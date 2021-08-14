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Заря - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 августа 2021, 19:30 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
Обновить
42'
ФК Минай
Минай
Ход матча
11' Meskhi, Mikheil
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Заря
67%
Ничья
11%
ФК Минай
22%
П1: 1.31 Х: 5.14 П2: 10.30
П1: 1.91 Х: 2.38 П2: 6.50
П1: 1.31 Х: 5.14 П2: 10.30
П1: 1.49 Х: 3.62 П2: 9.31
П1: 1.52 Х: 3.40 П2: 10.00
Интересные факты
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.52 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.41 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Премьер-лига.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Minaj have lost 5 away matches in a row.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • Both teams lost their last match.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • FC Minaj haven't won any of their last 15 away matches.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk wins 27% of halftimes, FC Minaj wins 12%.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 25% of their matches.
  • In Премьер-лига, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Minaj.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 27% of their matches, FC Minaj in 12% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Minaj (1-0 at home and 3-0 away).
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
2
Побед
2
Игр
0
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 18:00 Заря 2 - 1 Завершен Аланияспор В
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Шахтер П
Показать больше
Новости команд
Главные события
11'
Meskhi, Mikheil
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Заря
67%
Ничья
11%
ФК Минай
22%
П1: 1.31 Х: 5.14 П2: 10.30
П1: 1.91 Х: 2.38 П2: 6.50
П1: 1.31 Х: 5.14 П2: 10.30
П1: 1.49 Х: 3.62 П2: 9.31
П1: 1.52 Х: 3.40 П2: 10.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 27
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 1
    Kucher, Danilo
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 89
    Олег Синогуб
    Защитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
    11
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 13
    Lykhovydko, Victor
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 4
    Ловро Цвек
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 3
    Chato
    Защитник
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Tsymbal, Mykola
Статистика матча
1
Угловые
ЖК
1
3
Штрафные
5
4
Фолы
2
3
Удары мимо
4
1
Офсайды
1
58%
Владение мячом
42%
2
Удары в створ
1
1
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
41'
Гладкий замкнул прострел Булецы, но судьи четко разобрались в этом моменте. Сергей на мгновение выпустил мяч за пределы поля.
38'
Опасный момент
Кочергин решил помочь Минаю и вывел Билонога прямо на ворота Шевченко. А тот взял и не попал в дальний угол.
36'
Опасный момент
Как не забивает Месхи? Шевченко отбил удар Гончара, а Месхи с трех метров умудрился запустить мяч выше перекладины.
32'
Громов прорвался на ударную позицию, а вот поймать мяч на ногу метров с 12-ти от ворот Миная Артему не удалось.
27'
Булеца нашел возможность для дальнего удара – мяч ушел выше ворот.
24'
Первый удар от Миная – это Горин слета метров с 25-ти запустил мяч куда-то в сторону от ворот.
17'
Кучер выручил Минай после удара Кочергина.
16'
Громов в штрафной Миная оставил мяч для Гладкого, но тот бесхитростно пробил в защитника.
12'
Опасный момент
Гладкий перед пустыми воротами не смог замкнуть прострел Фаворова! Александр банально не дотянулся до мяча.
11'
Желтая карточка
Месхи в центре поля в подкате сбил Жуниора. Судья футболиста Миная не пожалел.
9'
Без ворот проходят стартовые минуты матча. Заря с мячом, Минай играет вторым номером.
5'
Жуниор безадресно навесил в штрафную Миная – Кучер без проблем завладел мячом.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
В сезоне 2020-2021 Заря дважды обыграла Минай – 3:0 в Ужгороде и 1:0 в Запорожье.
Уже известны стартовые составы команд:
Заря: Шевченко, Булеца, Вернидуб, Гладкий, Громов, Жуниньо, Имереков, Кабаев, Кочергин, Назарина, Фаворов.
Минай: Кучер, Горин, Коваленко, Месхи, Ахмедадзе, Билоног, Гончар, Лиховидько, Матич, Петрусенко, Синегуб.
Добрый вечер! Вы попали на текстовую трансляцию матча четвертого тура УПЛ между Зарей и Минаем. Начало поединка в Запорожье ровно через час – в 19:30 по киевскому времени.
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Анонс матча Заря - ФК Минай 14.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Заря и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Tsymbal, Mykola разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - ФК Минай можно посмотреть 14.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Динамо - 08.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Динамо - 11.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Заря - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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