового перемудрили хозяева и даже не смогли выполнить подачу в штрафную.
4'
Здорово Немчанинов забросил мяч со своей половины сразу в линию атаки, был шанс у Сергийчука выскочить один на один, однако Тамм опередил форварда и выбил мяч за лицевую.
1'
Свисток
Матч начался!
Прекрасное исполнение гимна перед матчем в инструментальном варианте.
Инфо
Ворскла (старт): Ризнык - Пердута, Тамм, Чеснаков, Якубу - Челядин, Пуцлин - Скляр, Тилль, Кане - Степанюк
Инфо
Верес (старт): Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Полюлях, Кучеров - Е.Пасич, Гегедош, Г.Пасич
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча УПЛ между Вересом и Ворсклой! Поединок пройдёт в Луцке на стадионе Авангард, который в нынешнем сезоне домашний для "народного клуба".
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Анонс матча Верес - Ворскла 14.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Ворскла в предыдущем футбольном матче 05.05.2018 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Ворскла можно посмотреть 14.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Рух - 07.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 08.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Верес - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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