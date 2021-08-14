Заря - ФК Минай онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - ФК Минай 14.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 14.08.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Заря и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Tsymbal, Mykola разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команды Заря был сыгран против Динамо - 08.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Динамо - 11.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

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