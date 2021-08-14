Заря - ФК Минай онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Минай (Минай):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Заря и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Tsymbal, Mykola разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Заря был сыгран против Динамо - 08.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Динамо - 11.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
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