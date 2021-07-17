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Динамо - Ницца онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 17 июля 2021, 21:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
67'
Ницца
Ницца
Ход матча
Кто победит?
72 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
24%
Ницца
19%
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
14.07.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Сьон В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершен Серветт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Динамо 3 - 3 Завершен Люцерн Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 19:00 Динамо 5 - 0 Завершен Дивонн В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Лозанна Спорт Н
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Последние матчи - Ницца
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Лион 2 - 3 Завершен Ницца В
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Ницца 0 - 2 Завершен Страсбур П
Чемпионат Франции 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Ницца 3 - 2 Завершен Брест В
Чемпионат Франции 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Лилль 2 - 0 Завершен Ницца П
Чемпионат Франции 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Ницца 3 - 1 Завершен Монпелье В
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Новости команд
Кто победит?
72 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
24%
Ницца
19%
Трансляция
67'
Не самый интересный отрезок игры мы видим. Как-то все пресно и спокойно.
64'
Замена
У Ниццы тоже замены. Целых четыре.
63'
Замена
У Динамо ушли Шепелев, Родригес и Буяльский, а вышли Гармаш, Леднев и Антюх.
62'
Офсайд
Киевляне оригинально разыграли угловой, но Буяльский залез в офсайд.
61'
Жерсон на дриблинге пытался войти в штрафную – накрутил, пробил – но заблокировали удар.
58'
Киевляне сейчас больше контролируют мяч. Французы довольно низко обороняются.
56'
Опасный момент
Динамо пробует высоко прессинговать. Вот Супряга заработал штрафной, де Пена решил проверить вратаря, но кипер тянет мяч из ближнего угла1
52'
Тюрам, тот который сын Лилиана, продрался по центру, скинул под удар, который, впрочем, не вышел.
51'
Гуери с фланга вломился в штрафную, подработал, ударил, но киевляне его удар заблокировали.
49'
Неплохой заброс с фланга прошел от де Пены, Супряга попробовал пробить на точность, но кипер французов на месте.
48'
Французы фолят в центре поля. Буяльскому больно.
46'
Замена
И Бущан вместо Бойко.
46'
Замена
Супряга вместо Шкурина вышел в перерыве.
46'
Свисток
Начался второй тайм.
А вот киевляне чуть ли не единственный свой момент реализовали – после навеса со штрафного и скидки головой Шкурин – снова он – вогнал мяч в сетку! 1:0 в пользу Динамо к перерыву!
Ницца в первом тайме выглядела интереснее за счет фланговых проходов, создала несколько интересных моментов, которые, впрочем, до логического конца не довела.
45'
Свисток
И судья ничего не добавляет, отравляет команды на перерыв.
44'
Попытка киевлян пробиться не удалась.
41'
Опасный момент
А вот момент у Ниццы! Гуери вывели один на один, однако форвард французской команды не перебросил Бойко!
40'
Хороший, хлесткий удар Буяльского метров с 25-ти! Кипер Бенитес на месте!
38'
Гоооол!!!
Гоооол!!!! Динамо заработало штрафной на фланге! Де Пена навесил в штрафную, и после скидки Шкурин загоняет мяч в ворота!
35'
Опасный момент
Очередной прорыв Ниццы по флангу закончился фолом со стороны Динамо. Навес был очень неплохим, и Тымчик чуть не отправил мяч в свои ворота после срезки! Но Бойко на месте!
33'
Андриевскому дали по ногам в центре поля. Но все нормально.
31'
Все спокойно на данный момент. Никаких обострений.
29'
Киевляне заработали штрафной, но де Пена перекрутил навес – мяч ушел за лицевую.
26'
Уголовой
Еще один угловой и удар вторым темпом от Ниццы. Неточно.
25'
Уголовой
Фланговые проходы Ниццы хороши… Заработали угловой французы, правда разыграли его не лучшим образом.
23'
Офсайд
Шкурин в офсайде.
21'
Фланговый заброс на Шкурина… Не прошел… Без мяча пока то белорус.
19'
Опасный момент
А Ницца снова создала момент! Аталь продавил Дубинчка на фланге, остро прострелил в штрафную, но до мяча в итоге так никто и не добрался!
18'
Де Пена после прохода по флангу вешал в штрафную. Мяч до Дубинчака не дошел.
17'
Ницца пока что выглядит более уверенно в контроле мяча.
16'
Опасный момент
Ох! Момент! Форварда Ниццы вывели практически один на один, но Бойко в столкновении отвел угрозу! Был контакт, но в спаррингах такие пенальти не ставят!
15'
Темп игры невысок. Пока что ничего интересного.
13'
Ницца даже пытается прессинговать в последней трети. Получается пока что не очень.
10'
И опять фланговая атака Ниццы. Навес правда после прохода не удался.
7'
Опасный момент
Ох, Ницца организовала атаку. После прохода левым флангом очень острым был прострел, нор завершить его никому н удалось! Первый острый момент в матче!
5'
Ницца в офсайде. В явном.
4'
Жерсон слева прорвался, прострелил – но без завершения…
3'
Стартовый свисток, киевляне начали с центра поля.
1'
Свисток
Стартовый свисток, киевляне начали с центра поля.
Выходят команды на поле.
Стартовый состав Динамо: Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригес, де Пена, Шкурин
И портал UA-Футбол проведет текстовый онлайн данного товарищеского матча.
Напомним, что в прошедшем сезоне Ницца заняла 9-е место в Лиге 1.
Поединок начнется в 21:00.
Добрый вечер уважаемые любители футбола. Сегодня киевское Динамо проведет свой четвертый контрольный матч на втором тренировочном сборе. Соперник киевлян – французская Ницца.
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Анонс матча Динамо - Ницца 17.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ницца (Ницца) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 17.07.2021
Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Сьон - 14.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Ницца (Ницца)
Год основания Ницца (Ницца): 1904
Страна: Франция
Тренер: Патрик Виейра

Предыдущий поединок команды Ницца был сыгран против Лион - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды Ницца.

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