Верес - Ворскла онлайн трансляция матча

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Ворскла в предыдущем футбольном матче 05.05.2018 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Рух - 07.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 08.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
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