Верес - Ворскла онлайн трансляция матча

Штрафной для Ворсклы левее центра. Пошла подача на дальнюю штангу, Скляр оставил мяч для своего набегавшего партнёра, а в это время в спину Скляра врезался Геннадий Пасич. Линейный рефери решил, что это фол, хотя эпизод неоднозначный очень.