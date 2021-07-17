Динамо - Ницца онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Ницца 17.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ницца (Ницца) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 17.07.2021

Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Сьон - 14.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Ницца (Ницца)

Год основания Ницца (Ницца): 1904

Страна: Франция

Тренер: Патрик Виейра



Предыдущий поединок команды Ницца был сыгран против Лион - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды Ницца.

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